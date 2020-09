V USA jsou legální dětské sňatky. V některých státech stačí souhlas rodičů

Donně bylo šestnáct, když se vdala za jednatřicetiletého pracovníka z psychiatrického zařízení v Kentucky, kde byla umístěna. Myslela si, že je rytířem v zářivé zbroji. Ukázalo se však, že se jedná o manipulátora, který ji nutil ve vysokém těhotenství chodit do striptýzových klubů a po narození dítěte chtěl, aby v nich sama vystupovala.

Donnin případ není ojedinělý. Podle analýzy investigativního webu Frontline v rozmezí let 2000 až 2015 více než 200 tisíc nezletilých vstoupilo do manželského svazku. Většina z nich byly dívky a více než 80 procent se vdalo za dospělého člověka.

Na Aljašce, v Lousianě a Jižní Karolíně se mohou legálně vdát dvanáctileté dívky. V Alabamě, na Floridě, v Idahu, Kentucky, Louisianě, Mississippi, Missouri, New Hampshire, New Jersey, Novém Mexiku, Jižní Karolíně, Tennessee, Texasu a Washingtonu mají povolení k sňatku dívky jen o rok starší.

Pouze čtyři americké státy kompletně zrušily možnost manželství s nezletilými, dva z nich letos během koronavirové karantény. Ostatní státy sice stanovují jako minimální legální věk pro vstup do manželského svazku 18 let, ale zároveň nepostihují využití legislativních „děr“, kvůli nimž mladé dívky se mohou vdát i ve velmi nízkém věku.



Státy mají různé výjimky, za kterých je možný sňatek s nezletilou. Některé státy neuvádí přesný věk pro vstup do manželství, podmínkou je pouze souhlas rodičů. Někdy stačí souhlas jen jednoho rodiče. Jiné státy stanovují, že pokud je dívka těhotná, může jít do manželského svazku v nižším věku, než ve kterém by sňatek povolily rodiče.

Jak se vyhnout obvinění ze znásilnění

Podle stanice CBS toho někteří muži využívají, aby se vyhnuli obvinění ze znásilnění. V Kalifornii je například za těžký sexuální zločin považován jakýkoliv sex s dívkou mladších 18 let. Pokud si ale daný muž dívku vezme, pohlavní styk je legální.

Přesně to se stalo Genevieve Meyerové. V jejích patnácti ji obtěžoval dvaačtyřicetiletý soused. Dívčina matka ho nejprve obvinila ze sexuálního násilí, později však přinutila Genevieve, aby se za něj provdala.

Rodiče mohou souhlasit se sňatkem z různých důvodů. „Není tu typický profil. Může to souviset s chudobou, může to souviset s rodiči, kteří obchodují s dětmi, aby měli peníze na drogy. A v některých případech mají rodiče opravdu dobré úmysly a neuvědomují si, že jsou obelstěni pedofily, kteří mají s jejich dětmi příšerné záměry,“ podotýká Donna.

Oběti nedobrovolného manželství mají značné potíže z něj vystoupit. Ve většině států nezletilí potřebují souhlas rodičů, v některých případech i soudce. V určitých státech se dívky nemohou rozvést bez souhlasu rodičů, podotýká The Independent.



Ženy jako Donna, které utekly od svých tyranských mužů, proto svádí velmi těžkou bitvu o opatrovnictví. Soudce se rozhodl svěřit jejich dítě otci a Donna musí posílat výživné.



Část politiků nebo soudců považuje za lepší, pokud je nezletilá matka v manželství, než aby musela řešit rodičovské povinnosti sama. Aktivisté proto upozorňují na to, že politici dětské sňatky nevnímají jako problém.

Podle zprávy Populačního fondu OSN je na světě jedno z pěti dětí v manželském svazku. Dětské sňatky jsou zvláště problémem v zemích s jasně vymezenými tradičními rolemi pohlaví jako je některé asijské a africké země.