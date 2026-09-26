Případ z Gold Hill je jen jedním z mnoha. Zvíře do klaksonu neustále naráželo, zatímco v zoufalé snaze o útěk trhalo interiér vozidla. „Je na odpis. Nemůže jezdit,“ řekl pro agenturu AP Sullivan.
Napříč Skalistými horami žijí miliony lidí v oblastech, kde se medvědi vyskytují, nebo v jejich blízkosti. Kvůli rozsáhlému suchu je v oblasti méně ořechů, bobulí a rostlin, kterými se medvědi živí. To zvířata nutí, aby se při hledání potravy vydávala mimo své obvyklé teritorium.
Sullivanův švagr nakonec zvíře z auta vysvobodil. Podobné zkušenosti však pro medvědy mohou být smrtící. Jeden, který se nedávno zasekl v autě v Colorado Springs, zahynul kvůli horku. Tamní správci divoké zvěře museli desítky zvířat utratit, protože by mohla ohrozit lidi.
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Zástupci Colorada letos ve srovnání s průměrem hlásí dvakrát více případů, kdy byli medvědi pozorováni nebo kdy se dostali do potyčky s člověkem, včetně těch, kdy zvířata bloudí tam, kde se běžně nevyskytují. Správci přírody v Novém Mexiku a v Utahu hlásí rekordní počty hladových medvědů, kteří ztratili svou přirozenou opatrnost a začali plundrovat domy, auta a kempy.
Nedávno museli uspat a přemístit baribala, který vylezl v Denveru na strom. Coloradská státní univerzita musela nechat odchytit medvěda, který tam zabloudil, když se studenti stěhovali na zimní semestr. Úřady v Utahu odvezly čtyři medvědy, kteří hodovali v ovocném sadu ve městě Moab.
„Medvědi se nechovají nutně jinak, ale rozhodně zvyšují svou aktivitu v místech, kde hledají potravu,“ řekl Travis Sauder, úředník státní správy pro ochranu zvířat v jihovýchodním Coloradu. Baribalové se obvykle drží v coloradských horách a předhůří. Letos byli spatřeni více než hodinu jízdy východně od Colorado Springs. „Když se dostanou takhle daleko na východ, prostě tam pro ně nejsou přírodní zdroje potravy, třeba duby nebo bobule,“ dodal Sauder.
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V okolí lidských obydlí čekají na medvědy mnohá pokušení: žrádlo pro mazlíčky v otevřených garážích, krmítka pro ptáky a olej v odkapávačích zahradních grilů. A pak jsou tu odpadky a nezajištěné popelnice, které jsou podle dat správy coloradských parků a divoké zvěře zdaleka největším lákadlem stojícím za letošní zvýšenou aktivitou medvědů.
Mnoho medvědů, kteří navštíví obydlené oblasti, čeká uspání a přesun z města. Pokud si ale začnou spojovat lidi a jídlo, mohou být utraceni. „Nakrmený medvěd je mrtvý medvěd,“ zní heslo správců divoké zvěře. Apelují na lidi, aby schovávali cokoliv, co by medvědy mohlo napadnout sníst.
Baribalové se lidem většinou vyhýbají. Nejsou tak nebezpeční jako větší grizzlyové vyskytující se na severu Skalistých hor. Setkání lidí s baribaly bývají spíše ničivá, nikoliv násilná. Ale i baribalové mohou být k lidem agresivní. V květnu baribal sledoval člověka, který se v coloradském Goldenu vydal na túru, a následně na něj zaútočil a poškrábal ho. Colorado zaznamenalo nejméně čtyři další útoky.
V Utahu byly letos usmrceny více než tři desítky medvědů. To je podle dat utažské správy divoké přírody více, než za poslední tři roky dohromady. Počet medvědů, které v Novém Mexiku zabili správci divoké zvěře a oprávnění vlastníci pozemků, dosáhl letos 187, nejvíce od roku 2011.
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Jen málo příhod, kdy se medvěd dostane do potíží, končí šťastně. Dobrý konec mají například osiřelá medvíďata, která se po čase stráveném na záchranné stanici, kde se naučila o sebe postarat bez rabování, vrací do přírody.
„Musíme zachraňovat hodně medvíďat ze stromů, třeba i na rozkývaných žebřících, kdy se ze stromu snažíme sundat spícího medvídka,“ řekl Sauder. Andy Kerrigan zase našel letos v létě v coloradském Steamboat Springs ve své dodávce medvídě, které dovnitř vlezlo otevřeným oknem.
Zvíře se snažil zahnat bušením do auta. „Jenomže na zadním sedadle našlo můj oběd. A tvářilo se jakože: ‚Já se odsud nehnu‘,“ řekl Kerrigan, kterému se nakonec medvídě povedlo zahnat kusem dřevěné lišty.
Sullivanův švagr v Gold Hill vyřešil problém medvěda v toyotě tak, že zatáhl za provaz připevněný ke klice vozidla. Medvěd z auta otevřenými dveřmi vyběhl přímo do lesa. „V podstatě tam jenom seděl a čekal, až mu někdo pomůže. Jsem rád, že jsme to pro něj mohli udělat,“ dodal Sullivan.