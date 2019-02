Jeden sexuální útok týdně. Migrující děti jsou obětí vazebních dozorců USA

Podle nově zveřejněných dokumentů amerického ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí (HHS) se obvinění datují od října 2015. Ačkoli jejich začátek spadá pod vládu bývalého prezidenta Baracka Obamy, nejvíce případů sexuálního zneužívání a obtěžování úřady zaznamenaly až po nástupu současného prezidenta Donalda Trumpa.

Dokumenty v úterý předložil Sněmovně reprezentantů demokrat Ted Deutsch, podle kterého mají spojitost s Trumpovou politikou nulové tolerance, která se snaží vyřešit protiprávní vstup migrantů na území USA na hranicích s Mexikem.

V rámci těchto opatření bylo od svých rodin odděleno téměř tři tisíce dětí migrantů. „Tyto dokumenty dokazují, že máme problém s dospělými zaměstnanci HHS, kteří zneužívají děti,“ uvedl podle listu The Guardian Deutsch na jednání.

Celkový počet stížností na sexuální zneužívání činil v loňském roce 1261 případů, což je oproti předešlému roku nárůst o 192 případů. Ačkoli většinu sexuálních útoků mají údajně na svědomí jiní nezletilý ve vazbě, 178 stížností podaly oběti proti zaměstnancům. Celkem zaznamenaly americké úřady za poslední čtyři roky 4556 obvinění.

Právě počet hlášených incidentů týkajících se sexuálního zneužívání ze strany zaměstnanců vůči migrujícím dětem se v roce 2018 postupně zvyšoval. Zatímco loni v únoru byly ohlášeny čtyři, v červenci jich už bylo dvanáct.

„Podle těchto dokumentů dochází ze strany zaměstnanců HHS k jednomu sexuálnímu útoku na nezletilého bez doprovodu týdně,“ prohlásil Deutsch. Toto tvrzení však zpochybňuje úředník Jonathan White, který osobně dohlížel na záležitosti týkající se detence migrujících dětí. Podle něj nejsou obvinění lidé z řad zaměstnanců HHS, ale z externě najímaných firem.

„Mezi obviněnými nejsou zaměstnanci HHS,“ uvedl White s tím, že každé ohlášené sexuální napadení je náležitě prošetřeno. Ta, která úřady vyhodnotí jako legitimní, posléze putují na ministerstvo spravedlnosti, které zahájí stíhání. Zatím převzalo 29 procent z celkového počtu 4556 obvinění.

HHS organizuje péči o desítky tisíc migrujících dětí, které přišly do Spojených států úplně samy. Poté co je na hranicích zadrží Úřad celní a hraniční ochrany jsou umístěny do soukromě provozovaných přístřešků, se kterými má stát smlouvy. Americké úřady trvají na tom, že většina obvinění nejsou ničím podložená a zastávají se péče, kterou dětem poskytují.