„Buxton se dostal do rvačky v baru,“ říká realitní agent Danny Couch, který odtud z Outer Banks pochází. „Oceán zuří,“ glosuje. Kvůli rozbouřenému moři varovaly úřady státu Severní Karolína před lokálními záplavami.
Pracovníci Národní parkové služby vyzývali návštěvníky, aby se drželi dál od míst, kde se nacházejí rozpadající se domy, a aby byli opatrní i několik kilometrů jižněji „kvůli přítomnosti potenciálně nebezpečných trosek“ na pláži a v příboji.
Zatímco ještě ve středu americká média psala o šesti smetených domech, brzy přibyly další dva. Také před tím úřady varovaly. Všechny domy však byly podle dostupných informací neobydlené a jejich zřícení nezpůsobilo žádné zranění.
Podle listu The Washington post je působivá podívaná nejnovějším případem z řady podobných událostí, jež se v posledních letech staly běžným jevem podél pobřeží sužovaného erozí.
