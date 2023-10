Americký politik jel do Prahy, aby znásilnil nezletilého, tvrdí obžaloba

Obžaloba devětasedmdesátiletého Holmberga podle agentury AP viní, že přibližně od června 2011 do listopadu 2016 jezdil ze Severní Dakoty do České republiky se záměrem „znásilnit člověka mladšího osmnácti let“.

Čtyřstránkový text obžaloby rovněž zmiňuje, že je někdejší státní senátor obviněn z toho, že získal záběry zobrazující sexuální zneužívání dětí.

Obžalobu podali ve čtvrtek u federálního soudu v Severní Dakotě. Senátor po zveřejnění obžaloby ihned nereagoval na žádost AP o komentář a jeho právník Mark Friese uvedl, že prozatím věc nemůže komentovat. Z agenturní zprávy není ani jasné, zda se jednalo o nezletilou dívku, či chlapce.

Nejdéle sloužící zákonodárce Severní Dakoty loni v dubnu rezignoval na post předsedy legislativního výboru. A to poté, co vyšlo najevo, že si psal s mužem, který už v té době seděl za mřížemi a čelil obviněním ze sexuálního zneužití a držení dětské pornografie, napsal tehdy portál Newsweek.

Holmberg se bránil s tím, že se zahradním architektem Nicholasem Jamesem Morgan-Derosierem mluvil o „celé škále témat“ včetně práce na zahradě, kterou pro něj dělal, a že už ty zprávy smazal.

Morgan-Derosier nicméně u soudu vypověděl, že mu muž v senátorově věku psal, že „chce, aby k němu přivedl i svého přítele, aby mu mohl dát masáž“. Zmíněnému mladíkovi tehdy bylo kolem dvaceti let.

Republikánský politik, který byl do senátu zvolen poprvé už v roce 1976, popřel, že by tyto zprávy posílal. Ještě před tím, než rezignoval, s odkazem na své zdravotní problémy oznámil, že brzy odejde do důchodu.

Policie mu předloni zabavila videonahrávky a další předměty, které nalezla při prohlídce jeho domu. V době, kdy si své pracovní cesty mohl schvalovat sám, patřil k nejčastěji cestujícím členům zákonodárného sboru. Doklady o těchto výjezdech jsou buď nekompletní, nebo neexistují.