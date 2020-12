Zašifrovaný vzkaz sériového vraha Zodiaca prolomili po 51 letech

Vzkaz nazvaný Šifra 340, podle počtu znaků, dorazil do listu San Francisco Chronicle v listopadu 1969. Až nyní ho rozluštili australský matematik Sam Blake, belgický skladník Jarl Van Eykcke a americký webový designér David Oranchak, který na dešifrování vzkazu pracoval od roku 2006. Trojici pomohl speciální počítačový program, na dešifrování spolu pracovali osm měsíců. Oranchak řekl, že základ kódu se dá najít minimálně v jedné příručce amerického námořnictva z 50. let minulého století.



Rozluštění vzkazu potvrdil v pátek večer na Twitteru i americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI). „FBI ví, že vzkaz připisovaný Zodiakovému vrahovi nedávno rozluštily soukromé osoby... Vzhledem k probíhajícímu vyšetřování a z úcty k obětem a jejich rodinám nebudeme poskytovat další informace,“ uvedlo na twitteru sanfranciské oddělení FBI. Poslední oběť připisovaná tomuto vrahovi zemřela v roce 1969.

Deník San Francisco Chronicle rozluštěný vzkaz otiskl. „Doufám, že se dobře bavíte při snaze mě dopadnout. Nebojím se plynové komory, protože mě o to dříve pošle do ráje a protože mám nyní hodně otroků, kteří pro mě pracují,“ napsal mimo jiné v tomto vzkazu vrah podle Oranchaka. Přičemž několikrát uvedl slovo ráj s pravopisnou chybou.

Jde o druhý vzkaz Zvěrokruhového zabijáka, který se podařilo amatérským nadšencům rozluštit. Dopis nazvaný Šifra 408 rozluštil už v roce 1969 učitel Donald Gene a jeho manželka Bettye Hardenová. Ani v něm nebylo nic, co by vyšetřovatelům pomohlo vraha dopadnout.

Bývalý policejní detektiv Gianrico Pierucci, který kauzu několik let vyšetřoval, než odešel v roce 2017 do důchodu, nyní ocenil rozluštění vzkazu. Podle něj ale nepřináší nic nového. Zmínky o otrocích a špatně napsané slovo ráj už byly policii známy. Jako vodítko by pomohla posloužit alespoň zmínka o místě či zaměstnání, dodal Pierucci.

Jediným oficiálně zmiňovaným podezřelým v této kauze, která inspirovala i filmaře, byl havajský rodák Arthur Leigh Allen, několikrát zatčený kvůli obtěžování dětí, který ale zemřel v roce 1992, aniž byl obžalován.

O tajemného Zodiaca se v minulosti zajímali jak seriózní vyšetřovatelé, tak Hollywood. Zodiac byl inspirací například pro snímek Drsný Harry s Clintem Eastwoodem v hlavní roli nebo oceňovaný a historicky věrný thriller Zodiac režiséra Davida Finchera.