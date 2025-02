Trumpův spojenec Patel je novým šéfem FBI. Senát ho zvolil těsnou většinou

„Neumím si představit horší volbu,“ řekl svým kolegům před hlasováním demokratický senátor Dick Durbin za stát Illinois. Pro potvrzení nominanta pak v Senátu, v němž mají republikáni většinu, hlasovalo 51 zákonodárců, 49 bylo proti. Z republikánů proti Patelovi hlasovaly jen dvě senátorky Susan Collinsová za Maine a Lisa Murkowská za Aljašku.

Patel je již roky v amerických médiích popisován jako Trumpův oddaný stoupenec. Právník s indickými kořeny dříve působil jako prokurátor a po Trumpově prvním zvolení v roce 2016 z pozice poradce ve Sněmovně reprezentantů přispěl ke zpochybňování legitimity vyšetřování ruského vlivu na tyto volby. Později vystřídal několik pozic v Trumpově administrativě a po volbách roku 2020 začal současného prezidenta vehementně hájit na veřejnosti.

Patel v minulosti podle agentury AP také radil řadě zahraničních firem, včetně české zbrojařsko-průmyslové skupiny Czechoslovak Group (CSG), nyní Colt CZ. Tu republikáni dříve obviňovali z přílišné blízkosti ke Kremlu. Firma spojení s Moskvou jednoznačně odmítla.

Opoziční demokraté vykreslují Patela jako nebezpečného a nezkušeného loajalistu, který by zneužíval pravomoci FBI v době, kdy Spojené státy čelí zvýšeným bezpečnostním hrozbám, a to jak ze strany Číny, tak pokud jde o mezinárodní terorismus. Trumpovi republikáni naopak Patela mají za správnou volbu do čela FBI s tím, že spraví úřad, který podle nich pošpinilo vyšetřování Trumpa.