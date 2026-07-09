Obvinění ze sexuálního napadení, které vynesla Platnerova bývalá přítelkyně, nebylo zdaleka jediným důvodem, proč se kandidát do Senátu stáhl. Pěstitel ústřic a válečný veterán se sice těšil obrovské podpoře levicového křídla, jenže během kampaně na povrch vyplula jeho skrytá internetová historie, v níž se označoval za komunistu a zlehčoval vinu obětí sexuálního násilí. Když se navíc objevila fotografie, na které má na hrudi vytetovanou nacistickou lebku Totenkopf, strana od něj začala dávat ruce pryč.
Jeho pád není ojedinělý, ale poukazuje na personální a ideologické krize, které v současnosti Demokratickou stranu sužují. Unavená voličská základna po celé zemi požaduje radikálnější silné osobnosti, kteří chtějí svrhnout starý systém a postavit se Donaldu Trumpovi.
Právě politici, kteří si osvojili asertivnější až útočný styl komunikace se dnes stávají neoficiálními lídry nespokojeného demokratického davu.