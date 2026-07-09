Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Favorita voleb potopilo znásilnění. Demokraté hledají ostré soky, ale neprověřují

Tomáš Ratner
  16:04

Fotogalerie23 Premium

Demokratický kandidát do Senátu USA Graham Platner mluví ve svém volebním štábu po výhře v primárkách ve státě Maine. (9. června 2026) | foto: AP

Voliči amerických demokratů prožívají pouhé čtyři měsíce před klíčovými volbami krušné období. Graham Platner, favorizovaný kandidát do Senátu za stát Maine, musel ve středu ukončit kampaň. Kontroverzní demokrat, který měl pro opozici vyhrát klíčové křeslo, padl poté, co na veřejnost prosáklo detailní svědectví o znásilnění. Jeho pád ukazuje na krizi v opozici, která selhává v prověřování vlastních lidí.

Obvinění ze sexuálního napadení, které vynesla Platnerova bývalá přítelkyně, nebylo zdaleka jediným důvodem, proč se kandidát do Senátu stáhl. Pěstitel ústřic a válečný veterán se sice těšil obrovské podpoře levicového křídla, jenže během kampaně na povrch vyplula jeho skrytá internetová historie, v níž se označoval za komunistu a zlehčoval vinu obětí sexuálního násilí. Když se navíc objevila fotografie, na které má na hrudi vytetovanou nacistickou lebku Totenkopf, strana od něj začala dávat ruce pryč.

Jeho pád není ojedinělý, ale poukazuje na personální a ideologické krize, které v současnosti Demokratickou stranu sužují. Unavená voličská základna po celé zemi požaduje radikálnější silné osobnosti, kteří chtějí svrhnout starý systém a postavit se Donaldu Trumpovi.

Právě politici, kteří si osvojili asertivnější až útočný styl komunikace se dnes stávají neoficiálními lídry nespokojeného demokratického davu.

Vyzkoušejte siPremium za polovinu

S reklamou Bez reklam

Měsíční

49
99 Kč
Předplatit
Ušetříte 50 Kč

Roční

690
989 Kč
Předplatit
Ušetříte 30 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Vyostřená atmosféra na summitu NATO trvá. Babiš na fóru dostal čestné místo

Premiér Andrej Babiš v první řadě na fóru obranného průmyslu. (7. července 2026)

Od našich zpravodajů v Turecku Zatím to moc nevypadá, že na summitu NATO v turecké Ankaře bude Česká republika mluvit jednotně. Prezidenta Petra Pavla sice předběžné opatření Ústavního soudu vypravilo na akci v rámci české...

OBRAZEM: Festival nejtvrdší muziky otevřely soutěže v bolestivých disciplínách

Na trutnovském Bojišti odstartovala pětidenní uznávaná přehlídka nejtvrdší...

Na trutnovském Bojišti odstartovala pětidenní uznávaná přehlídka nejtvrdší metalové hudby Obscene Extreme. Součástí prvního dne 27. ročníku je i Freak Festival se soutěžemi v bizarních a často velmi...

Zbortila se další část budovy ve Zlíně. Shořely boty a doplňky za 150 milionů

Část hořící výškové budovy ve Zlíně se zřítila, hasiči uzavřeli okolí. (9....

Ve Zlíně se zřítila další, západní část hořící budovy v někdejším baťovském továrním areálu. Ani v tuto chvíli neevidují hasiči žádné zranění. Zásah pokračuje v režimu zvláštního stupně poplachu....

V džínách naostro rozdráždila Ameriku. Lolitku z ní udělala vlastní matka

Brooke Shieldsová ve slavné reklamě na džíny Calvin Klein

Desítky let před tím, než část světa pobouřila Sydney Sweeney v reklamě na džíny, vzbudila v upjatém denimu skandál náctiletá Brooke Shieldsová. Za její kariérou, která často hraničila s dětskou...

Babiš si po společné fotce potřásl rukou s Trumpem. Pohovořil s ním už na večeři

Premiér Andrej Babiš (ANO) a americký prezident Donald Trump si podávají ruku....

Od našich zpravodajů v Ankaře Premiér Andrej Babiš (ANO) si na summitu NATO v Ankaře po středeční společné fotce lídrů potřásl rukou s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Babiš už ráno řekl, že s Trumpem mluvil na úterní...

Plníme to, co jsme řekli, držíme nízkou inflaci, prohlásil premiér Babiš

Přímý přenos
Tisková konference k vyhodnocení plnění programového prohlášení vlády za první...

Předseda vlády a ANO Andrej Babiše hodnotí, jak se jeho vládě v první polovině roku dařilo naplňovat programové prohlášení, na kterém se shodla koalice ANO, SPD a Motoristů sobě. „Plníme to, co jsme...

9. července 2026  5:20,  aktualizováno  16:12

Hoří srdce Baťova Zlína. Příběh slavného továrního areálu

Hasiči bojují s požárem budovy v bývalém baťovském areálu. (9. července 2026)

Stejným symbolem Zlína jako cihlové půldomky jsou i tovární haly, srdce města obuvi. Zlíňáci bývalému průmyslovému komplexu neřeknou jinak než Svit, jak se areál jmenoval za socialismu. Jeho...

9. července 2026  16:06

Favorita voleb potopilo znásilnění. Demokraté hledají ostré soky, ale neprověřují

Premium
Demokratický kandidát do Senátu USA Graham Platner mluví ve svém volebním štábu...

Voliči amerických demokratů prožívají pouhé čtyři měsíce před klíčovými volbami krušné období. Graham Platner, favorizovaný kandidát do Senátu za stát Maine, musel ve středu ukončit kampaň....

9. července 2026  16:04

Binocheová ve Varech uvedla dokument V nás. Nápad na něj se zrodil při masáži

Francouzská herečka Juliette Binocheová na Mezinárodním filmovém festivalu...

Jako jeden z nejvýznamnějších hostů závěrečné části karlovarského filmového festivalu (KVIFF) vystoupila ve čtvrtek slavná francouzská herečka Juliette Binocheová, jež představila svůj dokumentární...

9. července 2026  15:30,  aktualizováno  15:38

Do Česka míří dánský řetězec. Jeho prodejny jsou uspořádány do labyrintu

Obchod Normal v Helsinkách.

Na český trh vstoupí dánský diskont Normal, který v srpnu otevře dvě prodejny v Praze. Maloobchodní řetězec nabídne kosmetiku, drogerii, úklidové prostředky nebo potraviny a nápoje. Po Evropě má více...

9. července 2026  15:35

Okamura se bojí o krk, konflikt v koalici bude narůstat, očekává ODS

Předseda ODS Martin Kupka a první místopředseda strany Karel Haas na tiskové...

Občanští demokraté očekávají, že uvnitř vládní koalice bude narůstat konflikt mezi hnutím SPD Tomia Okamury na jedné straně a ANO i Motoristy sobě na straně druhé kvůli zahraniční politice a pomoci...

9. července 2026  11:32,  aktualizováno  15:27

Je úplně k ničemu. Šéf Ryanairu se ostře opřel do von der Leyenové

Generální ředitel diskontní letecké společnosti Ryanair Michael O´Leary (3....

Šéf irských aerolinek Ryanair Michael O’Leary se nezvykle ostře opřel do předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové. Je podle nej zbytečná, protože mluví o konkurenceschopnosti, ale nic pro...

9. července 2026  15:22

Opozice se baví nad fotkou Babiše a Trumpa. Nevnutil jsem se, odmítl premiér

Premiér Andrej Babiš (ANO) a americký prezident Donald Trump si podávají ruku....

Premiér Andrej Babiš (ANO) ve čtvrtek na sociální síti reagoval na posměšky, kterým čelil kvůli záběrům, na nichž si na summitu NATO v turecké Ankaře potřásá rukou s americkým prezidentem Donaldem...

9. července 2026  15:11

Rakušan pochválil vládu za to, co nezrušila. Vyčítá jí atmosféru strachu

Předseda STAN Vít Rakušan, místopředsedkyně hnutí Michaela Šebelová a poslanec...

Jedinou věc, za kterou lze vládu Andreje Babiše pochválit, je podle předsedy hnutí STAN Víta Rakušana to, že nezrušila věci, u nichž avizovala, že je zruší. „Je to šílené, ale je to tak. Tvrdila, že...

9. července 2026  12:55,  aktualizováno  15:10

Padající větev v Beskydech zranila dřevorubce, má poraněnou páteř

Policisté ze speciální pořádkové jednotky Moravskoslezského kraje se ve středu...

Vrtulník letecké záchranné služby musel ve středu s pomocí palubního jeřábu zasahovat v těžko přístupném beskydském lese u obce Bílá. Padající velká větev tam totiž vážně zranila šestačtyřicetiletého...

9. července 2026  12:38,  aktualizováno  15:04

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zbortila se další část budovy ve Zlíně. Shořely boty a doplňky za 150 milionů

Část hořící výškové budovy ve Zlíně se zřítila, hasiči uzavřeli okolí. (9....

Ve Zlíně se zřítila další, západní část hořící budovy v někdejším baťovském továrním areálu. Ani v tuto chvíli neevidují hasiči žádné zranění. Zásah pokračuje v režimu zvláštního stupně poplachu....

9. července 2026  8:58,  aktualizováno  15:02

Unikátní kousek. Na policii se dostala zkušební pistole, existuje jich jen deset

Sběratelská hodnota zbraně od Zbrojovky Brno může na aukcích dosahovat i stovek...

Při zbraňové amnestii převzala policie v Libereckém kraji i vzácnou zkušební pistoli Zbrojovky Brno z roku 1920. Sběratelská hodnota zbraně systému Josef Nickel může na aukcích dosahovat i stovek...

9. července 2026  14:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.