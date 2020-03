Nemocnice nepřijala nepojištěného Američana. Zemřel, zřejmě na koronavirus

„V pátek byl zdravý,“ řekl o mladíkovi z kalifornského Lancasteru starosta města Rex Parris. „Ve středu mrtvý,“ dodal s tím, že neví o žádných předchozích zdravotních problémech mladého muže.

Když teenager onemocněl, jeho rodiče ho vzali do střediska urgentní péče. Tam ho ale odmítli, protože neměl zdravotní pojištění. Poslali ho do místní nemocnice. Během cesty prodělal zástavu srdce. V nemocnici ho dokázali udržet při životě šest hodin, nakonec ale zemřel.

Losangeleský odbor veřejného zdraví v úterý prohlásil za příčinu mladíkovi smrti COVID-19. Později však uvedl, že je potřeba další analýza, uvádí server The Hill.



Starosta Lancasteru hovoří o smrti sedmnáctiletého mladíka, kterého nemocnice nepřijala, protože neměl zdravotní pojištění:

„Ačkoli první testy naznačily pozitivní výsledek na COVID-19, případ je složitý a může existovat alternativní vysvětlení této smrti. Kvůli ochraně osobních údajů pacienta nemůžeme v současnosti říci další podrobnosti,“ napsal odbor ve veřejném prohlášení.



Podle listu Los Angeles Times mohl mladý muž získat koronavirus od svého otce, který je řidič alternativní taxislužby Uber. Parris tvrdí, že rodina pohřbila mladíka, aniž by věděla, že má koronavirus.

„Už měl pohřeb. Jeho rodina neměla vůbec tušení, že se jedná o chlapce ve zprávách. Nevěděla o COVID-19. Na pohřbu si potřásali rukami,“ řekl listu Los Angeles Times.

Stanice CNN s odvoláním na Parrise tvrdí, že otec měl pozitivní testy na koronavirus, stejně jako synův spolužák.

Server Business Insider poukazuje, že více jak 27 milionů Američanů, tj. 8, 5 % populace, nemá zdravotní pojištění. I ti, co pojištění mají, se ale bojí, že nebudou schopni finančně pokrýt léčbu koronaviru, ukazují studie.

Na COVID-19 zřejmě zemřel i jiný sedmnáctiletý mládenec z Louisiany. Podle guvernéra Johna Bela Edwarde je to důkaz toho, že „každému hrozí riziko“. „Nikdo nemůže předpokládat, že tato nemoc jej výrazně nezasáhne nebo že nemá potenciál jej zabít,“ cituje guvernéra list The New York Post.

Otec mladého fotbalisty tvrdí, že příčina smrti jeho syna je stále neznámá. „Bylo to selhání srdce,“ řekl místního tisku. „Lidé nechtějí, abyste se nechal léčit…jsem tak naštvaný.“

Pokud by se u obou zemřelých potvrdilo, že příčina smrti byl COVID-19, šlo by o nejmladší oběti koronaviru v USA.

Mladí, buďte na pozoru, varují odborníci

Nemoc je podle studií zvláště nebezpečná pro starší a ty, kteří mají zdravotní potíže. Podle odborníků by ji ale neměli podceňovat ani mladí. V Atlantě museli na plicní ventilátor připojit dvanáctiletou dívku. Její stav se údajně zlepšuje.

„Spousta mladých lidí je hospitalizována, mnohem víc, než uvádíme. A ano, možná nezemřete, ale život s poškozenými plícemi nebo poškozenými orgány není dobrý,“ poukazuje ředitel Arnhold Institute for Global Health Prabhjot Singh.

„Existují zprávy, které přicházejí z Francie a Itálie o tom, že někteří mladí lidé jsou vážně a velmi vážně nemocní a leží na jednotkách intenzivní péče,“ varovala Deborah Birxová, koordinátorka reakce amerického Bílého domu na koronavirus. „Je možné, že se disproporčně vysoký počet nákazy vyskytuje u generace mileniálů – u naší největší generace, která je naším pokračovatelem pro další řadu dekád.“

Ve Francii podle zpráv na koronavirus zemřela šestnáctiletá dívka. Podle její sestry lidé musí „přestat věřit, že tohle (koronavirus) zasahuje pouze starší lidi.“

V USA je přes 130 tisíc nakažených, nejvíce na světě. Co se týče počtu zemřelých, smutné prvenství stále drží Itálie, která má přes 10 000 obětí. V USA na COVID-19 zemřelo nejméně 2300 lidí.