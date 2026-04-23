Americké ministerstvo obrany zveřejnilo video zachycující americké vojáky na palubě ropného tankeru Majestic X plujícího pod guinejskou vlajkou, který byl zadržen v Indickém oceánu.
„Budeme pokračovat v globálním námořním dohledu s cílem narušit nelegální sítě a zadržet plavidla poskytující hmotnou podporu Íránu, ať už operují kdekoli,“ uvedl Pentagon.
Údaje o sledování lodí ukázaly, že se tanker Majestic X nacházel v Indickém oceánu mezi Srí Lankou a Indonésií, přibližně na stejném místě jako ropný tanker Tifani, který síly USA obsadily dříve. Plavidlo mířilo do Číny.
Írán na zprávu o obsazení Majestic X dosud nereagoval. Loď se původně jmenovala Phonix a od roku 2024 byla na sankčním seznamu amerického ministerstva financí kvůli pašování íránské ropy navzdory americkým sankcím vůči Íránu.
K zadržení lodi došlo den poté, co Írán zaútočil na tři nákladní lodě v Hormuzském průlivu a dvě z nich obsadil, čímž zintenzivnil své útoky na lodní dopravu v této klíčové vodní cestě, kterou v době míru prochází pětina světových dodávek ropy.
Donald Trump ve čtvrtek oznámil, že nařídil americkému námořnictvu střílet na lodě, které ve vodách Hormuzského průlivu rozmisťují miny. Americké minolovky podle něj současně vodní cestu od min čistí. Šéf Bílého domu to napsal na sociální síti Truth Social s tím, že nařídil ztrojnásobení snah o odminování úžiny.
Trump v příspěvku v souvislosti s plavidly rozmisťujícími miny napsal, že námořnictvu nařídil „střílet a zabíjet“ bez váhání nehledě na to, zda se bude jednat o malou či velkou loď. V souvislosti s Íránem rovněž tvrdil, že „všech 159 lodí jejich námořnictva se nachází na dně moře“. Trump a představitelé jeho administrativy opakovaně uvádějí, že USA zničily íránské námořní síly.
Vyjádření republikánského prezidenta následuje nedlouho poté, co americké ministerstvo obrany označilo za nepravdivou zprávu deníku The Washington Post (WP), podle níž Pentagon odhaduje, že odminování Hormuzského průlivu potrvá půl roku. Podle WP šestiměsíční odhad zazněl na briefingu za zavřenými dveřmi výboru americké Sněmovny reprezentantů pro ozbrojené síly.
Izrael a USA zahájily 28. února vzdušné údery na Írán, který v odvetě mimo jiné od března blokuje Hormuzský průliv, jímž běžně prochází přibližně pětina světových zásob ropy a zhruba třetina zkapalněného zemního plynu.
Zástupci Íránu a USA 8. dubna uzavřeli příměří a následující víkend vedli mírové rozhovory, ty ale nepřinesly žádný výsledek a Trump v důsledku toho oznámil blokádu íránských přístavů. Teherán minulý pátek průliv otevřel, necelý den poté jej ale opět uzavřel, a to právě kvůli blokádě, kterou označuje za porušení příměří.