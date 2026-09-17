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USA se dopustily válečných zločinů a Írán zločinů proti lidskosti, míní OSN

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  12:10
Paže studentky v troskách po útoku na školu v Minábu v Íránu (28. února 2026)

Paže studentky v troskách po útoku na školu v Minábu v Íránu (28. února 2026) | foto: Abbas Zakeri/Mehr News/WANAReuters

Video zpochybňuje Trumpovo tvrzení o íránské odpovědnosti za zásah školy
V íránském Mínábu připravují hroby pro oběti útoku na místní školu. (2. března...
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Záběry íránské státní televize z raketového zásahu základní školy v íránském...
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Vyšetřovací komise OSN pro Írán uvedla, že má pádné důvody se domnívat, že za útoky na školu a sportovní areál v Íránu stojí Spojené státy. Podle komise takové útoky představují válečné zločiny. Komise rovněž zjistila, že íránské úřady se při své krvavém zásahu proti protivládním protestům dopustily zločinů proti lidskosti.

Závěry nové zprávy nezávislé mezinárodní vyšetřovací komise OSN, která má být předložena Radě OSN pro lidská práva v Ženevě, se zabývaly chováním USA za války v Íránu započaté koncem února a reakcí íránské vlády na celostátní nepokoje, které vypukly koncem prosince minulého roku.

Úder připisovaný Spojeným státům v první den války zasáhl základní školu ve městě Mínáb a zabil 168 dětí a 14 učitelů.

Počtem obětí se úder na Mínáb zařadil mezi incidenty s největším počtem civilních obětí v nedávné historii armády Spojených států, napsal web stanice CNN. Americká armáda ve dnech po úderu zahájila vyšetřování, ale Pentagon doposud výsledky nezveřejnil.

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Odborníci OSN uvedli, že mají pádné důvody se domnívat, že za útok na základní školu v Mínábu nesou odpovědnost americké síly.

Mise dospěla k závěru, že se jednalo o útok, který nerozlišoval mezi civilisty a vojenskými cíli – způsobil smrt civilistů a poškodil civilní infrastrukturu, což podle mezinárodního práva představuje válečný zločin.

K úderu na školu došlo, když americké síly útočily na sousední základy íránských revolučních gard (IRGC), vyplývá z předběžného vyšetřování armády. Na satelitních snímcích z roku 2013 je vidět, že škola a základna IRGC se kdysi nacházely ve stejném areálu. Snímky z roku 2016 však ukazují, že škola byla od základny oddělena plotem a že vznikl nový vchod do budovy. Na snímcích z prosince 2025 jsou vidět desítky dětí, jak si hrají na školním dvoře.

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Vyšetřovatelé OSN uvedli, že neaktualizování zpravodajských informací o cíli a neověření, zda se skutečně jedná o vojenský cíl, představovaly více než pouhou nedbalost. „USA naopak nasměrovaly údery na budovu školy, ačkoli si byly vědomy značného rizika zásahu civilního objektu, a jednaly bezohledně s ohledem na možnost, že k tomu dojde,“ uvádí se ve zprávě.

Odborníci dospěli k podobnému závěru i v případě útoku na sportovní centrum v íránském Lámerdu. Zpráva uvádí, že útok poškodil nedaleké obytné budovy a školu a zabil či zranil dohromady 22 civilistů. Zpráva dospěla k závěru, že se jednalo o bezohledný útok, který tudíž představuje válečný zločin.

Vyšetřování mise OSN dále odhalilo, že íránské úřady během protestů, které vypukly koncem prosince loňského roku, rozsáhle a systematicky útočily proti civilistům, součástí akcí byly nezákonné vraždy, mučení, svévolné zadržování, nucená zmizení a závažná omezení svobody projevu.

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Vyšetřovací komise uvedla, že nemohla nezávisle ověřit počet obětí, ale domnívá se, že počet mrtvých a zraněných byl pravděpodobně mnohem vyšší než oficiální údaje, podle nichž bylo zabito 3038 lidí a 25 000 zraněno.

Protestní hnutí v Íránu začalo na konci loňského prosince kvůli vysokým životním nákladům a postupně přerostlo v rozsáhlé protivládní demonstrace, které vyvrcholily 8. a 9. ledna. Vláda přiznala více než 3000 mrtvých a násilí připsala „teroristickým činům“ podporovaným Spojenými státy a Izraelem.

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