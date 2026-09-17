USA se dopustily válečných zločinů a Írán zločinů proti lidskosti, míní OSN

Závěry nové zprávy nezávislé mezinárodní vyšetřovací komise OSN, která má být předložena Radě OSN pro lidská práva v Ženevě, se zabývaly chováním USA za války v Íránu započaté koncem února a reakcí íránské vlády na celostátní nepokoje, které vypukly koncem prosince minulého roku.
Úder připisovaný Spojeným státům v první den války zasáhl základní školu ve městě Mínáb a zabil 168 dětí a 14 učitelů.
Počtem obětí se úder na Mínáb zařadil mezi incidenty s největším počtem civilních obětí v nedávné historii armády Spojených států, napsal web stanice CNN. Americká armáda ve dnech po úderu zahájila vyšetřování, ale Pentagon doposud výsledky nezveřejnil.
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Odborníci OSN uvedli, že mají pádné důvody se domnívat, že za útok na základní školu v Mínábu nesou odpovědnost americké síly.
Mise dospěla k závěru, že se jednalo o útok, který nerozlišoval mezi civilisty a vojenskými cíli – způsobil smrt civilistů a poškodil civilní infrastrukturu, což podle mezinárodního práva představuje válečný zločin.
K úderu na školu došlo, když americké síly útočily na sousední základy íránských revolučních gard (IRGC), vyplývá z předběžného vyšetřování armády. Na satelitních snímcích z roku 2013 je vidět, že škola a základna IRGC se kdysi nacházely ve stejném areálu. Snímky z roku 2016 však ukazují, že škola byla od základny oddělena plotem a že vznikl nový vchod do budovy. Na snímcích z prosince 2025 jsou vidět desítky dětí, jak si hrají na školním dvoře.
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Vyšetřovatelé OSN uvedli, že neaktualizování zpravodajských informací o cíli a neověření, zda se skutečně jedná o vojenský cíl, představovaly více než pouhou nedbalost. „USA naopak nasměrovaly údery na budovu školy, ačkoli si byly vědomy značného rizika zásahu civilního objektu, a jednaly bezohledně s ohledem na možnost, že k tomu dojde,“ uvádí se ve zprávě.
Odborníci dospěli k podobnému závěru i v případě útoku na sportovní centrum v íránském Lámerdu. Zpráva uvádí, že útok poškodil nedaleké obytné budovy a školu a zabil či zranil dohromady 22 civilistů. Zpráva dospěla k závěru, že se jednalo o bezohledný útok, který tudíž představuje válečný zločin.
Vyšetřování mise OSN dále odhalilo, že íránské úřady během protestů, které vypukly koncem prosince loňského roku, rozsáhle a systematicky útočily proti civilistům, součástí akcí byly nezákonné vraždy, mučení, svévolné zadržování, nucená zmizení a závažná omezení svobody projevu.
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Vyšetřovací komise uvedla, že nemohla nezávisle ověřit počet obětí, ale domnívá se, že počet mrtvých a zraněných byl pravděpodobně mnohem vyšší než oficiální údaje, podle nichž bylo zabito 3038 lidí a 25 000 zraněno.
Protestní hnutí v Íránu začalo na konci loňského prosince kvůli vysokým životním nákladům a postupně přerostlo v rozsáhlé protivládní demonstrace, které vyvrcholily 8. a 9. ledna. Vláda přiznala více než 3000 mrtvých a násilí připsala „teroristickým činům“ podporovaným Spojenými státy a Izraelem.