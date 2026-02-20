Další jaderná mocnost na obzoru? Stát se jí může Saúdská Arábie díky dohodě s USA

Saúdská Arábie by mohla na základě navrhované dohody se Spojenými státy o civilním využití jaderné energie získat přístup k obohacování uranu na svém území. S odvoláním na dokumenty Kongresu i vyjádření skupiny pro kontrolu zbraní to v pátek napsala agentura AP. Podle ní taková možnost vyvolává obavy ze šíření jaderných zbraní v době napjatých vztahů mezi USA a Íránem.
Oba poslední prezidenti USA, Donald Trump i Joe Biden, se snažili uzavřít s královstvím dohodu o sdílení amerických jaderných technologií. Experti, kteří se zabývají nešířením jaderných zbraní, ovšem varují, že přítomnost centrifug může Saúdské Arábii otevřít dveře ke zbrojnímu programu. Korunní princ Muhammad bin Salmán, který království prakticky vládne, se nechal slyšet, že získá-li atomovou bombu Írán, „budeme ji také muset mít“.

Íránu hrozí válka. Ve hře o její odvrácení jsou uran, rakety a perská historie

Saúdská Arábie loni podepsala smlouvu o vzájemné obraně s jaderně vyzbrojeným Pákistánem poté, co Izrael udeřil na vedoucí představitele Hamásu v Kataru. Pákistánský ministr obrany tehdy prohlásil, že v případě potřeby bude Saúdské Arábii k dispozici jaderný program jeho země. To bylo vnímáno jako varovný vzkaz pro Izrael, který je dlouhodobě považován za jediný stát na Blízkém východě vybavený jadernými zbraněmi, jakkoli to nikdy oficiálně nepřipustil.

Na dohodu s Íránem dávám deset dní, pak bude zle, řekl Trump na schůzi Rady míru

„Spolupráce v jaderné oblasti může být pozitivním mechanismem pro dodržování norem o nešíření jaderných zbraní a pro lepší transparentnost, ale ďábel tkví v detailech,“ uvedla Kelsey Davenportová ze společnosti Arms Control Association ve Washingtonu. Dokumenty, do nichž nahlédla agentura AP, podle ní zvyšují obavy, že „Trumpova administrativa pečlivě nezvážila rizika šíření jaderných zbraní plynoucí z navrhované dohody o jaderné spolupráci se Saúdskou Arábií, ani precedens, který by tato dohoda mohla vytvořit“.

Kongresový dokument podle AP ukazuje, že Trumpova administrativa si klade za cíl uzavřít v oblasti jaderné energie 20 obchodních dohod s různými zeměmi světa, včetně Saúdské Arábie. Dohoda se Saúdskou Arábií by mohla mít hodnotu miliard dolarů, uvádí se v dokumentu.

Teď ulovit Saúdy. Abrahámovské dohody Trump dotlačil až k hranicím Ruska

Dokument konstatuje, že dosažení dohody se Saúdskou Arábií „posílí národně bezpečnostní zájmy Spojených států a ukončí neúspěšnou politiku nečinnosti a nerozhodnosti, kterou využívají naši konkurenti k poškození amerického průmyslu a oslabení globálního postavení Spojených států v tomto klíčovém odvětví“. Mezi přední země, které prodávají technologie pro zahraniční jaderné elektrárny, patří vedle Spojených států také Čína, Francie, Jižní Korea a Rusko.

Návrh dohody počítá s tím, že Spojené státy a Saúdská Arábie uzavřou dohody o bezpečnostních pojistkách s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii. Ty budou zahrnovat dohled nad „oblastmi potenciální jaderné spolupráce, které jsou nejcitlivější z hlediska šíření jaderných zbraní“, dodává se v návrhu. Mezi těmito oblastmi jsou zmíněny výroba a opětovné zpracování jaderného paliva a obohacování uranu.

