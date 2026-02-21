Guilla patří do skupiny soudců a prokurátorů ICC zařazených na sankční seznam Spojených států kvůli stíhání izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a vyšetřování možných válečných zločinů v Pásmu Gazy.
Sankce USA jsou podle Euronews dalším příkladem rizik spojených s evropskou závislostí na amerických službách.
Ocitnout se na americkém sankčním seznamu neznamená jen zákaz vstupu do USA či zmrazení majetku, pokud se nachází pod americkou jurisdikcí, jsou to také zablokované platební karty, neboť karetnímu trhu dominují společnosti Visa a Mastercard sídlící v USA. Nefungují ani účty u služeb, jako jsou Google či Amazon, s problémy musí sankcionovaní počítat i při objednávání zásilek, pokud je do doručení zapojena americká logistická společnost UPS. Nemožné může být i objednání taxíku přes Uber či zamluvení hotelu přes společnost Expedia.
|
Haag viní Duterteho ze zločinů proti lidskosti, byl „nepřímý spolupachatel“
Jedenáct soudců a prokurátorů ICC, na které USA uvalily sankce, se potýká s komplikacemi i při běžných peněžních převodech. Některé banky ve snaze vyhnout se možným problémům automaticky odmítají platby od sankcionovaných osob.
„To se stalo některým mým kolegům, jejichž převody či nákupy banky jako protistrana odmítly uskutečnit,“ řekl Guillou. „Nejproblematičtější situace nastávají tehdy, když k dané službě neexistuje žádná evropská alternativa,“ poznamenal. Jako příklad Guillou uvedl, že si chtěl objednat hotel ve Francii, rezervaci mu ale po několika hodinách zrušila společnost Expedia, přes kterou si pokoj zamluvil.
Guillou vyzval Evropskou unii, aby vyvinula vlastní nástroje k zachování suverenity a k ochraně Evropanů před americkými sankcemi. „Jedinou cestou, jak účinně reagovat na tyto sankce, je vybudovat odpověď na evropské úrovni, protože to vyžaduje ekonomickou sílu s dostatečným politickým a hospodářským záběrem,“ uvedl.
|
Muž, který vydal zatykač na Netanjahua, odstoupil po obvinění ze znásilňování
Francouzský soudce upozornil, že americké sankce mohou vymazat občanský život lidí, kteří jsou zvyklí žít zcela propojeni s internetem. „Mně je 50 let a prožil jsem 90. léta. Není to snadné, ale vím, jak to (bez internetu) zvládnout. Pokud ale sankce dopadnou na mladé lidi, kterým je 25 let a jejichž život je zcela online, tak pro ně sankce podle mě budou skutečnou občanskou smrtí,“ řekl.
Guillou rovněž varoval, že bez navrhovaného evropského štítu se mohou do problémů kvůli své práci dostat nejen další soudci, ale také politici či úředníci. Stanice Euronews připomněla, že americké zprávy již zmiňují několik unijních úředníků pracujících na digitálních regulacích. Například někdejšímu eurokomisaři Thierrymu Bretonovi odmítly Spojené státy vydat vízum kvůli unijnímu nařízení o digitálních službách (DSA), které vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa kritizuje.
Rovněž Carranzaová podobně jako Guillou poukázala na rozsáhlé problémy, kterým sankcionovaní soudci v Evropě kvůli americkým sankcím čelí. Například uvedla, že její nizozemská banka jí zrušila kartu. „Proč? Je to evropská banka, ne americká,“ řekla. Poznamenala, že evropské banky jednají s přehnanou opatrností. „Mají strach kvůli svým vazbám na americké banky či instituce,“ uvedla.
|
Mezinárodní trestní soud vydal zatykač na Netanjahua kvůli válce v Gaze
Za nejbolestivější pak označila to, že její dcera přišla o americké vízum a účet u Googlu. „Žije v jiné části světa, s ICC nemá žádnou spojitost,“ řekla. „Je to smutné. Tohle je čistá odplata za něco, co neudělala,“ dodala.
O odplatě a šoku hovořila s listem The Guardian i soudkyně Kimberly Prostová z Kanady, která sankce proti sobě a kolegům označila za nehorázný útok na ICC. Poukázala také na to, že roky jako soudkyně posuzovala obvinění z válečných zločinů, genocidy a zločinů proti lidskosti, aby se nyní sama ocitla na stejném seznamu s teroristy a zločinci.
Od Trumpova loňského návratu do Bílého domu se jeho vláda usilovně snaží omezit činnost ICC sídlícího v Haagu. Trump loni v jednom z dekretů obvinil soud z nelegálních a bezdůvodných akcí cílících na Američany a Izrael. Podle The Guardianu tím naznačil, že americké sankce jsou odvetou za vyšetřování amerických a izraelských představitelů. USA a ani Izrael ICC neuznávají.