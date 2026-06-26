VIDEO: Dvě rodiny se po luxusní plavbě popraly v přístavu, dostaly doživotní zákaz

Na pořízených záběrech cestující s hrůzou sledují, jak se žena v černých šatech zničehonic vrhá na ženu v růžovém, která klidně stála ve frontě se zavazadly. Do strkanice se vzápětí zapojují další muži i ženy, přičemž někteří aktéři končí na zemi mezi rozházenými kufry. Přivolaní policisté museli následně obě znesvářené rodiny krotit.
K incidentu došlo v pondělí 22. června po návratu z třídenní plavby na Bahamy. Ani jedna ze zúčastněných stran po zklidnění emocí nechtěla vznést formální obvinění. U policie se tak celá rozsáhlá rvačka obešla bez trestního stíhání.
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Provozovatel lodi, společnost Carnival Cruise Line, ale nad agresivním chováním rozhodně nemávl rukou. „Takové chování nebudeme tolerovat. Šestnáct osob bylo okamžitě zapsáno na náš seznam nežádoucích cestujících,“ potvrdil mluvčí společnosti.
Pro Carnival to přitom není poprvé, kdy musel řešit podobnou ostudu. Loni v dubnu dostalo po hromadné rvačce v texaském Galvestonu doživotní zákaz plavby hned 24 lidí.