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VIDEO: Dvě rodiny se po luxusní plavbě popraly v přístavu, dostaly doživotní zákaz

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  15:24
Závěr dovolené v Karibiku se v miamském přístavu zvrtnul v hromadnou rvačku. Dvě rodiny se do sebe pustily po vylodění z výletní lodě Carnival Conquest. Policie sice nakonec nikoho nezatkla, ale 16 lidí dostalo od lodní společnost doživotní zákaz plavby.

Na pořízených záběrech cestující s hrůzou sledují, jak se žena v černých šatech zničehonic vrhá na ženu v růžovém, která klidně stála ve frontě se zavazadly. Do strkanice se vzápětí zapojují další muži i ženy, přičemž někteří aktéři končí na zemi mezi rozházenými kufry. Přivolaní policisté museli následně obě znesvářené rodiny krotit.

K incidentu došlo v pondělí 22. června po návratu z třídenní plavby na Bahamy. Ani jedna ze zúčastněných stran po zklidnění emocí nechtěla vznést formální obvinění. U policie se tak celá rozsáhlá rvačka obešla bez trestního stíhání.

Američané hledají levnější dovolené. Výletní plavby získávají na popularitě

Provozovatel lodi, společnost Carnival Cruise Line, ale nad agresivním chováním rozhodně nemávl rukou. „Takové chování nebudeme tolerovat. Šestnáct osob bylo okamžitě zapsáno na náš seznam nežádoucích cestujících,“ potvrdil mluvčí společnosti.

Pro Carnival to přitom není poprvé, kdy musel řešit podobnou ostudu. Loni v dubnu dostalo po hromadné rvačce v texaském Galvestonu doživotní zákaz plavby hned 24 lidí.

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