USA se mohou vrátit nad Afghánistán. Pokud Putin myslel nabídku základen vážně

Nejvýše postavený americký generál Mark Milley se na žádost Bidenova týmu během svého setkání s Valerijem Gerasimovem, náčelníkem ruského generálního štábu, ve středu zeptal, zda by bylo možné využít ruské základny. Informuje o tom list The Wall Street Journal.

Tedy zda Putin svou nabídku z červnového summitu v Ženevě myslí vážně. Ruský prezident tehdy nadhodil společně koordinovaný sběr informací s možností využívat základny v Tádžikistánu a Kyrgyzstánu.

Pro Američany by to mohla být alternativa pro jejich původní plán postavit vlastní základny v Tádžikistánu a Uzbekistánu. Záměr by jim zřejmě právě Rusové překazili. Gerasimovova odpověď na Milleyho dotaz byla nicméně vyhýbavá, uvedli američtí činitelé, kteří u schůzky v Helsinkách byli. A Moskva věc odmítla komentovat.

Bidenova vláda se nyní snaží zachovat si nad děním v Afghánistánu, který po odchodu amerických vojáků plně převzali tálibánci, kontrolu a případně rychle odpovědět na rostoucí nebezpečí terorismu. Tím může být vzestup Al-Káidy, ale i dalších radikálních islamistických skupin.



Nyní armáda USA využívá základny v Perském zálivu, což už by třeba pro drony a letectvo bylo příliš daleko. Spolupráce s ruskou armádou by však byla poněkud paradoxní vzhledem k tomu, že americký Kongres před lety schválil zákon, který něco takového vylučuje, dokud jsou ruští vojáci aktivní na Ukrajině.

Výjimku může udělit jen ministr obrany. Bidenova vláda už v minulosti dala najevo, že je připravena s Ruskem spolupracovat ve chvíli, kdy to bude v jejím zájmu.

V Afghánistánu se mezitím naplno ukazuje, jak bude vypadat vláda Tálibánu. Naposledy islamisté zakázali holičům, aby mužům upravovali vousy. Prý proto, aby nenásledovali „americké vzory“. Na veřejnosti už se také objevila těla oběšenců, jeden z předních tálibánců také oznámil, že „kvůli bezpečnosti“ bude potřeba zlodějům sekat ruce.