Pilot za bývalého mariňáka. Rusko a Spojené státy si vyměnily vězně

Rusko ve středu vyměnilo uvězněného Američana Trevora Reeda za ruského pilota Konstantina Jarošenka. Oznámila to ruská diplomacie. Bývalý příslušník americké námořní pěchoty Reed byl v Rusku odsouzen na devět let do vězení za napadení policistů, Jarošenko si v USA odpykával dvacetiletý trest za pašování kokainu.