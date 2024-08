Rusové zveřejnili videa ze zatčení Gershkoviche. Naznačují, že šlo o léčku

Videa ukazují Gershkovicovo zatčení v restauraci v Jekatěrinburgu. V tomto městě na Urale novinář listu The Wall Street Journal pracoval na článku o tom, jak se místní lidé stavějí k válce na Ukrajině, zajímal se také o Wagnerovu skupinu. Rusko to ale líčí jako „zpravodajskou operaci“.

„FSB zadržela Gershkovice během setkání s anonymním kontaktem, na kterém otevřeně diskutoval o výměně tajných informací o ruském vojensko-průmyslovém komplexu,“ uvedla v pondělí stanice RT.

Podle ní reportér před schůzkou kontaktoval zástupce zbrojního podniku Uralvagonzavod a požádal ho, aby mu sdělil informace o provozu zařízení. „Gershkovich byl přistižen při pokusu získat tajné informace,“ dodala.

Na dalších záběrech jsou pak vidět agenti FSB v civilním oblečení, kteří vstoupí do restaurace, zezadu chytí Gershkoviche pod krkem a nasadí mu želízka, načež ho strhnou na zem a prohledají. Reportéra poté ostentativně odtáhnou do připraveného auta.

RT zveřejnila také záznam údajné konverzace mezi novinářem a jeho zdrojem. „Udělal jsem, co jste chtěl, mám to u sebe. Buďte s tím opatrný,“ říká kontakt. „Říkal jsem, ať nic nenosíte, jde jen o rozhovor, budu vás v článku citovat jako anonymní zdroj,“ odpovídá mu muž, kterého RT označila za Gershkoviche.

Podle ruské lidskoprávní organizace Gulagu.net zveřejněná videa naznačují, že Gershkovichovým zdrojem byl od začátku agent FSB, který se amerického novináře snažil vlákat do léčky.

„Děkujeme RT za potvrzení našich slov o objednané povaze trestního řízení proti reportérovi Wall Street Journalu a zjevném falšování důvodů jeho zatčení za údajnou špionáž,“ napsala na Telegramu.

Podle ní videa dokazují, že Gershkovich splnil svou novinářskou povinnost. „S provokatérem FSB komunikoval jako novinář, nikoliv jako agent CIA (americké Ústřední zpravodajské služby), informoval ho o zveřejnění v novinách a ještě před schůzkou ho požádal, aby všechny tajné materiály nechal doma a nepřišel na setkání s nimi,“ pokračovala Gulagu.net s tím, že FSB nechala „vědomě uvěznit nevinného člověka a zostudila tím Rusko“.

Ruská prokuratura Gershkoviche obvinila, že na pokyn CIA sbíral informace o Uralvagonzavodu, jenž leží 150 kilometrů od Jekatěrinburgu. V červenci soud shledal Gershkoviche vinným ze špionáže a odsoudil jej k 16 letům vězení.

Už při procesu někteří diplomaté uvedli, že Rusové Gershkoviche zřejmě zadrželi ve snaze pořídit si „zásobu“ amerických občanů, které by mohli vyměnit za ruské občany zadržované na Západě.

Videa s Whelanem jsou bez zvuku

Záběry bývalého příslušníka americké námořní pěchoty Paula Whelana začínají klipem z hotelu v Moskvě.

„Konspirační schůzka v koupelně hotelového pokoje Metropol v prosinci 2018,“ uvedla ruská státní média. Na videu, kde Whelan mluví s neznámým mužem, nicméně chybí zvuk, takže není jasné, o čem je řeč. Muž během rozhovoru podá Američanovi předmět, který si Whelan strčí do kapsy.

Státní kanál REN tvrdí, že šlo o USB disk s informacemi o pracovnících FSB. Whelan byl poté zadržen a obviněn z přebírání špionážních materiálů.

Američan se ale podle obhajoby domníval, že disk obsahuje snímky z dovolené v Rusku. Šlo podle něj o nachystanou past. Ruský soud uznal Whelana v červnu 2020 vinným ze špionáže a poslal ho na 16 let do vězení.

Čtvrteční výměna vězňů je označována za největší mezi Moskvou a Západem od konce studené války. Její součástí bylo 24 vězněných a dvě děti. Do Ruska se mimo jiné vrátil v Německu usvědčený vrah a důstojník FSB Vadim Krasikov. Z Ruska pak do Německa zamířilo 13 lidí včetně odpůrců ruského režimu. Do Spojených států se vrátili tři lidé.