Od ostře sledované výměny vězňů v Abú Zabí neuběhlo ani 24 hodin a z Pentagonu už se začaly ozývat hlasy, že by se Viktor But mohl v nejbližší budoucnosti vrátit k ilegálnímu obchodu se zbraněmi.

„Existují obavy, že by se mohl živit tím samým, co dělal v minulosti,“ svěřil se nejmenovaný představitel ministerstva obrany listu Politico a připomněl tak, že But v minulosti svými dodávkami zbraní pomáhal rozdmýchávat konflikty v Africe.