Dělá pro nás, nebo pro Kreml? Witkoff musí jít, žádají kongresmani. Trump ho hájí

Witkoff v říjnu radil poradci ruského prezidenta, jak má Vladimir Putin vést hovor s prezidentem USA Donaldem Trumpem o mírovém plánu pro Ukrajinu. Vyplývá to z přepisu hovoru s Putinovým poradcem pro zahraniční politiku Jurijem Ušakovem, který zveřejnila agentura Bloomberg. Bílý dům pravost přepisu nezpochybnil.
Trump označil Witkoffův postup za standardní vyjednávání. „Musí to prodat Ukrajině a musí to prodat Rusku,“ řekl na palubě Air Force One. Dodal, že tak to dělají všichni, kteří chtějí docílit nějaké dohody.
„Takže Doněck a něco dalšího.“ Witkoff radil Rusům, jak zapůsobit na Trumpa
Trump Witkoffa nyní posílá do Moskvy, kde se zvláštní zmocněnec s Putinem setká v příštím týdnu.
Jinak než Trump to vidí někteří američtí zákonodárci, kteří se k incidentu vyjádřili na sociální síti X.
Podle republikánského kongresmana Dana Bacona je zřejmé, že Witkoff zcela straní Rusům, a měl by být zbaven funkce. „Nelze mu svěřit vedení těchto vyjednávání. Udělal by Ruskem placený agent méně než on? Měl by být propuštěn,“ napsal Bacon.
Ještě větší blbec, než v Kremlu doufali, vysmála se Ukrajina Witkoffovu plánu
Jeho stranický kolega ve Sněmovně reprezentantů Brian Fitzpatrick situaci označil za vážný problém a vyzval ke skoncování s tajnými schůzkami. „Nechte ministra zahraničí Marka Rubia vykonávat svou práci spravedlivým a objektivním způsobem,“ napsal Fitzpatrick.
Demokratický kongresman Ted Lieu Witkoffa nazval zrádcem. „Steve Witkoff má pracovat pro Spojené státy, ne pro Rusko,“ napsal Lieu.
Podle Kremlu je únik telefonních hovorů mezi představiteli USA a Ruska pokusem o zmaření mírových jednání o válce na Ukrajině. Podle Ušakova se jedná o pokus překazit jednání s USA. „Je nepravděpodobné že se tak stalo za účelem zlepšení vztahů,“ uvedl poradce pro zahraniční politiku.
Evropa se do mírového procesu zbytečně vměšuje, řekl Putinův poradce Ušakov
Původní plán pro mír na Ukrajině počítal mimo jiné s tím, že Ukrajina přijde o značnou část území včetně oblastí, které Moskva nedokázala vojensky obsadit, a také s tím, že Kyjev početně omezí svou armádu maximálně na 600 tisíc vojáků či se zaváže, že nevstoupí do NATO.
Vícero evropských států považovalo původní 28bodový plán USA na řešení války na Ukrajině za proruský. Po jednání amerických, ukrajinských a evropských činitelů mírový plán doznal značných změn, podrobnosti ale zatím nejsou známé.