Trumpovo setkání s Putinem se komplikuje, Rusové s přípravami nepospíchají

Dojednáním summitu v Budapešti byli pověřeni šéf americké diplomacie Marco Rubio a ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. V pondělí si oba činitelé telefonovali a diskutovali o „dalších krocích“ v návaznosti na telefonát obou prezidentů z minulého týdne.
Setkání Rubia a Lavrova, původně plánované na tento týden, se však podle zdroje CNN z Bílého domu zatím neuskuteční. Důvod odkladu není zcela jasný, jeden ze zdrojů však tvrdí, že ministři vyjadřovali odlišná očekávání ohledně ukončení ruské invaze na Ukrajinu.
Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov řekl, že schůzka šéfů diplomacií vyžaduje přípravy. O jejím načasování je podle něj předčasné hovořit.
Američtí představitelé usoudili, že postoj Moskvy se zatím příliš neposunul od jejích maximalistických požadavků. Rubio proto podle zdroje zatím pravděpodobně nedoporučí, aby se druhý letošní summit mezi Trumpem a Putinem uskutečnil. Rubio však bude s Lavrovem patrně znovu telefonicky hovořit ještě tento týden.
Ukrajina se už čtvrtým rokem brání rozsáhlé ruské vojenské agresi. Trump se od svého letošního návratu do Bílého domu snaží konflikt ukončit, s Putinem se setkal už v létě na Aljašce, ale jeho úsilí zatím v klid zbraní ve východní Evropě nevyústilo. Kyjev opakovaně souhlasil s americkým návrhem na bezpodmínečné příměří, Rusko zastavit boje odmítlo.
O víkendu Trump řekl, že aby válka mohla skončit, bude muset východoukrajinský Donbas zůstat rozdělený tak, jak je. Velkou část tohoto průmyslového regionu se strategickým významem pro Ukrajinu v současnosti okupuje Rusko.