Trumpovo setkání s Putinem se komplikuje, Rusové s přípravami nepospíchají

  9:39aktualizováno  10:08
Snaha amerického prezidenta Donalda Trumpa o brzké setkání s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem ohledně Ukrajiny se komplikuje. Přípravná schůzka ministrů zahraničí se tento týden nejspíše neuskuteční, uvedla televizní stanice CNN. Moskva sdělila, že mluvit o načasování schůzky Marka Rubia se Sergejem Lavrovem je předčasné.
Vladimir Putin a Donald Trump na summitu na Aljašce (15. srpna 2025)

Vladimir Putin a Donald Trump na summitu na Aljašce (15. srpna 2025) | foto: Reuters

Dojednáním summitu v Budapešti byli pověřeni šéf americké diplomacie Marco Rubio a ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. V pondělí si oba činitelé telefonovali a diskutovali o „dalších krocích“ v návaznosti na telefonát obou prezidentů z minulého týdne.

Setkání Rubia a Lavrova, původně plánované na tento týden, se však podle zdroje CNN z Bílého domu zatím neuskuteční. Důvod odkladu není zcela jasný, jeden ze zdrojů však tvrdí, že ministři vyjadřovali odlišná očekávání ohledně ukončení ruské invaze na Ukrajinu.

Řev v Bílém domě. Stačil jeden telefon a Putin má Trumpa zase v kapse

Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov řekl, že schůzka šéfů diplomacií vyžaduje přípravy. O jejím načasování je podle něj předčasné hovořit.

Američtí představitelé usoudili, že postoj Moskvy se zatím příliš neposunul od jejích maximalistických požadavků. Rubio proto podle zdroje zatím pravděpodobně nedoporučí, aby se druhý letošní summit mezi Trumpem a Putinem uskutečnil. Rubio však bude s Lavrovem patrně znovu telefonicky hovořit ještě tento týden.

Putin může za Trumpem letět přes Bulharsko. Je to logické, míní tamní ministr

Ukrajina se už čtvrtým rokem brání rozsáhlé ruské vojenské agresi. Trump se od svého letošního návratu do Bílého domu snaží konflikt ukončit, s Putinem se setkal už v létě na Aljašce, ale jeho úsilí zatím v klid zbraní ve východní Evropě nevyústilo. Kyjev opakovaně souhlasil s americkým návrhem na bezpodmínečné příměří, Rusko zastavit boje odmítlo.

O víkendu Trump řekl, že aby válka mohla skončit, bude muset východoukrajinský Donbas zůstat rozdělený tak, jak je. Velkou část tohoto průmyslového regionu se strategickým významem pro Ukrajinu v současnosti okupuje Rusko.

Válka na Ukrajině

Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní jubileum se rozhodl opět prožít o víkendu v luxusním Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Na akci...

„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky

Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho Facebooku, aby smazala nevhodné příspěvky. V rozhovoru pro iDNES.cz řekla, že měla být v mazání...

Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii

Premium

Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí meteorologové, podle kterých můžeme na přelomu prosince a ledna zažít největší mrazy za posledních deset...

Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek

Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si vysloužil přezdívku Metrouš, asi od 9. hodiny naháněli hasiči, policisté i odchytová služba. Všechno...

Bývalý premiér Topolánek má rakovinu slinivky, začíná s chemoterapií

Bývalý premiér Mirek Topolánek má rakovinu slinivky. S vážnou nemocí se svěřil v pondělí v podcastu Zlámaný Topol s Lenkou Zlámalovou na serveru Info.cz. Devětašedesátiletý aktivní glosátor na...

ANO, SPD a Motoristé se shodují na návrat věku odchodu do důchodu na 65 let

V jednání o programu nové vlády pokračují vyjednavači ANO, SPD a Motoristů. V úterý mají na programu zdravotnictví, práci a sociální věci, zemědělství a sport. Bez větších sporů se shodnou například...

21. října 2025  5:55,  aktualizováno  10:15

Jely by tudy tanky. Polsko a Litva otevřely dálnici v klíčovém Suvalském koridoru

Prezidenti Polska a Litvy Karol Nawrocki a Gitanas Nauséda v pondělí otevřeli zrekonstruovaný úsek dálnice Via Baltica na polsko-litevském pomezí v takzvaném Suvalském koridoru, což je území mezi...

21. října 2025  10:05

Gaza, finance i akademické svobody. Kandidáti na rektora UK debatují na iDNES.cz

Vysíláme

Jak daleko sahají akademické svobody, má univerzita spolupracovat s armádou a kdo nese vinu za rozkol na Katolické teologické fakultě? Pět kandidátů na rektora Univerzity Karlovy (UK) se v...

21. října 2025

Zdrogovaná řidička, která bourala na Plzeňsku, chtěla zabít sebe i osmiletou dceru

Vážnou dopravní nehodu, která se stala v pondělí večer na hlavním tahu z Plzně na České Budějovice nedaleko Seče, prověřují kriminalisté jako pokus o vraždu. Šestadvacetiletá opilá a zdrogovaná...

21. října 2025  9:49

Atentátníka na Fica uznal soud vinným z terorismu, dostal 21 let vězení

Atentátníkovi, který loni střelbou z pistole vážně zranil slovenského premiéra Roberta Fica, soud první instance uložil 21 let vězení. Obžalovaného důchodce Juraje Cintulu (72) specializovaný trestní...

21. října 2025  9:20,  aktualizováno  9:48

Exprezident Francie Sarkozy nastoupil do vězení, přirovnal se k Edmundu Dantesovi

Bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozyho nastoupil do pařížské věznice La Santé. Odpyká si tam pětiletý trest kvůli podílu na zločineckém spiknutí v kauze nelegálního financování své...

21. října 2025  6:34,  aktualizováno  9:48

Strany si porcují Sněmovnu. ANO povede pět výborů, SPD tři, Motoristé dva

Zástupci stran vznikající koalice by měli vést deset sněmovních výborů. Hnutí ANO má mít předsedy pěti výborů, hnutí SPD tří a Motoristé dvou. Agentuře ČTK to potvrdila nová šéfka klubu ANO Taťána...

21. října 2025  9:46

Abych fungovala, musela jsem na kapačky. Pekarová odhalila, proč končí v politice

Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová poprvé otevřeně promluvila o skutečném důvodu, proč se rozhodla stáhnout z politiky. Deset let se marně snažila o dítě, prošla všemi dostupnými typy...

21. října 2025  9:43

U Paříže řádilo tornádo, jaké nikdo neviděl. Udeřilo nečekanou silou, padaly jeřáby

Zřícené jeřáby, zničené střechy a jeden mrtvý. To jsou následky vzácného tornáda, které v pondělí postihlo severní předměstí Paříže. Podle úřadů udeřilo nečekaně silou, jaká se v oblasti kolem...

21. října 2025  9:28

Podzimní prázdniny 2025: kdy začínají a kolik dnů volna děti mají?

Podzimní prázdniny tradičně připadají na období okolo státního svátku Den vzniku samostatného československého státu. Díky víkendu se tak žáci můžou i v roce 2025 těšit na pětidenní volno.

21. října 2025  9:13

Nový světový rekord. Rybáři ve Slezsku chytili sumce dlouhého 292 centimetrů

Pár kilometrů od Karviné, v polském Rybniku, se tamním rybářům podařil ojedinělý kousek. Z Rybnického jezera vytáhli dva muži o víkendovém soutěžním klání sumce o délce 292 centimetrů. Překonali tak...

21. října 2025  9:09

