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Spojené státy chtějí rozmrazit ruská aktiva a uvolnit sankce proti stínové flotile

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  11:23
Trumpovým hlavním cílem při jednání je dosáhnout příměří ve válce na Ukrajině....

Trumpovým hlavním cílem při jednání je dosáhnout příměří ve válce na Ukrajině. Putinovi poradci kladou důraz spíš na plnou obnovu rusko-amerických vztahů zaměřených v mnoha ohledech na ekonomická témata. | foto: Reuters

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Spojené státy navrhly, aby evropské země uvolnily část ruských státních aktiv, která byla zmrazena po invazi Moskvy na Ukrajinu, a převedly je do subjektu pod dohledem Washingtonu. Zvažují také částečné uvolnění sankcí vůči „stínové flotile“ tankerů, které přepravují ropu ze zemí jako Rusko, Írán a Venezuela.

Podle deníku Financial Times (FT) se ze strany USA jedná o snahu o oživení mírových jednání s Kremlem o Ukrajině. Návrh na uvolnění zazněl minulý týden během jednání v Miami mezi mírovými vyjednavači Donalda Trumpa a představiteli Ukrajiny, Francie, Německa, Velké Británie, EU a NATO. Deník FT o tom informovaly čtyři osoby obeznámené s touto záležitostí.

Uvedly, že USA navrhly několik možných způsobů, jak tato aktiva uvolnit, včetně jejich převodu do nového účelového finančního fondu pod dohledem Washingtonu. Americký úředník řekl, že využití zmrazených ruských aktiv bylo projednáno v rámci komplexní mírové dohody a že mechanismy, jak by měla být uvolněna a na co by měla být vynaložena, jsou stále předmětem diskuse. Dodal, že bylo předloženo mnoho návrhů, jak by mohly být zmrazená aktiva Moskvy po válce využita.

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Ukrajinští představitelé zapojení do mírových jednání informovali, že tato otázka byla s americkou stranou projednána již na předchozích setkáních. Předložili ji americký zvláštní vyslanec Steve Witkoff a Trumpův zeť Jared Kushner.

Evropští delegáti plán odmítli. Návrh odmrazení ruských aktiv vyvolal rozruch jak v evropských hlavních městech, tak i v Kyjevě. Vzbudil otázky ohledně záměrů USA a jejich výrazně odlišného přístupu k nátlaku na Moskvu, aby ukončila svou invazi na Ukrajinu.

Ruská státní aktiva v hodnotě přibližně 260 miliard eur zmrazili západní spojenci v roce 2022 v reakci na plnohodnotnou invazi Vladimira Putina na Ukrajinu. Většina této částky je držena v EU. Ukrajina obdržela od zemí G7 půjčku ve výši 45 miliard eur, která byla zajištěna úroky z nemobilizovaných aktiv EU, avšak mnoho evropských hlavních měst se staví proti využití těchto podkladových aktiv s odkazem na právní obavy.

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Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov ve středu uvedl, že Moskva „vyvine veškeré možné úsilí k dosažení navrácení ukradených aktiv“. „To zahrnuje právní kroky, soudní řízení a trestní stíhání,“ uvedl. Evropští představitelé přítomní na schůzce uvedli, že jsou proti tomu, aby se vzdali jakékoli kontroly nad těmito aktivy a aby jakákoli z nich byla vrácena Moskvě.

Zrušení sankcí pro tankery s „legální ropou“

USA zvažují také uvolnění sankcí vůči „stínové flotile“ tankerů, které přepravují ropu ze zemí jako Rusko, Írán a Venezuela. Bílý dům se domnívá, že tento krok by snížil přepravní sazby ropných tankerů, které jsou na rekordně vysokých úrovních, a umožnil by tak přepravu většího množství ropy a ropných produktů z Perského zálivu.

Vládní zdroj sdělil, že tento krok by zahrnoval částečné zrušení omezení pro tankery „stínové flotily“ přepravující „legální ropu“. Ti, kteří by chtěli plavidla „stínové flotily“ k tomuto účelu využít, by potřebovali povolení od amerického ministerstva financí.

Bílý dům na žádost zahraniční agentury o komentář nereagoval.

Oslovení odborníci uvedli, že částečné zrušení sankcí vůči plavidlům „stínové flotily“ pravděpodobně k poklesu přepravních sazeb nepovede. Pojišťovny podle nich budou i nadále muset dodržovat právní předpisy EU a Spojeného království, u nichž se neočekává, že by omezení týkající se „stínové flotily“ zmírnily.

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