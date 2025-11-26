Evropa se do mírového procesu zbytečně vměšuje, řekl Putinův poradce Ušakov

Rusko neoficiálními kanály dostalo několik verzí amerického mírového plánu pro ukončení války na Ukrajině, ve kterých se lze ztratit. Ve středu to řekl poradce ruského prezidenta Jurij Ušakov. Moskva zároveň podle něj pozitivně hodnotí některé aspekty plánu, ale velká část z něj vyžaduje diskusi. Evropané se zbytečně vměšují do mírového procesu, řekl.
Zahraniční poradce Vladimira Putina Jurij Ušakov (18. listopadu 2025)

Zahraniční poradce Vladimira Putina Jurij Ušakov (18. listopadu 2025) | foto: Profimedia.cz

Náměstek amerického ministra obrany Dan Driscoll v Kyjevě (20. listopadu 2025)
Americký prezident Donald Trump se setkává s ukrajinským prezidentem...
Spojené státy po konzultacích s ruskými činiteli v uplynulých dnech připravily 28bodový plán počítající s významnými ústupky ze strany Kyjeva. Minulý týden o úpravách návrhu, který řada zemí i odborníků vnímala jako proruský, jednali v Ženevě představitelé USA, Ukrajiny i evropských zemí. Po těchto jednáních podle amerického prezidenta Donalda Trumpa dokument doznal blíže neupřesněných úprav.

„Takže Doněck a něco dalšího.“ Witkoff radil Rusům, jak zapůsobit na Trumpa

„Evropané se do všech těchto záležitostí vměšují zcela zbytečně, jak se mi zdá,“ prohlásil ve středu poradce ruského prezidenta Vladimira Putina pro zahraniční politiku v rozhovoru s reportérem ruské státní televize Pavlem Zarubinem.

Rusko podle Ušakova obdrželo neformálními kanály několik variant amerického mírového plánu, které podle něj mohou být matoucí. Oficiálně Moskvě nikdo žádné návrhy neposlal.

„Oficiálně ne, ale dokument existuje. Je několik dokumentů. Několik verzí, do kterých se dá zamotat,“ uvedl Ušakov. „Řeknu to tak, že nějaké poslední verze se k nám dostaly, myslím,“ doplnil kremelský poradce.

Rusko souhlasí s ústupky v mírovém plánu, Ukrajina je spokojená, uvedl Trump

Ušakov dále prohlásil, že Rusové zatím o mírovém plánu s nikým nediskutovali. „Protože dokument vyžaduje skutečně seriózní analýzu a posouzení. Některé aspekty v něm lze vnímat pozitivně, ale mnohé vyžadují zvláštní debatu mezi experty,“ dodal prezidentský poradce.

Na jednání mezi Ruskem, Spojenými státy a Ukrajinou tento týden v Abú Zabí se podle něj mírový plán neprojednával, napsala ruská agentura RIA.

V metropoli Spojených arabských emirátů se podle Ušakova sešli zástupci ruských a ukrajinských zpravodajských služeb, aby projednali „citlivé otázky“ včetně výměny zajatců. Podle ruských tiskových agentur, které citují Ušakova, se zástupci tajných služeb Ruska a Ukrajiny v Abú Zabí scházejí pravidelně a jednají o otázkách týkajících se výměny zajatců.

