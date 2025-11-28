Rusové dostali od USA upravený mírový plán. Bude se jednat příští týden v Moskvě

Spojené státy zaslaly Rusku parametry svého mírového plánu pro Ukrajinu, upravené po konzultacích s Ukrajinou a evropskými zeměmi v Ženevě. V Moskvě se o nich bude jednat příští týden, řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Dodal, že Rusko chce směřovat k mírovému řešení na Ukrajině navzdory svému přesvědčení, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj není legitimním vůdcem.
Hlavní parametry byly sděleny a příští týden se v Moskvě uskuteční jednání,“ řekl Peskov novinářům.

Ruský prezident Vladimir Putin ve čtvrtek řekl, že americký návrh by se mohl stát základem dohod o ukončení války na Ukrajině.

Mírový návrh USA je dobrý základ, řekl Putin. Evropu nenapadneme, ujišťuje

Jeho americký protějšek Donald Trump tento týden uvedl, že ve snaze finalizovat dohodu vysílá do Moskvy svého zvláštního zmocněnce Steva Witkoffa, který se s Putinem setká příští týden.

Peskov v pátek podotkl, že Kreml „přesné datum Witkoffovy návštěvy oznámí včas“.

„Takže Doněck a něco dalšího.“ Witkoff radil Rusům, jak zapůsobit na Trumpa

Ruský vládce ve čtvrtek také prohlásil, že nynější ukrajinské vedení je nelegitimní, protože Zelenskému vypršel prezidentský mandát. Podle Putina tak nemá smysl uzavírat s Kyjevem jakékoliv dohody.

Ukrajinské zákony neumožňují, aby země ve válečném stavu pořádala volby. Konflikt na Ukrajině rozpoutalo Rusko na Putinův rozkaz v únoru 2022 a Ukrajina se od té doby se západní pomocí ruské agresi brání. Zelenskyj se stal prezidentem v květnu 2019.

Média minulý týden zveřejnila osmadvacetibodový plán počítající s významnými ústupky ze strany Kyjeva, který připravily Spojené státy po konzultacích s ruskými činiteli. V neděli pak o úpravách návrhu, který řada zemí i odborníků vnímala jako jasně proruský, jednali v Ženevě představitelé USA, Ukrajiny a také evropských zemí.

Podepište to, bez mírové dohody Rusko může zasáhnout Evropu, varují USA

Po těchto jednáních dokument podle Trumpa doznal blíže neupřesněných úprav. Podle médií byl zredukován na 19 bodů a stranou byly ponechány citlivé otázky, aby o nich rozhodli na plánované schůzce přímo Trump a Zelenskyj.

