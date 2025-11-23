Šéf ukrajinské bezpečnostní rady Rustem Umerov vzápětí vyjádřil vděk americkým partnerům za spolupráci a přesvědčení, že jednání v Ženevě přinesou posun. „Oceňujeme, že naši američtí partneři s námi úzce spolupracují, aby pochopili naše obavy a dosáhli tohoto kritického bodu, a očekáváme, že dnes dosáhneme dalšího pokroku,“ poznamenal.
Byl originál v ruštině? Senátoři USA kritizují Rubia za plán pro Ukrajinu
Trump ve svém nedělním příspěvku na síti Truth Social také zopakoval nepravdivé tvrzení, že prezidentské volby, které v roce 2020 prohrál s demokratem Joem Bidenem, mu byly ukradeny.
Znovu také tvrdil, že, pokud by byl hlavou státu on, ruský prezident Vladimir Putin by nikdy na Ukrajinu v únoru 2022 nezaútočil. S Bidenem v úřadu si ale prý Putin řekl, že teď má šanci.
Ruské síly původně počítaly jen s několikadenní operací, Ukrajina se ale se zbrojní a další pomocí USA a západních zemí agresi stále brání.
Lídři odmítají americký plán pro Ukrajinu, nelíbí se jim omezení její armády
Trump také velkými písmemy napsal, že v této válce všichni prohrávají, zvláště „miliony lidí, které tak zbytečně zemřely“. Dosavadní odhady západních zemí přitom hovoří o tom, že si válka vyžádala statisíce mrtvých a zraněných.
Závěrem příspěvku pak Trump zkritizoval Ukrajinu i Evropu. Poznamenal ale také, že Spojené státy nadále prodávají obrovské množství zbraní Severoatlantické alianci, které jsou určeny pro Ukrajinu.
V Ženevě v nedělik zástupci spojeneckých zemí jednají o plánu na ukončení války na Ukrajině, který po konzultacích s ruskými činiteli připravily Spojené státy. Návrh počítá mimo jiné s tím, že Ukrajina přijde o značnou část svého území, početně omezí svou armádu na maximálně 600 tisíc vojáků a zaváže se, že nevstoupí do NATO.
Ukrajinští představitelé, velké evropské země a také třeba Kanada a Japonsko proto usilují o jeho změnu.