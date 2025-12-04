Nemusím střílet na všechno. Američanova laskavost k ruským zajatcům zaujala web

Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Video pořízené kamerou na Američanově helmě zveřejnila v listopadu 63. mechanizovaná brigáda Oceloví lvi. Americký dobrovolník jménem Bruce v lese směsí ruštiny a ukrajinštiny volá na dva ruské vojáky, aby mu ukázali ruce a šli k němu. Říká jim, že nebude střílet a oni budou žít.
„Na kolena, prosím,“ řekne nepřátelským vojákům. Když jim spoutává ruce, jeden z nich mu řekne, že ji nemůže obrátit, protože v ní má střepiny. Američan se ho proto ptá, jestli je 300, což je ruský vojenský kód pro zraněné vojáky potřebující evakuaci. Voják mu to potvrzuje.
Dobrovolník se poté klečících zajatců zeptá, kde mají cigarety. Jednomu z nich je vytáhne z kapsy a každému po jedné vloží do úst. Popřeje jim, ať jim chutná. Zapalovač však nemají. Jen na Telegramu má video 1,3 milionu zhlédnutí.
„Je to jako v nějakém filmu o zombies“
„Už nemám nutkání střílet na všechno, co vidím,“ řekl Američan Rádiu Svobodná Evropa (RFE) v době, kdy se sám zotavoval ze zranění, které utrpěl v boji.
„Tato válka způsobila už dost utrpení, takže když ho můžu někde zmírnit, udělám to, ať jde o lidi na mé straně nebo na jejich straně,“ vysvětlil Kaliforňan, který si nepřál zveřejnit své příjmení.
Domnívá se, že video, na kterém se k Rusům chová zdvořile, má velký ohlas kvůli tomu, že se ve vyhrocené situaci v boji chová klidně. Doufá, že video bude mít vliv na ruské vojáky na frontě. Chce, aby věděli, že se mohou vzdát a že s nimi bude zacházeno dobře.
Tento bývalý příslušník americké námořní pěchoty na Ukrajinu přijel letos na jaře, protože už nechtěl ve zprávách jen sledovat, jak „se ve světě dějí zlé věci“. Nejdříve působil na ukrajinských obranných pozicích, pak přešel do útočných misí.
Proniká na nepřátelské území, aby v boji zblízka útočil na ruské pozice. Místa kolem linie kontaktu, na která se pouštějí jen útočné týmy, podle něho působí apokalypticky. Rusové těla svých zabitých vojáků odvážejí jen zřídka, a tak jsou pole a lesy kolem fronty posety lidskými pozůstatky.
„Je to jako v nějakém filmu o zombies,“ popisuje. Nad touto krajinou se neustále vznášejí drony, přičemž často podle něho není jasné, čí jsou, uvedl.