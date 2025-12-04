Nemusím střílet na všechno. Američanova laskavost k ruským zajatcům zaujala web

Autor: ,
  20:24
Americký dobrovolník, který bojuje v řadách ukrajinské armády na Donbasu, na sebe upoutal pozornost videem z terénu, na kterém se chová laskavě k příslušníkům ruských invazních sil. Američan chce, aby nepřátelé věděli, že se mohou vzdát a že s nimi bude zacházeno dobře.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv

Video pořízené kamerou na Američanově helmě zveřejnila v listopadu 63. mechanizovaná brigáda Oceloví lvi. Americký dobrovolník jménem Bruce v lese směsí ruštiny a ukrajinštiny volá na dva ruské vojáky, aby mu ukázali ruce a šli k němu. Říká jim, že nebude střílet a oni budou žít.

„Na kolena, prosím,“ řekne nepřátelským vojákům. Když jim spoutává ruce, jeden z nich mu řekne, že ji nemůže obrátit, protože v ní má střepiny. Američan se ho proto ptá, jestli je 300, což je ruský vojenský kód pro zraněné vojáky potřebující evakuaci. Voják mu to potvrzuje.

Čeští žoldáci v ruských službách. Jak Moskva verbuje cizince do své armády

Dobrovolník se poté klečících zajatců zeptá, kde mají cigarety. Jednomu z nich je vytáhne z kapsy a každému po jedné vloží do úst. Popřeje jim, ať jim chutná. Zapalovač však nemají. Jen na Telegramu má video 1,3 milionu zhlédnutí.

„Je to jako v nějakém filmu o zombies“

„Už nemám nutkání střílet na všechno, co vidím,“ řekl Američan Rádiu Svobodná Evropa (RFE) v době, kdy se sám zotavoval ze zranění, které utrpěl v boji.

„Tato válka způsobila už dost utrpení, takže když ho můžu někde zmírnit, udělám to, ať jde o lidi na mé straně nebo na jejich straně,“ vysvětlil Kaliforňan, který si nepřál zveřejnit své příjmení.

Nemám nutkání střílet na všechno. Američan zaujal laskavostí k ruským zajatcům
Voják ukrajinské Národní gardy se účastní taktického výcviku v Charkovské oblasti. (3. prosince 2025)
Ruští vojáci střílejí z raketometu BM-21 Grad na ukrajinské pozice u Lymanu v Doněcké oblasti na Ukrajině. (1. prosince 2025)
Důsledek ruského raketového úderu na Dnipro (1. prosinec 2025)
33 fotografií

Domnívá se, že video, na kterém se k Rusům chová zdvořile, má velký ohlas kvůli tomu, že se ve vyhrocené situaci v boji chová klidně. Doufá, že video bude mít vliv na ruské vojáky na frontě. Chce, aby věděli, že se mohou vzdát a že s nimi bude zacházeno dobře.

Tento bývalý příslušník americké námořní pěchoty na Ukrajinu přijel letos na jaře, protože už nechtěl ve zprávách jen sledovat, jak „se ve světě dějí zlé věci“. Nejdříve působil na ukrajinských obranných pozicích, pak přešel do útočných misí.

Česko-vietnamský občan dostal v Luhanské oblasti za boj na Ukrajině 13 let

Proniká na nepřátelské území, aby v boji zblízka útočil na ruské pozice. Místa kolem linie kontaktu, na která se pouštějí jen útočné týmy, podle něho působí apokalypticky. Rusové těla svých zabitých vojáků odvážejí jen zřídka, a tak jsou pole a lesy kolem fronty posety lidskými pozůstatky.

„Je to jako v nějakém filmu o zombies,“ popisuje. Nad touto krajinou se neustále vznášejí drony, přičemž často podle něho není jasné, čí jsou, uvedl.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Leoš Mareš nevysílal Ranní show. Zůstal v nemocnici s Patrikem Hezuckým

Leoš Mareš jel i v pátek za parťákem Hezuckým do benešovské nemocnice.

Posluchači Ranní show na Evropě 2 zažili ve středu nezvyklé ráno. Moderátorka Katka Říhová oznámila, že Leoš Mareš výjimečně neusedl za mikrofon a rozhodl se strávit noc v nemocnici po boku svého...

Inferno v Hongkongu. Ve věžácích zemřelo nejméně 83 lidí, na dvě stě pohřešují

Bytový komplex v Hongkongu zachvátil rozsáhlý požár. (27. listopadu 2025)

Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 83. Ošetřeno bylo 76 zraněných, včetně 11 zasahujících hasičů. Z komplexu se podařilo stovky lidí evakuovat, ale podle různých zdrojů je na...

Mareš strávil další noc u Hezuckého, situaci nazval setrvalým stavem

Patrik Hezucký byl v dobré náladě, vtipkoval, ukázal svůj pokoj i ledničku...

Leoš Mareš strávil druhou noc v řadě opět na křesle v nemocničním pokoji se svým kolegou a kamarádem Patrikem Hezuckým. Ve čtvrteční Ranní show však nechyběl. Do rádia přijel rovnou z benešovské...

Zneklidňující pohled do Epsteinova světa. K vidění jsou neznámé fotky z jeho sídla

Demokratičtí kongresmani zveřejnili fotografie z Epsteinova soukromého ostrova....

Skupina amerických demokratických kongresmanů zveřejnila sérii fotografií a videí sídla sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina na jeho soukromém ostrově v Karibiku. Snímky zachycují exteriér i...

Babiš se rozplakal, když mluvil o synovi. Jak chce řešit střet zájmů, neřekl

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se na mimořádné schůzi Sněmovny rozplakal, když...

S knihou o Agrofertu, který označil za své dítě budované třicet let, přišel ve čtvrtek k řečnickému pultu ve Sněmovně předseda ANO Andrej Babiš. „Toustový chléb jsem vám nepřinesl,“ řekl Babiš,...

Elektromobilů má být příští rok ve světě už 116 milionů, tahounem je Čína

Faceliftovaná Škoda Enyaq

Počet elektromobilů na silnicích po celém světě by se měl v příštím roce zvýšit o 30 procent na zhruba 116 milionů vozů. Údaje zahrnují automobily s čistě elektrickým pohonem i hybridní vozy...

4. prosince 2025  20:55

Babiš splnil dohodu, jmenuji ho v úterý, řekl Pavel. Reakce politiků jsou smíšené

Prezident Petr Pavel během setkání se svým slovenským protějškem Peterem...

Prezident Petr Pavel ocenil, že předseda ANO Andrej Babiš „jasně a srozumitelně“ naplnil jejich dohodu ohledně řešení střetu zájmů. Pavel uvedl, že ho jmenuje premiérem v úterý 9. prosince. Babišovo...

4. prosince 2025  20:13,  aktualizováno  20:49

Změní Izrael strategii? Co přinese smrt palestinského bojovníka proti Hamásu

Zásah nemocnice Soroka po raketovém útoku Íránu na izraelské město Beer Ševa...

Na následky zranění, která utrpěl při ozbrojených střetech mezi palestinskými klany, ve čtvrtek zemřel Jásir Abú Šabáb, vůdce ozbrojené skupiny, jež v Gaze bojuje proti teroristickému hnutí Hamás....

4. prosince 2025  20:47

Nemusím střílet na všechno. Američanova laskavost k ruským zajatcům zaujala web

Nemám nutkání střílet na všechno. Američan zaujal laskavostí k ruským zajatcům

Americký dobrovolník, který bojuje v řadách ukrajinské armády na Donbasu, na sebe upoutal pozornost videem z terénu, na kterém se chová laskavě k příslušníkům ruských invazních sil. Američan chce,...

4. prosince 2025  20:24

Babiš oznámil řešení střetu zájmů: Vzdám se Agrofertu. Navždy

Andrej Babiš (ANO)

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš oznámil, jak vyřeší možný střet zájmů, do kterého by se mohl kvůli holdingu Agrofert dostat, pokud by byl jmenován premiérem. Vyhověl tak požadavku prezidenta Petra...

4. prosince 2025  18:56,  aktualizováno  20:03

„Zachraňujeme neruské čerpací stanice.“ USA pozastavily část sankcí proti Lukoilu

Čerpací stanice Lukoil v americkém městě Newark. Tamní úředníci pozastavili...

Americká vláda pozastavuje část sankcí proti ruskému ropnému gigantu Lukoil. Zdůvodňuje to snahou umožnit čerpacím stanicím mimo Rusko udržet provoz. O čtvrtečním oznámení Washingtonu informuje...

4. prosince 2025  19:53

Poblíž místa v Irsku, kudy letělo letadlo Zelenského, se vznášely podezřelé drony

Ilustrační snímek

Irské námořnictvo zaznamenalo pět dronů pohybujících se poblíž prostoru, kam mířilo letadlo ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který tam letěl na oficiální návštěvu. Drony se objevily...

4. prosince 2025  19:40

Eurovize se bortí, kvůli Izraeli odstupují Španělsko, Nizozemsko a Irsko

Vítěz 69. ročníku Eurovision Song Contest 2025 v Basileji JJ, vlastním jménem...

Španělsko, Nizozemsko a Irsko odstupují ze soutěže Eurovize, reagují tak na dnešní hlasování Evropské vysílací unie (EBU), díky němuž se bude moci i příštího ročníku této mezinárodní písňové soutěže...

4. prosince 2025  19:33

Policie hledá svědky napadení ze 17. listopadu. Incident zachytila kamera

Mladistvá dívka napadla v metru muže.

Policie hledá svědky napadení ze 17. listopadu v metru ve stanici Národní třída. Teprve sedmnáctiletá dívka tam zaútočila na 81letého muže. Kriminalisté žádají, aby se svědci, kteří jsou vidět na...

4. prosince 2025  19:19

Počet pacientů se srdečním selháním se do 15 let zdvojnásobí, varují odborníci

ilustrační snímek

Pacientů se srdečním selháním bude za 15 let skoro dvojnásobek proti současným zhruba 370 tisíc. Nemoc, při níž srdce postupně slábne, je třeba podle lékařů zachytit včas. Zaměří se na to od ledna i...

4. prosince 2025  18:20

Úleva pro majitele aut starších 10 let. Státy EU odmítly technické kontroly každý rok

Ilustrační snímek

Členské státy EU se ve čtvrtek shodly na tom, že technické kontroly vozidel pro automobily starší deseti let se budou nadále konat každé dva roky a nikoli každý rok, jak navrhovala Evropská komise....

4. prosince 2025  18:15

Hrozil na chatu, u školy ho sebrala policie. Vedle v průmyslovce se zabarikádovali

Policie kvůli výhrůžce zasahovala ve škole v centru Prahy. (4. prosince 2025)

Policie ve čtvrtek dopoledne kvůli oznámení o výhrůžce od studenta zasahovala ve škole nedaleko Staroměstského náměstí. Policisté studenta zajistili, nikomu nehrozí žádné nebezpečí, informoval mluvčí...

4. prosince 2025  10:08,  aktualizováno  17:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.