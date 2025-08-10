Agentura Bloomberg v pátek uvedla, že USA s Ruskem připravují dohodu o příměří. Putin podle ní žádá, aby se Ukrajina vzdala celého Donbasu, stejně jako Krymu, který Rusko nelegálně okupuje už od roku 2014. Kreml by v rámci dohody zastavil svou ofenzivu v Chersonské a Záporožské oblasti podél současných bojových linií.
Podle Bildu se však Kreml neodchýlil od svého maximálního požadavku na úplnou kontrolu nad čtyřmi okupovanými oblastmi - Doněckou, Luhanskou, Záporožskou a Chersonskou. Ruská strana pouze navrhla „sektorová příměří“, například vzájemné zřeknutí se útoků na energetická zařízení nebo velká města za frontovou linií. Rusko plně nekontroluje ani jeden z těchto regionů, jeho formální anexi většina světa neuznává.
Bild s odvoláním na německé a ukrajinské činitele tvrdí, že Witkoff špatně pochopil ruský požadavek na „mírové stažení“ Ukrajinců z Chersonské a Záporožské oblasti a vyložil si to jako nabídku „mírového ústupu“ Rusů z těchto regionů.
„Witkoff neví, o čem mluví,“ cituje Bild ukrajinského činitele. List dodává, že toho hodnocení sdílejí i němečtí vládní představitelé. Evropané podle něj vnímají zmocněnce jako nekompetentního. Witkoff v minulosti čelil kritice, že se spoléhá výhradně na tlumočníky poskytnuté Kremlem
List The Wall Street Journal uváděl, že Evropané vyjadřovali zmatení z Putinova návrhu. Od Trumpovy administrativy si odnesli protichůdné dojmy o tom, zda Putin zamýšlí zmrazit současné frontové linie, nebo se nakonec z těchto oblastí zcela stáhne. I list The New York Times zmiňoval, že Evropané a Ukrajinci se snažili od americké strany zjistit, zda Putin si stále nedělá nárok na celou Chersonskou a Záporožskou oblast.
Evropané si všímají, že Putin ustoupil od svých požadavků demilitarizace Ukrajiny a odstoupení ukrajinské vlády. Podle nich se však jen snaží ukázat ochotu k jednání jen, aby se vyhnul Trumpově hrozbě uvalení cel, pokud nebude spolupracovat na příměří. Lhůta byla 8. srpna, kdy Bílý dům oznámil, že se americký prezident setká se svým ruským protějškem na Aljašce.
Evropa i Ukrajina sdílí obavy, že Trump v rámci snahy připsat si mír bude ochoten Rusku přenechat ukrajinské oblasti. Šéf Bílého domu prohlásil, že bude potřeba nějaká výměna. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, kterého podle zákulisních informací oznámení schůzky šokovalo, zdůraznil, že Ukrajina nepředá své území okupantovi. Američané údajně zvažují, že i jeho pozvou na Aljašku.