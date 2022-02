Sankce míří na nejbližší okolí Putina, na seznamu jsou nejmocnější muži Ruska

Britský premiér Boris Johnson v úterý oznámil, že Londýn zmíněné trojici zmrazí aktiva v Británii a rovněž jí zakáže vstup do země. Nikdo s nimi také nesmí obchodovat. Podle Johnsona jsou vyhlášené sankce prvním krokem proti Rusku a Británie je připravena udeřit mnohem silněji.

„V záloze si necháváme další sankce s ohledem na to, co může prezident Putin udělat,“ uvedl premiér. Kromě trojice podnikatelů britské sankce míří také na ruské banky Rossija, IS Bank, General Bank, Promsvjazbank a Black Sea Bank. Spojené království rovněž uvalí sankce na členy ruského parlamentu, kteří hlasovali pro uznání nezávislosti povstaleckých republik.

Prostor pro gradování postihů si nechávají také USA, jejichž sankce se týkají ruských bank Promsvjazbank (PSB) a Vnesheconombank (VEB), obchodování se státním dluhem na západních trzích a také vybraných „ruských elit a jejich rodinných příslušníků z nejužšího Putinova kruhu“.

Na seznamu těch, na které Američané míří, je například generální ředitel PSB Petr Fradkov, ředitel Federální bezpečnostní služby (FSB) Alexandr Bortnikov se synem Denisem či náměstek personálního ředitele prezidentského úřadu Sergej Kirijenko se synem Vladimirem.

Americké ministerstvo financí všem těmto mužům, o nichž se domnívá, že se „podílí na kleptokracii ruského režimu“, zablokovalo přístup k „jakémukoli majetku nebo zapojení do jakýchkoli transakcí“ v USA.

Proti ruské smetánce zasáhla také EU. Na jejím seznamu figuruje například ministr obrany Sergej Šojgu, přední armádní představitelé, oligarchové, velmi často veřejně vystupující mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová nebo 351 poslanců ruského parlamentu. Všichni mají mít zakázán vstup do unijních zemí a zmrazen majetek v EU.

Gennadij Timčenko

K nejvýraznějším osobnostem na sankčních listech bezesporu patří miliardář a Putinův přítel Gennadij Timčenko. Jmění devětašedesátiletého podnikatele, jenž patří k nejmocnějším mužům v Rusku, činí podle magazínu Forbes 23,5 miliardy dolarů (přes 500 miliard korun).

Timčenko vlastní podíl v řadě ruských podniků, včetně plynárenské společnosti Novatek nebo petrochemického výrobce Sibur Holding. Rovněž má soukromou investiční skupinu Volga, která se specializuje na investice do energetiky, dopravy a infrastruktury.

Podnikatel je také předsedou představenstva Kontinentální hokejové ligy (KHL) a prezidentem hokejového klubu SKA Saint-Petersburg. Timčenko se s Putinem podle stanice SKY News přátelí již od počátku 90. let, kdy v Petrohradě obchodoval s ropou, zatímco Putin šplhal po politickém žebříčku.

Timčenko je rovněž hlavním akcionářem v bance Rossija, která se objevila na britském sankčním listu. Rossija je zúčastněnou stranou v mediální společnosti National Media Group, která podle britské vlády po ruské anexi Krymu v roce 2014 podporovala destabilizaci Ukrajiny.

„Timčenko je zapojen do akce, která podkopává nebo ohrožuje územní celistvost, suverenitu nebo nezávislost Ukrajiny,“ uvedl britský premiér Johnson. Timčenko čelil sankcím již v roce 2014, a to ze strany USA.

Boris Rotenberg

Dalším mužem, jenž čelí sankcím, je Putinův přítel z dětství Boris Rotenberg, který společně se svým bratrem Arkadijem vlastní banku SMP a společnost SGM group, největší stavební firmu v Rusku pro výstavbu plynovodů a elektrického vedení. Rotenberg dříve Putinovi hojně dělal sparingpartnera v judu, nyní spolu dvojice hraje lední hokej.

Podle Forbesu má Rotenbergovo jmění hodnotu 1,2 miliardy dolarů (26 miliard korun). Britská vláda Rotenberga vybrala, neboť jde podle ní o „významného obchodníka s úzkými osobními vazbami na Putina“. I bratři Rotenbergové čelili sankcím již dříve – USA jim roku 2014 zmrazily aktiva.

Rotenberg nedávno čelil v Rusku kritice poté, co se jeho syn Roman stal hlavním trenérem hokejového týmu SKA Petrohrad, přestože nikdy nehrál ani nekoučoval profesionálně. Jeho druhý syn Boris hrál v letech 2011 až 2016 jako obránce za fotbalový klub Dynamo Moskva, což zase vyvolalo obvinění, že byl v týmu jen proto, že byl jeho otec předsedou klubu.

Igor Rotenberg

Na britském sankčním listu se objevilo také jméno Rotenbergova synovce Igora, který je synem Arkadije Rotenberga. Osmačtyřicetiletý muž ovládá vrtnou společnost Gazprom Burenije a jeho jmění podle Forbesu činí až 1,1 miliardy dolarů (23,7 miliard korun).

Igor Rotenberg je rovněž předsedou společnosti National Telematic Systems a akcionářem společnosti RT-Invest Transport System, která má podle britského kabinetu „strategický význam pro vládu Ruska“.

Poté, co Arkadij Rotenberg čelil roku 2014 americkým sankcím, Igor Rotenberg odkoupil podíly svého otce v některých aktivech.

Petr Fradkov

Ekonom Fradkov je generálním ředitelem sankcionované banky PSB a šéfem Ruského exportního centra.

„Fradkov pracoval na přeměně PSB na banku, která obsluhuje ruský obranný průmysl a podporuje státní obranné zakázky,“ uvedla v úterním prohlášení americká administrativa. Podle té se Fradkov s prezidentem Putinem pravidelně setkává na pracovních jednáních a podílí se na strategických plánech PSB na podporu ruského obranného průmyslu.

Fradkov je synem Michaila Fradkova, ruského expremiéra a někdejšího ředitele ruské zahraniční rozvědky SVR.

Denis a Alexandr Bortnikovi

Denis Bortnikov je náměstkem prezidenta ruské státní akciové společnosti VTB Bank. Jeho otcem je Alexandr Bortnikov, ředitel obávané ruské FSB, která je nástupkyní sovětské státní bezpečnosti KGB.

Právě v ní se Bortnikov starší seznámil s Putinem, jenž pro tajnou službu pracoval od roku 1975 jako špion v Německu.

Alexandr Bortnikov patří mezi blízké přátele ruského prezidenta a je rovněž stálým členem Rady bezpečnosti Ruska.

Vladimir a Sergej Kirijenkovi

Podnikatel Vladimir Kirijenko je generálním ředitelem společnosti VK Group, která vlastní přední ruskou sociální síť VKontakte, která je obdobou amerického Facebooku.

Vladimir Kirijenko dříve působil jako viceprezident Rostelecomu, ruské státem kontrolované internetové, telefonní a televizní společnosti.

Kirjenkův otec Sergej je někdejším ruským premiérem, jenž nyní slouží jako náměstek personálního ředitele prezidentského úřadu a podle amerického ministerstva financí je Putinovým „kurátorem pro domácí politiku“.

Sergej Šojgu

Na sankčním seznamu EU se v úterý objevilo i jméno ruského ministra obrany Sergeje Šojgua, jenž se v posledních měsících účastnil inspekcí na vojenských cvičeních v Bělorusku či těsné blízkosti hranic s Ukrajinou.

Právě přítomnost ruských jednotek u ukrajinských hranic je důvodem nynějšího napětí mezi Moskvou a západními zeměmi, které varují, že Rusko má v plánu na svého souseda podniknout totální invazi.

Šojgu řídí ruskou obranu od roku 2012, předtím byl ministrem pro civilní obranu, mimořádné situace a likvidaci následků živelních pohrom. Šojgu na konci 90. let působil jako předseda nové provládní formace Jednota, z níž posléze vznikla strana Jednotné Rusko.

Šojgu se podobně jako další sankcionovaní řadí do Putinova okruhu blízkých spolupracovníků. Po jeho boku si například opakovaně zahrál hokej a objevil se také na fotografiích, které Putina ukazují při různých sportovních či fyzických aktivitách.

Marija Zacharovová

Marija Zacharovová patří mezi nejčastěji citované ruské představitele a na domácí půdě se těší postavení celebrity, která často zastíní i svého šéfa Sergeje Lavrova. Mluvčí je známá svou nekompromisností. Politické oponenty často označuje za fašisty a pro ostrý výraz nechodí daleko.

Rozhodnutí uznat nezávislost dvou republik vyhlášených proruskými separatisty Zacharovová ve středu vysvětlila snahou zakročit proti utrpení obyvatel Donbasu, kteří se od roku 2014 potýkají s realitou války.

„Moskva předala Berlínu a Washingtonu množství materiálů, které svědčí o masových hrobech i o zvěrstvech na východní Ukrajině. Překvapuje mě ledová lhostejnost, s jakou západní partneři reagují na tamní situaci,“ prohlásila mluvčí.

Zacharovová svůj nynější post zastává od srpna 2015, funkce šéfky tiskového oddělení ministerstva zahraničních věcí se ujala jako vůbec první žena. Zacharovová je také velmi aktivní i na sociálních sítích, kde se podle BBC stala vzorem pro značnou část generace mladých Rusů.