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USA selhávají v naplnění dohody z Aljašky, míní Kreml. Ukrajina mezitím zasazuje rány

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  13:38
Spojené státy nejsou schopné naplnit dohodu prezidentů USA a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina z loňského setkání na Aljašce. Uvedl to zahraničněpolitický poradce Kremlu Jurij Ušakov. Prohlásil také, že Západ se mýlí, pokud věří v porážku Ruska.
Moskva čelila největšímu dronovému útoku za dva roky. (18. června 2026)

Moskva čelila největšímu dronovému útoku za dva roky. (18. června 2026) | foto: Reuters

Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump na vojenské...
Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump na vojenské...
Americký prezident Donald Trump vítá ruského diktátora Vladimira Putina na...
Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump na vojenské...
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Ruská armáda v únoru 2022 vpadla na Ukrajinu, které se daří bránit a která podle prohlášení západních představitelů přebírá v posledních měsících v bojích iniciativu.

Jednání Trumpa a Putina v Anchorage na Aljašce skončilo oficiálně bez závěrečné dohody, oba prezidenti zde ale jednali o mírovém vyřešení války na Ukrajině.

Tajemství úspěchu. Analytici vysvětlují, proč se nyní Ukrajině daří zraňovat Rusko

Návrhy ale počítají s postoupením dosud nedobytého ukrajinského území Rusku, což Kyjev odmítá. Ukrajina naopak navrhuje zastavit boje na současné linii a začít jednat, s čímž zase nesouhlasí Moskva.

„Jedna strana nyní zůstává oddána dohodám projednaným v Anchorage, zatímco druhá strana se ukazuje jako neschopná dosažené dohody naplnit,“ řekl Ušakov.

Podobná prohlášení s odkazem na ujednání na Aljašce v posledních době učinili i další ruští politici, mimo jiné ministr zahraničí Sergej Lavrov.

Ušakov rovněž prohlásil, že Západ, když hovoří o naději na ruskou porážku, by měl pozorně sledovat dění na bojišti. „Kde naše jednotky stabilně postupují,“ řekl.

Rusko se utápí v palivové krizi. Natankovat už nemají kde ani vojáci na frontě

Ukrajina podle Institutu pro studium války v květnu dobyla zpět přibližně 282 kilometrů čtverečních, čímž druhý měsíc za sebou zmenšila plochu území okupovaného Ruskem. V dubnu se plocha území ovládaného Moskvou - poprvé za dva a půl roku - zmenšila o přibližně 120 kilometrů čtverečních.

Ukrajině se v poslední době rovněž daří podnikat dronové údery na ropnou infrastrukturu v hloubi ruského území, což v některých oblastech způsobuje nedostatek pohonných hmot.

Ukrajinci útočili na Krym. Okupační správa poté zakázala prodej pohonných hmot

S nedostatkem benzinu a dieselu se potýkají i území, která Rusko okupuje. Okupační správa Krymu v neděli pozastavila prodej paliv na všech čerpacích stanicích veřejnosti a firmám, pohonné hmoty tak zůstávají vyhrazeny jen vládním orgánům.

16. června 2026
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