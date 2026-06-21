USA selhávají v naplnění dohody z Aljašky, míní Kreml. Ukrajina mezitím zasazuje rány

Ruská armáda v únoru 2022 vpadla na Ukrajinu, které se daří bránit a která podle prohlášení západních představitelů přebírá v posledních měsících v bojích iniciativu.
Jednání Trumpa a Putina v Anchorage na Aljašce skončilo oficiálně bez závěrečné dohody, oba prezidenti zde ale jednali o mírovém vyřešení války na Ukrajině.
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Návrhy ale počítají s postoupením dosud nedobytého ukrajinského území Rusku, což Kyjev odmítá. Ukrajina naopak navrhuje zastavit boje na současné linii a začít jednat, s čímž zase nesouhlasí Moskva.
„Jedna strana nyní zůstává oddána dohodám projednaným v Anchorage, zatímco druhá strana se ukazuje jako neschopná dosažené dohody naplnit,“ řekl Ušakov.
Podobná prohlášení s odkazem na ujednání na Aljašce v posledních době učinili i další ruští politici, mimo jiné ministr zahraničí Sergej Lavrov.
Ušakov rovněž prohlásil, že Západ, když hovoří o naději na ruskou porážku, by měl pozorně sledovat dění na bojišti. „Kde naše jednotky stabilně postupují,“ řekl.
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Ukrajina podle Institutu pro studium války v květnu dobyla zpět přibližně 282 kilometrů čtverečních, čímž druhý měsíc za sebou zmenšila plochu území okupovaného Ruskem. V dubnu se plocha území ovládaného Moskvou - poprvé za dva a půl roku - zmenšila o přibližně 120 kilometrů čtverečních.
Ukrajině se v poslední době rovněž daří podnikat dronové údery na ropnou infrastrukturu v hloubi ruského území, což v některých oblastech způsobuje nedostatek pohonných hmot.
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16. června 2026