Američané jednají v Emirátech s Ukrajinci a Rusy. Nemáme k tomu co říci, uvedl Kreml

Autor: ,
  9:30aktualizováno  9:36
Náměstek amerického ministra obrany Dan Driscoll v pondělí přijel do Abú Zabí, aby tam jednal se šéfem ukrajinské vojenské rozvědky (HUR) Kyrylem Budanovem a ruskou delegací v rámci snah USA ukončit válku Ruska proti Ukrajině. Rozhovory mezi Driscollem a ruskými zástupci začaly v pondělí večer a mají pokračovat dnes, napsal s odvoláním na nejmenovaného amerického činitele a dvě další osoby obeznámené s jednáním list Financial Times (FT).
Náměstek amerického ministra obrany Dan Driscoll v Kyjevě (20. listopadu 2025)

Náměstek amerického ministra obrany Dan Driscoll v Kyjevě (20. listopadu 2025) | foto: Reuters

Šéf ukrajinské vojenské rozvědky (HUR) Kyrylo Budanov s prezidentem Volodymyrem...
V Ženevě roste šance na mír, USA a Ukrajina hlásí dosud největší posun. (23....
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov (25. září 2025)
V Ženevě roste šance na mír, USA a Ukrajina hlásí dosud největší posun. (23....
18 fotografií

Schůzka v Abú Zabí následuje po víkendovém jednání delegací Spojených států a Ukrajiny v Ženevě, kde debatovaly o americkém 28bodovém plánu na ukončení války, který podle médií vypracovaly USA v součinnosti s Ruskem.

Výsledkem ženevských jednání byl značně revidovaný mírový plán, zatím o 19 bodech.

Američané s mírovým plánem dotírali na Ukrajince v Ženevě, i tak z něho zbylo málo

Podle FT není zřejmé, jestli zástupci USA, Ukrajiny a Ruska v Abú Zabí jednají pouze odděleně, anebo i při společných rozhovorech. Složení ruské delegace podle listu není známé.

Kreml nemá k jednání USA s ruskou delegací v Abú Zabí co říct, řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Moskva dosud revidovaný plán pro Ukrajinu neobdržela, dodal.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj jmenoval v sobotu šéfa rozvědky HUR Budanova jedním z devíti svých delegátů, kteří mají pravomoc účastnit se vyjednávání s USA a Ruskem s cílem dosáhnout „spravedlivého a trvalého míru“.

Původní americký plán počítal mimo jiné s tím, že Ukrajina přijde o značnou část svého území, početně omezí svou armádu na maximálně 600 tisíc vojáků a zaváže se, že nevstoupí do NATO.

Evropské protinávrhy k mírovému plánu nebudou fungovat, řekl Putinův poradce

Na ženevských jednáních plán doznal změn, zjevně i na základě evropských návrhů. Nejspornější záležitosti, včetně otázek území a širších vztahů mezi NATO, Ruskem a Spojenými státy, však byly podle agentury Reuters vloženy do závorek, aby o nich mohli přímo rozhodnout americký prezident Donald Trump a jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj.

Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu 24. února 2022, napadená země se od té doby se západní pomocí brání.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely

Helmut Newton: Sie kommen!

Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta Newtona dráždí dodnes a to nejen mužské publikum, potřebu vypořádat se s nimi mají i moderní...

Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká

Playmate Nicole Šáchová na titulce magazínu Playboy (prosinec 2025)

Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci. Do povědomí veřejnosti se zapsala jako soutěžící se silnou strategickou intuicí a schopností jednat...

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho čtyři těžce. Podle dosavadního vyšetřování pravděpodobně...

Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo téměř padesát lidí, z toho čtyři těžce. Podle prvotních informací rychlík projel návěstidlo na červenou....

To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog

Premium
Prezident republiky Petr Pavel dnes přijal na Hradě předsedu hnutí ANO Andreje...

Prezident Petr Pavel v pondělí uvedl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen vyřešit svůj střet zájmů, chtěl by, aby mu hnutí ANO nabídlo jiného kandidáta na premiéra. „Místo aby se nyní situace mezi...

Rusko je stále agresivnější a testuje meze, připravme se i na nejhorší, apeluje Řehka

Karel Řehka (9. dubna 2025)

Česká armáda na velitelském shromáždění projednává hlavní úkoly pro příští rok. „Rusko je nebezpečné a nevyzpytatelné, to platí více než kdy jindy. Je to do očí bijící realita současného světa,“...

25. listopadu 2025  8:35,  aktualizováno  9:57

Na Staroměstském náměstí přes noc vztyčili vánoční strom. Rozsvítí ho v sobotu

Instalace vánočního stromu na pražském Staroměstském náměstí. (25. listopadu...

Pracovníci firmy Technologie hlavního města Prahy (THMP) v noci na Staroměstském náměstí v Praze usadili a vztyčili vánoční strom. Dopoledne začnou s jeho zdobením. Slavnostní rozsvícení se uskuteční...

25. listopadu 2025  6:44,  aktualizováno  9:56

Zemřela herečka Jorga Kotrbová, filmové Zlatovlásce bylo 78 let

Jorga Kotrbová v pohádce Zlatovláska (1973)

Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Diváci si ji pamatují jako Zlatovlásku ze stejnojmenné filmové pohádky, kde si zahrála spolu s Petrem Štěpánkem. Jejím hlasem promlouvala například major...

25. listopadu 2025  9:08,  aktualizováno  9:50

V domě na Náchodsku se propadl strop. Obyvatelé stihli odejít, zpátky ale nesmějí

V domě v Jaroměři se propadl strop. (24. listopadu 2025)

V domě v Jaroměři na Náchodsku se v pondělí propadl strop. Vypadly z něj dva trámy. Ve stavení zasahovali hasiči, dva obyvatelé z horního patra včas sami dům opustili. Statik už dům prohlédl a určil,...

25. listopadu 2025  9:36

Američané jednají v Emirátech s Ukrajinci a Rusy. Nemáme k tomu co říci, uvedl Kreml

Náměstek amerického ministra obrany Dan Driscoll v Kyjevě (20. listopadu 2025)

Náměstek amerického ministra obrany Dan Driscoll v pondělí přijel do Abú Zabí, aby tam jednal se šéfem ukrajinské vojenské rozvědky (HUR) Kyrylem Budanovem a ruskou delegací v rámci snah USA ukončit...

25. listopadu 2025  9:30,  aktualizováno  9:36

Brigádní generál Hyťha přišel po incidentu v baru o bezpečnostní prověrku

Prezident Petr Pavel při příležitosti Dne vítězství jmenoval nové generály, 8....

Jeden z nejvýše postavených generálů české armády, nejbližší spolupracovník náčelníka generálního štábu a šéf zpravodajského zabezpečení vojska Roman Hyťha přišel o bezpečnostní prověrku. Armáda,...

25. listopadu 2025  9:35

Jak připravit terén pro pojízdné hliníkové lešení

Komerční sdělení
Jak připravit povrch pro pojízdné hliníkové lešení

Pojízdné hliníkové lešení je pro mnohé řemeslníky a domácí kutily ideální pomůckou. Je lehké, snadno se přesouvá a během pár minut jej lze sestavit. Přesto i u tak praktické věci, jakou toto lešení...

25. listopadu 2025  9:35

Solární energie je na vzestupu. Výroba fotovoltaiky letos narostla o více než třetinu

Společnosti CTP a ČEZ ESCO spouštějí společný projekt - největší síť střešních...

Solární energetika roste, zejména díky stávajícím solárním parkům, ale i nově vystavěným elektrárnám. Sluneční elektrárny letos zatím vyrobily takové množství energie, která by pokryla roční spotřebu...

25. listopadu 2025  9:23

Babišův tým nabízí Bémovi důležitý post na Úřadu vlády

Adiktolog a bývalý primátor Prahy Pavel Bém (3. května 2023)

Národním protidrogovým koordinátorem by se mohl stát bývalý pražský primátor Pavel Bém, který v podobné pozici už v minulosti působil. Web Seznam Zprávy napsal, že Bém dostal od týmu pravděpodobného...

25. listopadu 2025  8:57

Škodu při požáru na letišti v Brně hasiči odhadli na 20 milionů, příčinu zjišťují

Hasiči v pondělí ráno likvidovali na brněnském letišti v Tuřanech požár...

Předběžná škoda po pondělním požáru v areálu brněnského letiště je 20 milionů korun, příčina jeho vzniku zůstává v šetření. Hořelo v hangáru, kde se opravují letadla, požár zasáhl část haly a...

25. listopadu 2025  8:55

Ledovka, uvízlé kamiony, rozbředlý sníh. Sníh komplikuje dopravu hlavně na Vysočině

Komplikace na královéhradeckých silnicích. (24. listopadu 2025)

Situace na českých silnicích opět komplikuje sníh. Nejzávažnější komplikace jsou tradičně na Vysočině, kvůli novému sněhu jsou tam kluzké silnice, provoz brzdí uvízlé kamiony a převrácená cisterna....

25. listopadu 2025  8:08,  aktualizováno  8:48

Mrazivá zpověď z vlaku: Byli to fanoušci ďábla. Na Baník se Romové bojí

Jaroslav Horvath, zakladatel fotbalové Mongaguá Ostrava, se svými svěřenci.

Když trenér malých romských fotbalistů z ostravského klubu Mongaguá líčí jejich cestu vlakem spolu s rowdies Baníku, mrazí z toho. Jejich rasistické urážky a hyenismus přišel zrovna v době, kdy se...

25. listopadu 2025  8:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.