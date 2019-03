KOMENTÁŘ: Trump se s Rusy nespikl, spíš opozice, špioni a média proti němu

Začalo to z nouze, proto to má i svou absurdní logiku.

Byl den po porážce Hillary Clintonové, kandidátka ji vydýchávala v soukromí, jen vzkázala, že odpovědnost na sobě nenechá. A tak se sešli šéfové její kampaně, aby rychle vymysleli přijatelné vysvětlení, proč se jasná výhra zvrátila v prohru.

Vymysleli Rusy.

Dva pracovníci štábu Clintonové, Jonathan Allen a Amie Parnesová, to takhle popsali v knize Rozdrceni, která vyšla v roce 2017 a jednu dobu byla v čele žebříčku bestsellerů New York Times. Zrození „ruské stopy“, které se teď říká největší politický podvod Ameriky, si v ní tenkrát všiml málokdo.

Faktem je, že nic než Rusko nemohlo lidi Clintonové napadnout. Už se o něm čtyři měsíce mluvilo.

Nejdřív se objevili ruští hackeři a pak jakási zpráva kolující Washingtonem. Dělal na ní britský špion na penzi jménem Christopher Steele. Sehrál stejnou roli jako patnáct let předtím irácký imigrant Ahmed Chalabi, který přesvědčil Bílý dům, že Saddám Husajn vyrábí zbraně hromadného ničení, a když se nenašly, řekl, že si to prostě vymyslel, aby Amerika Saddáma svrhla.

Steelea si najali nejdřív republikáni, aby na jednoho jejich neortodoxního kandidáta, který se jim nehodil do stáda, „něco“ našel. Samozřejmě, byl to Donald Trump.

Jenže Trump vedl nominaci, tak toho republikáni nechali. A Steelea si bleskem najala opačná strana. Hned dvakrát: platila ho kampaň Clintonové i Demokratická strana.

Zpráva sice kolovala, ale byla bezcenná, něco takového mohl vymyslet každý. Ale tomu pomohl šéf FBI James Comey hezky vymyšlenou pastičkou na Trumpa.

Takhle to aspoň líčí známý reportér časopisu Rolling Stone Matt Taibbi, který přišel s prvním věrohodným a nijak nezpochybňovaným vylíčením „ruské stopy“. Pozor, Taibbi je liberál a napsal knihu o Trumpovi, kterou si prezident do knihovny rozhodně nedá. Ale je to taky novinář, kterého zajímají fakta a ne aktivismus.

Šéf FBI se choval jako finanční žralok

Comey podle Taibbiho udělal těsně před Trumpovou inaugurací to, co se občas dělá v byznysu, když chce finanční žralok snížit cenu firmy, kterou se chystá koupit. Nechá vypracovat někoho „nezávislého“ analýzu, že ve firmě se děje něco nekalého, ta se pošle FBI, která ji třeba i hodí do koše, ale než se tak stane, spřátelení novináři napíší, že FBI zvažuje vyšetřování firmy, takže její cena klesne.

Comey zašel k Trumpovi, oznámil mu, že městem koluje hnusná svodka, ale že se nemá bát, on ji udrží pod pokličkou. Ale do čtyř dnů o setkání věděly všechny velké redakce. Tím se ze Steeleových papírů stala zpráva, kterou šlo vydat s titulkem, že šéf FBI kvůli ní přišel varovat a uklidňovat budoucího prezidenta.

O pár dní později byla i zveřejněna. Byla to snůška podezřelých a dost těžko uvěřitelných informací typu: „Trump si pronajal prezidentské apartmá hotelu Ritz Carlton v Moskvě, kde – jak věděl – byli předtím Obama a paní Obamová (které nenáviděl), a znesvětil postel, kde spali, tím, že najal spoustu prostitutek, aby na ní před ním prováděly ‚zlatý déšť‘ (močení).“

Ale taky tam bylo, že Rusko si Trumpa omotává kolem prstu už pět let, má na něj kompromitující materiály včetně sexuálních, Trump je Putinovým člověkem a jeho lidé tajně konzultovali s Rusy.

MF DNES tehdy popsala zprávu ironickým tónem a jako nedůvěryhodnou.

Americkým médiím se ale zalíbila. Steele letos v březnu nakonec přiznal, že si ji víceméně vycucal z internetu, ale zpráva byla dva roky biblí pro tvrzení o ruské stopě. Díky ní pouhé působení ruských hackerů zmutovalo na plnokrevné spiknutí Trumpa s Kremlem.

A kolotoč se rozjel vzápětí.

Média zpívala s Clintonovou

Informace ze zprávy rychle potvrdil CNN ředitel Národního zpravodajství James Clapper, přestože potvrzena nebyla ani v nejmenším. Zaměstnanec Národního bezpečnostního úřadu John Schindler hned řekl, že Trump by mohl být ruským špionem a že zemře ve vězení, odcházející šéf CIA John Brennan dodal, že „nespáchal nic menšího než zradu“.

Když se novináři Clintonové zeptali, jestli si myslí, že Trump spolupracuje s Rusy, odpověděla: „Je hodně těžké si to nemyslet.“ K tomu se přidali další demokraté – a média nadšeně zpívala jejich píseň s nimi.

Comey v tomhle cirkusu sdělil Trumpovi, že jeho osobně FBI nevyšetřuje. Trump chtěl, aby to řekl veřejně, tím by byl očištěn. Comey odmítl a Trump ho vyrazil. Obraz „spiknutí“ tím byl dokončen. Demokraté a novináři z toho udělali, že Trump maří vyšetřování.

Ale podle nulového výsledku dvou let vyšetřování a ve zpětném pohledu to vše vypadá nakonec spíše jako spiknutí politické opozice a tajných služeb s novináři otočenými kolem prstu proti Trumpovi. Skoro to připomíná palácový převrat v SSSR, politbyro a KGB svrhávající generálního tajemníka, zatímco tisk to popíše, jak mu řeknou.

Alastair Campbell, bývalý mluvčí britského premiéra Blaira, napsal, že vysocí představitelé FBI, kteří přísahali věrnost prezidentovi, se naopak spikli, aby ho svrhli.

Agenti pouštěli informace a novináři je s gustem zveřejňovali, protože Trumpa považovali za náhodného vetřelce v Bílém domě, a tak bylo úlevné brát to jako strašlivý Putinův komplot.

Ale taky se na tom dalo vydělávat. Hodně. Jen za první rok Russiagate, jak se aféře s odkazem na aféru Watergate, která rovněž svrhla republikánského prezidenta, říká, se sledovanost televize NBC zvýšila o snových 62 procent.

Listům New York Times a Washington Post se zvyšovalo předplatné, počet přístupů a zisk. Špion Trump byl jejich největší stroj na peníze.

Mediální Divoký západ

Z nejpříkladnější žurnalistické školy světa se stal novinářský Divoký západ bez zákonů. Ale taky to připomínalo sovětský tisk. Podle Alastaira Campbella zvlčilo pětadevadesát procent médií.

Používaly se metody jako při praní peněz.

Lidé kolem vyšetřování krmili novináře informacemi, aby se se zveřejněním vypralo čili „potvrdilo“ to, co říkají vyšetřovatelé.

A tak dva roky skoro každý týden bylo oznamováno odhalení agenta Trumpa a jeho kompliců, jimž Rusové přihráli Bílý dům. Lidé kolem vyšetřování krmili novináře informacemi, aby se se zveřejněním vypralo čili „potvrdilo“ to, co říkají vyšetřovatelé.

Titulky to říkaly jasně, tady je jen miniaturní vzorek: Mueller obklíčil Trumpovo prezidentství. Trumpovy lži o spojení s Rusy byly odhaleny. Mueller ukáže, že Trump je v Putinově kapse. Co když byl Trump ruským agentem od roku 1987? Mueller háže síť na Trumpův tým. Na Trumpa se hroutí zdi. Donald Trump může znevažovat vyšetřování, ale stopa důkazů je dlouhá. Důkazy o spiknutí jsou všude. Je nemožné nevěřit, že se Trump nespikl s Ruskem.

Pod každým nočníkem

A k tomu Rusové byli pod každým americkým nočníkem, čímž se zdáli mnohem schopnější a silnější, než byli.

Když zkolabovaly rozvody elektřiny ve Vermontu, psalo se, že za tím byli ruští hackeři, ale hned za tři dny se to odvolávalo.

Když na televizi C-SPAN najednou na chvíli naskočil program stanice Russia Today, byly za tím dlouhé prsty ruských hackerů, přestože televize oznámila, že to byla interní chyba. A po jednom masovém střílení na Floridě přišel New York Times se zprávou, že po něm udeřili ruští hackeři, aby se pomocí věčného problému kolem kontroly zbraní pokusili na mrtvolách zastřelených rozdělovat Ameriku.

Jak píše Matt Taibbi, nevadilo, že informaci do NYT dodala organizace, která zkoumá dopady aktivity ruských trollů tím, že funguje a tváří se jako ruští trollové.

Novináři rezignovali na svou roli a byli v jednom týmu s politiky a vyšetřovateli. Taibbi cituje kolegu z časopisu New Yorker, který řekl: „Mohl jsem být zticha a nechat dál pumpovat ty zprávy, nebo jsem mohl riskovat, že dodávám argumenty Trumpovi a jeho spojencům.“

Finále bylo o víkendu, kdy se ukázalo, že všechno je jinak, než se to dva roky líčilo. Začalo to nouzovým hledáním alibi za projeté volby a mělo to skončit s Trumpem (nebo aspoň jeho synem, jak se zpívalo v jedné vánoční televizní show) za mřížemi.

Teď se v Americe říká, že by bylo dobré začít vyšetřovat vyšetřovatele.

Pikantní je, že nyní vypadají naopak jako ruské loutky oni. Člověk nemusí mít ani moc fantazie, aby si představil, jak Rusové jen tak ze sportu krmí vysloužilého agenta Steelea nesmysly, jimiž doplní, co našel na internetu, a potom se už jen smějou, když vidí, jaké peklo z toho vzešlo a jak se jim Amerika dva roky požírá před očima. Ale možná k tomu ty Rusy vůbec ani nepotřebovala.