Rubio se v New Yorku setkal s Lavrovem. Zastavte zabíjení, apeloval

Autor: ,
  20:31aktualizováno  21:58
Americký ministr zahraničí Marco Rubio ve středu na okraj Valného shromáždění OSN v New Yorku jednal se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem a vyzval jej k ukončení zabíjení na Ukrajině. Šlo o schůzku na nejvyšší úrovni mezi USA a Ruskem od srpnového summitu prezidentů Donalda Trumpa a Vladimira Putina na Aljašce.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio se setkává s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem v rámci zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku. (24. září 2025) | foto: Stefan JeremiahAP

Oba vrcholní diplomaté se setkali v jednom z luxusních newyorských hotelů a před schůzkou nehovořili s novináři. Jednání trvalo asi 50 minut.

Podle stručného prohlášení, které po schůzce vydalo americké ministerstvo zahraničí, Rubio na jednání zopakoval Trumpovu výzvu, aby skončilo zabíjení a aby Moskva „podnikla smysluplné kroky k trvalému řešení rusko-ukrajinské války“.

Lavrov na schůzce obvinil Ukrajinu a evropské země, že jsou zodpovědné za umělé prodlužování konfliktu. „Ministr zdůraznil nepřijatelnost plánů, které prosazuje Kyjev a některé evropské metropole a jejichž cílem je konflikt prodloužit,“ uvedlo ruské ministerstvo zahraničí v prohlášení, které zveřejnilo po schůzce.

Ukrajina by mohla s podporou EU a NATO dobýt zpátky veškeré území, uvedl Trump

Šéf ruské diplomacie svému americkému protějšku rovněž sdělil, že Moskva je připravena koordinovat úsilí s Washingtonem při řešení „základních příčin ukrajinské krize“. Tak Rusko nazývá válku, kterou už přes tři a půl roku vede proti sousední zemi. Za základní příčiny konfliktu označuje například ukrajinské aspirace na členství v NATO či prozápadní revoluci v Kyjevě v roce 2014, která vedla ke svržení proruského režimu.

Trump po úterním setkání v New Yorku s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským prohlásil, že by Kyjev s podporou EU a NATO mohl dobýt zpátky veškeré území, které kvůli ruské invazi ztratil, a možná by mohl zajít i dál. To je výrazný obrat oproti dřívějším Trumpovým výzvám, aby Ukrajina učinila územní ústupky Rusku výměnou za mír.

Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov ve středu prohlásil, že Rusku nezbývá než ve válce proti Ukrajině pokračovat, neboť jde o budoucnost země, a označil za „hluboce mylnou“ představu, že by Ukrajina mohla cokoli vybojovat zpět.

Putin eskaluje útoky, protože spoléhá na Trumpovu zdrženlivost, píše agentura

Výsledky sblížení se Spojenými státy jsou podle něj blízké nule, doplnil v reakci na poslední obrat v Trumpově rétorice. Trump mimo jiné přirovnal Rusko k „papírovému tygru“, což Peskov rovněž odmítl.

Americký velvyslanec při OSN Mike Waltz ve středu na dotaz amerických médií, jak si vysvětluje změnu Trumpova tónu, odpověděl, že je evidentní, že prezident je z Putina frustrovaný a zklamaný.

„Proběhl nespočet telefonátů. Měli jsme summity v Saúdské Arábii, v Turecku, samozřejmě na Aljašce a nakonec je jen na Putinovi, aby tuto válku ukončil,“ řekl Waltz.

Ministři zahraničí Rubio a Lavrov se také osobně setkali už v červenci v Malajsii.

