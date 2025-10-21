Budapešť zůstává, čas je nejistý. Schůzka Putina s Trumpem v brzké době nebude

  18:34
Setkání prezidentů Spojených států a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina se v bezprostřední době neplánuje, uvedl v úterý nejmenovaný představitel Bílého domu. Trump přitom před týdnem prohlásil, že by se mohlo uskutečnit do dvou týdnů. Termín vrcholné schůzky, jejímž tématem má být diplomatické řešení války na Ukrajině, tak zůstává nejistý. Shoda naopak panuje na místě schůzky, tedy Budapešti.
Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump na vojenské...

Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump na vojenské základně v Anchorage na Aljašce (15. srpna 2025) | foto: Reuters

Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump na vojenské...
Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump na vojenské...
Sergej Lavrov (30. září 2025)
Americký prezident Donald Trump a jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj...
Média vyjadřují pochybnosti o termínu summitu. Například stanice CNN uvedla, že Trumpova snaha o brzké setkání s Putinem se komplikuje, protože přípravná schůzka ministrů zahraničí USA a Ruska Marka Rubia se Sergejem Lavrovem se tento týden nejspíše neuskuteční.

Moskva tvrdí, že je o načasování schůzky Rubia s Lavrovem zatím předčasné hovořit. Kreml také zdůraznil, že pokud jde o jednání Putina s Trumpem, nebyly ani jednou stranou zmíněny žádné konkrétní termíny. Obě strany se podle Moskvy shodly, že je potřeba pečlivých příprav, což zabere čas.

Nejezděte do Budapešti, zabijou vás tam, varoval bývalý ruský špion Putina

Agentura Reuters v úterý hovořila také se dvěma nejmenovanými evropskými diplomaty, podle kterých je odklad schůzky Rubia s Lavrovem známkou toho, že Američané mohou s prezidentským summitem váhat kvůli ruským požadavkům na zastavení války.

„Myslím, že Rusové chtějí příliš mnoho. Američanům je jasné, že v Budapešti nedostane Trump žádnou dohodu,“ řekl jeden z evropských diplomatů. Druhý k tomu poznamenal, že Rusové nijak nezměnili svůj postoj a odmítají zastavit vojáky na stávající linii bojů.

Nejmenovaný vysoký ukrajinský představitel řekl agentuře AFP, že Trumpovo mírové úsilí se pohybuje v kruhu. Vyjádřil se také k nedávné schůzce Trumpa s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Bílém domě, kterou označil za napjatou a nesnadnou. Trump podle tohoto představitele tlačil na Ukrajinu, aby se vzdala Donbasu.

„Ano, je to pravda,“ řekl ukrajinský představitel na otázku, zda Trump chtěl po Zelenském, aby se ukrajinští vojáci stáhli z oblastí Donbasu, které dosud kontrolují.

Trumpovo setkání s Putinem se komplikuje, Rusové s přípravami nepospíchají

Putin požaduje odevzdání Donbasu jako jednu z podmínek pro ukončení války. Velkou část tohoto průmyslového regionu se strategickým významem pro Ukrajinu v současnosti okupuje Rusko. O víkendu Trump řekl, že aby válka mohla skončit, bude muset východoukrajinský Donbas zůstat rozdělený tak, jak je.

Reuters rovněž uvádí, že evropští spojenci se obávají, že ani na druhém osobním setkání s Putinem nezíská Trump od Rusů žádné významnější ústupky. Oba prezidenti se setkali v srpnu na Aljašce, kde Putin odmítl příměří na Ukrajině. Naopak Ukrajina opakovaně souhlasila s americkým návrhem na klid zbraní.

Ruská armáda vpadla na Ukrajinu v únoru 2022, stalo se tak na přímý Putinův rozkaz. Moskva invazi, kterou nazývá speciální vojenskou operací, zdůvodňuje mimo jiné snahou denacifikovat Ukrajinu.

Hel: Kvůli Trumpovi a Kennedymu zemřely stovky tisíc lidí

