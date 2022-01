Jednání se Západem o Ukrajině mohou selhat hned první den, varovala Moskva

Zástupci Ruska se mají setkat se západními lídry také ve středu v sídle NATO v Bruselu a ve čtvrtek ve Vídni. Podle Rjabkova je však klidně možné, že snaha najít diplomatické řešení situace selže hned v pondělí.

„Nemohu nic vyloučit, je to zcela reálný scénář a Američané by si ohledně toho neměli dělat žádné iluze,“ prohlásil Rabkov, jenž se má v pondělí v Ženevě sejít s náměstkyní šéfa americké diplomacie Wendy Shermanovou. „Přirozeně nebudeme dělat jakékoli ústupky pod tlakem a za výhrůžek, které neustále vznášejí západní účastníci nastávajících rozhovorů,“ dodal.

„Jsme zklamáni signály, které v posledních dnech přicházejí z Washingtonu, ale také z Bruselu (kde sídlí NATO),“ řekl rovněž Rjabkov.

Podle západních zemí Moskva shromažďuje u hranic s Ukrajinou desetitisíce vojáků a chystá invazi. Kreml to popírá a předložil sérii bezpečnostních požadavků, mezi něž patří například závazek, že se NATO nebude dále rozšiřovat na východ.

Ještě je možné krizi vyřešit, řekl Blinken

USA jsou podle sobotních vyjádření nejmenovaných vládních činitelů ochotny jednat s Ruskem o recipročním omezení vojenských cvičení ve východní Evropě a o omezení možného rozmísťování raket v oblasti.

Nehodlají však Rusku nabízet snížení své vojenské přítomnosti ve východní Evropě, což Moskva požaduje. Jakákoli dohoda bude ze strany USA podmíněna tím, že Moskva ukončí hrozby vůči Ukrajině a neudělá žádné rozhodnutí v tomto směru bez souhlasu Ukrajiny a NATO, řekli médiím činitelé administrativy prezidenta Joea Bidena.

Šéf Bílého domu již dříve pohrozil Rusku, že pokud Ukrajinu napadne, uvalí na něj USA bezprecedentní sankce. Vyloučil však, že by kvůli tomu Spojené státy vysílaly na východ Evropy svoje vojáky.

Šéf americké diplomacie Antony Blinken v pátek řekl, že je ještě možné diplomatické řešení nynější krize. Strategií Ruska je však podle jeho názoru přijít se „seznamem absolutně nepřijatelných požadavků“ a po jejich odmítnutí tvrdit, že druhá strana nespolupracuje.

USA již připravuje „drsné sankce“, píše NYT

Deník The New York Times (NYT) v sobotu s odvoláním na nejmenované západní činitele napsal, že vláda USA se se svými spojenci již připravuje sadu „drsných finančních, technologických i vojenských protiopatření“ pro případ, že Rusko na Ukrajinu skutečně zaútočí.

USA a jejich partneři podle NYT chtějí Moskvě dát jasně najevo cenu za případnou invazi, sankce by prý na Rusko uvalili do několika hodin.

„Plány, které Spojené státy v posledních dnech projednávaly se spojenci, zahrnují odstřižení největších finančních institucí Ruska od globálních transakcí, uvalení embarga na technologie používané v obranném i spotřebitelském průmyslu, které jsou vyrobené nebo navržené v USA, i vyzbrojování povstalců na Ukrajině, kteří by vedli v jakousi partyzánskou válku proti ruské vojenské okupaci, pakliže by na to došlo,“ uvádí NYT.

Podle listu NYT se o takovýchto plánech málokdy informuje dopředu. Bidenovi poradce ale nyní údajně tvrdí, že se snaží šéfovi Kremlu naznačit možný vývoj ve snaze ovlivnit jeho rozhodování v nejbližších týdnech.