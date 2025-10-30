Šéf Bílého domu o svém rozhodnutí informoval poté, co Kreml oznámil úspěšný test střely Burevestnik s atomovým pohonem, která je schopna nést jadernou hlavici, a také zkoušku podvodní zbraně Poseidon, jež má podle Moskvy rovněž atomový pohon a také může nést jadernou nálož.
„Doufáme, že pokud jde o testy Burevestnika a Poseidona, byly informace prezidentovi Trumpovi předány správně. V tom smyslu, že to nelze interpretovat jako jaderné zkoušky,“ řekl ve čtvrtek Peskov.
Trump nařídil obnovení jaderných testů. Poslední USA uskutečnily v roce 1992
„Pokud Trump nějakým způsobem myslel testy Burevestniku jako jaderné testy provedené nějakou zemí, pak se v žádném případě nejedná o jaderné testy,“ tvrdil mluvčí Kremlu.
Moskva podle něj bude jednat odpovídajícím způsobem, pokud někdo poruší mezinárodní moratorium na zkoušky jaderných zbraní. Ruský prezident Vladimir Putin se tak podle mluvčího vyjádřil už v minulosti.
Burevestnik se přeceňuje, hodnotí experti ruskou „superzbraň“. Putin už hlásí další
„Prezident Trump ve svém prohlášení zmínil, že jiné země provádějí testy jaderných zbraní. Dosud nám nebylo známo, že by někdo prováděl testy,“ řekl Peskov. Mluvčí Kremlu se podle TASS zároveň nedomnívá, že by Rusko a Spojené státy zahájily nové závody ve zbrojení.
Radioaktivní tsunami
Putin ve středu při setkání se zraněnými ruskými vojáky prohlásil, že Rusko úspěšně otestovalo další zbraň s jaderným pohonem nazvanou Poseidon. Agentura Reuters označila zbraň za torpédo, respektive za křížence torpéda a podvodního dronu, agentury AP a AFP použily termín podvodní dron.
Zbraň je podle dostupných informací schopna nést jadernou hlavici, jejíž podvodní výbuch u pobřeží má vyvolat radioaktivní tsunami.
Že vymažete Moskvu? Pošleme Poseidon a Belgie zmizí, hrozí Medveděv ministrovi
V neděli Kreml oznámil, že Moskva úspěšně otestovala novou mezikontinentální střelu s plochou dráhou letu a s jaderným pohonem označovanou Burevestnik, která je také schopna nést jadernou hlavici.
„Kvůli programům jaderných testů jiných zemí jsem dal pokyn ministerstvu války, aby začalo na stejném základě testovat naše jaderné zbraně. Tento proces bude zahájen okamžitě,“ uvedl později Trump v příspěvku na své síti Truth Social, přičemž použil jím zavedený alternativní název Pentagonu.
Je to nevhodné, obul se Trump do Putina kvůli testu nové rakety. Kreml reagoval
Šéf Bílého domu krok oznámil krátce před setkáním se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem, které se v Jižní Koreji uskutečnilo v noci na dnešek. Nebylo přitom bezprostředně jasné, zda Trump měl na mysli zkušební jaderné výbuchy, nebo letové testy raket schopných nést jaderné hlavice.
Trumpovo nařízení může znamenat odklon od dlouholeté americké politiky v oblasti jaderných zbraní; USA naposledy otestovaly jadernou zbraň v roce 1992. Žádná jaderná velmoc kromě Severní Koreje neprovedla v posledních více než 25 letech zkušební jadernou explozi, dodala agentura.