Americký astronaut ve vesmíru čekat nebude, Rusové ho vezmou zpět na Zemi

NASA jasně uvedla, že Mark Vande Hei tak bude na palubě Sojuzu, který se do stepi v Kazachstánu vrátí 30. března. Van de Hei se tak počtem dní 355 stane Američanem s nejdelší dobou pobytu v kosmu.

„Mohu vám s jistotou říct, že Mark se vrátí v tomto Sojuzu domů. V této věci komunikujeme s našimi ruskými kolegy. Vracejí se tři členové posádky,“ řekl programový manažer ISS Joel Montalban, jehož cituje web BBC.

Dodal, že kosmonauté na palubě si uvědomují, co se ve světě děje, ale nadále fungují jako tým. Posádku Sojuzu kromě Vande Heia tvoří ruští kosmonauté Anton Škaplerov a Pjotr Dubrov.

Aktuálně jsou na ISS také Američané Kayla Barronová, Raja Chari, Thomas Marshburn a Němec Matthias Maurer.

Šéf ruské vesmírné agentury Rosmokosmos Dmitrij Rogozin před několika dny uvedl, že západní protiruské sankce mohou mít za následek pád Mezinárodní vesmírné stanice.

Uvedl, že provoz ruských lodí využívaných k zásobování ISS bude sankcemi narušen. Ovlivní to podle něj i ruský segment ISS, který koriguje pohyb stanice po oběžné dráze.

„Může to skončit pádem (ISS) do moře nebo na zem. ISS váží 500 tun,“ prohlásil Rogozin. Na mapě světa zároveň ukázal, kam by případně stanice mohla spadnout, a prohlásil, že Rusko je z velké části v bezpečí.

„Ale obyvatelé ostatních zemí, zejména zemí řízených válečnými psy (západními politiky), by se měli nad cenou sankcí proti Roskosmosu zamyslet,“ řekl Rogozin.