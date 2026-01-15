Putin si postěžoval na chování těch, kteří právem silnějšího chtějí diktovat ostatním

Autor: ,
  17:26aktualizováno  17:38
Vztahy Ruska s evropskými zeměmi by mohly být lepší, řekl ve čtvrtek ruský prezident Vladimir Putin při slavnostním přebírání pověřovacích listin od velvyslanců tří desítek zemí. Ceremonie se zúčastnil mimo jiné nový český ambasador v Moskvě Daniel Koštoval. Podle Putina se situace na mezinárodní scéně zhoršuje.

„Dnes jsem předal pověřovací listiny ruskému prezidentovi. Šlo o standardní diplomatický krok, který se týkal dalších 31 velvyslanců z celého světa. Představil jsem přístup nové české vlády k zahraniční politice, včetně důrazu na diplomaticko-politické řešení situace na Ukrajině,“ uvedl podle Koštoval českého ministerstva zahraničí.

Ruský prezident Vladimir Putin se v Kremlu účastní ceremonie přijetí pověřovacích listin nových ambasadorů v zemi. (15. ledna 2026)
Ruský prezident Vladimir Putin, ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov a velvyslanec Česka Daniel Koštoval se v Kremlu účastní ceremonie přijetí pověřovacích listin. (15. ledna 2026)
Ruský prezident Vladimir Putin a švédská velvyslankyně Christina Johannessonová se v Kremlu účastní ceremonie přijetí pověřovacích listin nových ambasadorů v zemi. (15. ledna 2026)
Ruský prezident Vladimir Putin a velvyslanec Saúdské Arábie Sami Mohammed Al-Sadhan se v Kremlu účastní ceremonie přijetí pověřovacích listin nových ambasadorů v zemi. (15. ledna 2026)
11 fotografií

Putin prohlásil, že s každým z evropských států zastoupených na ceremonii má Rusko „hluboké historické kořeny“.

Akce se v Kremlu účastnilo 32 velvyslanců, včetně zástupců devíti evropských zemí – Česka, Slovinska, Francie, Portugalska, Norska, Švédska, Švýcarska, Rakouska a Itálie.

Jak Putin vyhrožoval kvůli radaru v Česku i „umělé“ Ukrajině. Nově zveřejněné přepisy

„Stav ruských vztahů s evropskými zeměmi nechává mnoho prostoru pro zlepšení. Jsme otevřeni vzájemně výhodné spolupráci se všemi zeměmi bez výjimky,“ uvedl Putin na úvod slavnostní ceremonie v Kremlu. Situace na mezinárodní scéně se podle něho neustále zhoršuje.

Nepřímý odkaz na Trumpa

„Diplomacie, hledání konsensu a kompromisu, jsou stále častěji nahrazovány jednostrannými a nebezpečnými akcemi. A místo dialogu mezi státy slyšíme monolog těch, kteří právem silnějšího považují za přípustné diktovat svou vůli, učit ostatní, jak žít, a dávat rozkazy,“ prohlásil Putin, který dal v únoru 2022 rozkaz k útoku na Ukrajinu.

Svou poznámkou ale nepochybně mířil na amerického prezidenta Donalda Trumpa, jenž v lednu nechal zadržet venezuelského prezidenta a ruského spojence Nicoláse Madura či obsadit dva tankery z ruské stínové flotily.

Podle ruského prezidenta je nutné vytrvaleji požadovat, aby celé mezinárodní společenství dodržovalo mezinárodní právo. „A také aby poskytovalo skutečnou pomoc novému, spravedlivějšímu multipolárnímu světovému řádu, který si razí cestu,“ konstatoval.

Rusko je podle šéfa Kremlu „ideálům multipolárního světa upřímně oddáno“. „Naše země vždy prosazovala a bude i nadále prosazovat vyváženou, konstruktivní zahraniční politiku, která zohledňuje jak naše národní zájmy, tak objektivní trendy globálního rozvoje,“ pokračoval.

To Zelenskyj brzdí mír na Ukrajině, nikoli Putin, vzkázal Trump. Rusko přitakává

Ruský lídr rovněž uvedl, že Moskva opakovaně předkládá iniciativy na vybudování „nové, spolehlivé a spravedlivé architektury pro evropskou a globální bezpečnost“. „Domníváme se, že by stálo za to vrátit se k věcné diskusi o těchto iniciativách, aby se upevnily podmínky, za nichž lze dosáhnout mírového řešení konfliktu na Ukrajině,“ prohlásil.

Putin opět obvinil NATO

Válka v sousední zemi je podle Putina „přímým důsledkem mnoha let ignorování legitimních zájmů Ruska a úmyslného vytváření hrozeb pro naši bezpečnost a posouvání NATO směrem k ruským hranicím“.

„Spolupráce v klíčových mezinárodních a regionálních otázkách byla zmrazena. Chtěl bych věřit, že se situace časem změní a naše země se vrátí k normální, konstruktivní komunikaci založené na principech respektování národních zájmů a zohledňování legitimních bezpečnostních obav,“ uvedl dnes ruský prezident.

Sýrie, Venezuela a teď Írán? Rusko už neochrání spojence, jako mocnost končí

Ruský prezident také podotkl, že Rusko „usiluje o „dlouhodobý a udržitelný mír, který spolehlivě zajistí bezpečnost všech“.

„Ne každý, včetně Kyjeva a hlavních měst, která ho podporují, je na to připraven. Doufáme však, že uznání této potřeby dříve či později přijde. Do té doby bude Rusko i nadále důsledně sledovat své cíle,“ pohrozil.

Česko má s Ruskem napjaté diplomatické vztahy od roku 2021 po zjištění českých tajných služeb a vyšetřovatelů, že do výbuchů v muničních skladech ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 byli zapojeni agenti ruských tajných služeb. Následovalo vzájemné vyhošťování diplomatů, které pokračovalo po ruské invazi na Ukrajinu. Rusko tehdy také zařadilo Česko společně s USA na seznam takzvaně „nikoliv přátelských“ států.

Koštoval odjel do Moskvy loni v květnu. Předchozí český velvyslanec v Rusku Vítězslav Pivoňka skončil ve funkci ke konci května 2024, už od roku 2022 však byl v Praze a Česko v Moskvě zastupovali diplomaté na nižší úrovni. Koštoval loni v květnz řekl, že považuje za svůj hlavní cíl pochopit, jaké jsou ruské zájmy a záměry vůči ČR a přenést informace tak, aby se česká vláda rozhodovala na základě faktů.

Vstoupit do diskuse (47 příspěvků)

Nejčtenější

Zemřel vášnivý sběratel historických vozů Ladislav Samohýl, měl jich na čtyři sta

Zlínský podnikatel a sběratel historických vozů Ladislav Samohýl. (29. října...

Zemřel Ladislav Samohýl, zlínský podnikatel, vášnivý sběratel veteránů a mnohonásobný účastník závodu Zbraslav-Jíloviště. Ve své sbírce měl na 400 historických vozů. Informaci oznámil závod v neděli...

Česko pokryla silná ledovka, komplikovala dopravu. Varování platí i pro další dny

Sledujeme online
Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Předpověď meteorologů se naplnila. Silná ledovka v úterý komplikovala dopravu, hlavně železniční. Kvůli námraze na trolejích a sněhové kalamitě byly zrušeny desítky spojů, jiné jedou pouze v části...

Český chlapec zemřel v lavině. Zarazil se v zábraně, v níž neměl šanci, ukazuje snímek

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu zemřel český chlapec, kterého při...

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu v úterý zemřel 13letý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu zachytila lavina. Záchranáři hocha vyprostili a poté se ho marně snažili 45 minut...

Česko zasáhlo intenzivní sněžení. Doprava kolabovala, hlavní tahy zastavily nehody

Sledujeme online
Sněhové a mrazivé počasí v Praze. (9. ledna 2026)

Česko především ráno a dopoledne zasáhlo intenzivní sněžení. Začalo na západě Čech, postupně se nadílka přesunula k východu. Sníh působil komplikace v dopravě, včetně dálnic a dalších hlavních tahů....

Jen šel na protest, rodina ho viděla deset minut. Írán popraví prvního demonstranta

Šestadvacetiletý Íránec Erfán Soltání na archivní fotografii (nedatováno)

Je mu teprve šestadvacet a stejně jako desetitisíce dalších Íránců šel na protivládní demonstraci. Teď jej za to režim popraví, burcují lidskoprávní organizace na poplach. Mladého Erfána Soltáního...

Vláda pustila do zahraniční politiky nenávist a ruskou propagandu, řekl Lipavský

Přímý přenos
Schůze Poslanecké sněmovny. Vyslovení důvěry vládě. Na snímku premiér Andrej...

Třetím dnem pokračuje jednání Sněmovny před hlasováním o důvěře kabinetu Andreje Babiše. Hlasovat se o ní má ještě dnes, do debaty je v tuto chvíli přihlášeno ještě dvanáct poslanců. „Vláda s...

15. ledna 2026  11:18,  aktualizováno  18:10

Babiš poslal Hřiba na léčení. Dostal i otázku, zda je Okamura pošuk

Schůze Poslanecké sněmovny. Vyslovení důvěry vládě. Projednání písemné...

Premiér a předseda ANO Andrej Babiš při premiéře ústních interpelací v tomto volebním období poslal předsedu Pirátů Zdeňka Hřiba, ať se jde léčit. „Kdy České republice vrátíte 7,5 miliardy korun, o...

15. ledna 2026  14:55,  aktualizováno  17:59

Macinka chce pomoct uklidnit situaci s Grónskem. Postoj USA zná, vyslechne Dány

Nový český ministr zahraničí Petr Macinka v Bratislavě (16. prosince 2025).

Ministr zahraničí Petr Macinka plánuje hovořit o situaci kolem Grónska s dánskými diplomaty. Sdělil, že setkání se uskuteční velmi brzy a na toto téma bude určitě hovořit i se svým dánským protějškem...

15. ledna 2026  17:56

Putin si postěžoval na chování těch, kteří právem silnějšího chtějí diktovat ostatním

Ruský prezident Vladimir Putin se v Kremlu účastní ceremonie přijetí...

Vztahy Ruska s evropskými zeměmi by mohly být lepší, řekl ve čtvrtek ruský prezident Vladimir Putin při slavnostním přebírání pověřovacích listin od velvyslanců tří desítek zemí. Ceremonie se...

15. ledna 2026  17:26,  aktualizováno  17:38

Ukrajina je vděčná za pokračování muniční iniciativy, řekl Pavel ve Lvově

Petr Pavel se při návštěvě Ukrajiny zúčastnil pietního aktu na Lyčakivském...

Český prezident Petr Pavel je na Ukrajině. Schůzkou s představiteli místní správy v západoukrajinském Lvově ve čtvrtek zahájil svou třetí návštěvu Ruskem napadené země od nástupu do funkce hlavy...

15. ledna 2026  14:16,  aktualizováno  17:33

Laurel s Hardym? Rytíř Sedmi království vrací do seriálového světa Hry o trůny vtip

Premium
Peter Claffey v seriálu Rytíř Sedmi království

Na seriálový fenomén Hra o trůny, kterým HBO oblažovalo televizní fanoušky mezi lety 2011 a 2019, pomalu sedá prach. Nyní se ale zdá, že to nejlepší z něj znovu ožije. Příslibem je šestidílný počin...

15. ledna 2026

Standardní domácnost, psi vyhublí na kost, zaznělo u soudu. Manžele viní z týrání

Při odebírání původním majitelům byli oba dlouhodobě týraní psi kost a kůže....

S dvojicí obžalovanou z týrání psů pokračovalo ve čtvrtek líčení u plzeňského okresního soudu. Manželé je neočkovali, nezajišťovali jim dostatek jídla a vody, dva stafordští bulteriéři byli vyhublí...

15. ledna 2026  16:40

Macinka svými grimasami naštval opoziční poslance. Dětinské, napomenul ho Válek

Ministr zahraničí Petr Macinka na jednání Poslanecké sněmovny. (14. ledna 2025)

Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka při jednání Sněmovny čelí od některých zákonodárců kritice za své grimasy. Politik sedící přímo za pultíkem a tedy v přímém záběru hlavní kamery při...

15. ledna 2026  16:26

Využiji zákon o povstání a pošlu armádu, hrozí Trump protestujícím v Minnesotě

Američané v Minneapolisu za přítomnosti policie dál protestují proti Úřadu pro...

Americký prezident Donald Trump pohrozil, že k potlačení protestů proti imigračním agentům v Minnesotě využije zákon o povstání, který mu umožňuje povolat vojsko. Řekl to poté, co federální agenti ve...

15. ledna 2026  16:25

Ceny ropy rapidně klesly. Obavy trhu z amerického zásahu v Íránu zmírnily

Černé věže ropné rafinerie v íránském Abadanu na pozadí rudého západu slunce....

Ceny ropy prudce snižují kvůli poklesu obav z vojenského zásahu Spojených států proti Íránu. Severomořská ropa Brent krátce po 14:00 SEČ vykazovala pokles o 4,2 procenta, sestoupila tak pod 64 dolarů...

15. ledna 2026  16:17

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Turek může přijít o mandát poslance, tvrdí právník. Nejasnosti o nové funkci zůstávají

„Máme představu, že by mohla existovat pozice vládního zmocněnce pro Green...

Pokud by poslanec Filip Turek uzavřel kvůli výkonu funkce zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal pracovní smlouvu na ministerstvu životního prostředí, bylo by to v rozporu se zákonem o...

15. ledna 2026  10:32,  aktualizováno  16:11

Vize je mít v příštích volbách 29 procent, říká kandidát na místopředsedu ODS

Premium
Štěpán Slovák z ODS usedne do Sněmovny poprvé. Díky preferenčním hlasům...

Jeho politická kariéra nabrala rychlý spád. Ještě na podzim byl sedmadvacetiletý Štěpán Slovák politickým nováčkem z Luhačovic, pak se však díky preferenčním hlasům dostal do Sněmovny. Tento týden v...

15. ledna 2026  16:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.