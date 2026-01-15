„Dnes jsem předal pověřovací listiny ruskému prezidentovi. Šlo o standardní diplomatický krok, který se týkal dalších 31 velvyslanců z celého světa. Představil jsem přístup nové české vlády k zahraniční politice, včetně důrazu na diplomaticko-politické řešení situace na Ukrajině,“ uvedl podle Koštoval českého ministerstva zahraničí.
Putin prohlásil, že s každým z evropských států zastoupených na ceremonii má Rusko „hluboké historické kořeny“.
Akce se v Kremlu účastnilo 32 velvyslanců, včetně zástupců devíti evropských zemí – Česka, Slovinska, Francie, Portugalska, Norska, Švédska, Švýcarska, Rakouska a Itálie.
„Stav ruských vztahů s evropskými zeměmi nechává mnoho prostoru pro zlepšení. Jsme otevřeni vzájemně výhodné spolupráci se všemi zeměmi bez výjimky,“ uvedl Putin na úvod slavnostní ceremonie v Kremlu. Situace na mezinárodní scéně se podle něho neustále zhoršuje.
Nepřímý odkaz na Trumpa
„Diplomacie, hledání konsensu a kompromisu, jsou stále častěji nahrazovány jednostrannými a nebezpečnými akcemi. A místo dialogu mezi státy slyšíme monolog těch, kteří právem silnějšího považují za přípustné diktovat svou vůli, učit ostatní, jak žít, a dávat rozkazy,“ prohlásil Putin, který dal v únoru 2022 rozkaz k útoku na Ukrajinu.
Svou poznámkou ale nepochybně mířil na amerického prezidenta Donalda Trumpa, jenž v lednu nechal zadržet venezuelského prezidenta a ruského spojence Nicoláse Madura či obsadit dva tankery z ruské stínové flotily.
Podle ruského prezidenta je nutné vytrvaleji požadovat, aby celé mezinárodní společenství dodržovalo mezinárodní právo. „A také aby poskytovalo skutečnou pomoc novému, spravedlivějšímu multipolárnímu světovému řádu, který si razí cestu,“ konstatoval.
Rusko je podle šéfa Kremlu „ideálům multipolárního světa upřímně oddáno“. „Naše země vždy prosazovala a bude i nadále prosazovat vyváženou, konstruktivní zahraniční politiku, která zohledňuje jak naše národní zájmy, tak objektivní trendy globálního rozvoje,“ pokračoval.
Ruský lídr rovněž uvedl, že Moskva opakovaně předkládá iniciativy na vybudování „nové, spolehlivé a spravedlivé architektury pro evropskou a globální bezpečnost“. „Domníváme se, že by stálo za to vrátit se k věcné diskusi o těchto iniciativách, aby se upevnily podmínky, za nichž lze dosáhnout mírového řešení konfliktu na Ukrajině,“ prohlásil.
Putin opět obvinil NATO
Válka v sousední zemi je podle Putina „přímým důsledkem mnoha let ignorování legitimních zájmů Ruska a úmyslného vytváření hrozeb pro naši bezpečnost a posouvání NATO směrem k ruským hranicím“.
„Spolupráce v klíčových mezinárodních a regionálních otázkách byla zmrazena. Chtěl bych věřit, že se situace časem změní a naše země se vrátí k normální, konstruktivní komunikaci založené na principech respektování národních zájmů a zohledňování legitimních bezpečnostních obav,“ uvedl dnes ruský prezident.
Ruský prezident také podotkl, že Rusko „usiluje o „dlouhodobý a udržitelný mír, který spolehlivě zajistí bezpečnost všech“.
„Ne každý, včetně Kyjeva a hlavních měst, která ho podporují, je na to připraven. Doufáme však, že uznání této potřeby dříve či později přijde. Do té doby bude Rusko i nadále důsledně sledovat své cíle,“ pohrozil.
Česko má s Ruskem napjaté diplomatické vztahy od roku 2021 po zjištění českých tajných služeb a vyšetřovatelů, že do výbuchů v muničních skladech ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 byli zapojeni agenti ruských tajných služeb. Následovalo vzájemné vyhošťování diplomatů, které pokračovalo po ruské invazi na Ukrajinu. Rusko tehdy také zařadilo Česko společně s USA na seznam takzvaně „nikoliv přátelských“ států.
Koštoval odjel do Moskvy loni v květnu. Předchozí český velvyslanec v Rusku Vítězslav Pivoňka skončil ve funkci ke konci května 2024, už od roku 2022 však byl v Praze a Česko v Moskvě zastupovali diplomaté na nižší úrovni. Koštoval loni v květnz řekl, že považuje za svůj hlavní cíl pochopit, jaké jsou ruské zájmy a záměry vůči ČR a přenést informace tak, aby se česká vláda rozhodovala na základě faktů.