Poslal covid testy, volali si, tvrdí kniha. Jak Trump udržoval vztah s Putinem

„Nikomu to neříkej, protože lidé se budou zlobit na tebe, ne na mě,“ varoval prý Putin Trumpa, když mu tehdejší americký prezident posílal covid testy. Právě zuřila pandemie koronaviru a nejen těchto testů byl nedostatek. Svět nebyl připraven na virus z čínského Wu-chanu a chyběly roušky, vakcíny, léky i lůžka v nemocnicích a státy se předháněly v jejich shánění.

V této atmosféře Trump z dobré vůle poslal Putinovi balík testů – nikoliv pro Rusy, ale pro jeho osobní potřebu, píše proslulý novinář Woodward v nové knize Válka (War). Šéf Kremlu, který je známý svým chorobným strachem o své zdraví a bezpečí, se v době pandemie zcela izoloval od svého okolí a veškeré návštěvy se musely opakovaně testovat, než mohly předstoupit. I na to se Trumpovy testy mohly hodit.

Reportér listu The Washington Post (WP) v knize dále píše, že extrémně dobré vztahy mezi ruským a americkým prezidentem přetrvaly až do současnosti. Tvrdí, že si dnešní prezidentský kandidát Trump s Putinem od opuštění Bílého domu na počátku roku 2021 možná až sedmkrát volal.

Například zkraje letošního roku Trump podle Woodwardových zdrojů vykázal z místnosti svého asistenta z místnosti ve floridském sídle Mar-a-Lago, aby si s ruským diktátorem mohl soukromě pohovořit, cituje WP výňatek z knihy a dodává, že na základě získaných informací Woodward došel k závěru, že je Trump ještě horší než Richard Nixon.

Toho z Bílého domu dostala kauza Watergate – odhalená právě Woodwardem a jeho kolegou z WP. „Trump byl nejbezohlednějším a nejimpulzivnějším prezidentem v americké historii a stejnou povahu prokazuje i jako prezidentský kandidát v roce 2024,“ píše Woodward. Jeho kniha vychází 15. října.

Trumpův tým informace obsažené ve Válce rázně popřel. „Žádný z těchto vymyšlených příběhů Boba Woodwarda není pravdivý a je dílem skutečně dementního a vyšinutého člověka, který trpí vyčerpávajícím syndromem vyšinutí z Trumpa,“ uvedl mluvčí exprezidentovy kampaně Steven Cheung, který proslulého novináře označil za malého, rozzlobeného člověka.

Jeho kniha podle něj patří buď do výprodejového koše v oddělení beletrie v levných knihách, nebo by se měla používat jako toaletní papír. Trump se nicméně o ruském diktátorovi mnohokrát v minulosti vyjádřil pochvalně. A jen velmi těsně před plnohodnotnou invazí ruské armády na Ukrajinu řekl, že je Putinovo počínání chytré a geniální.

„Ten zas*aný Putin. Putin je zlo. Čelíme ztělesnění zla,“ řekl naopak o ruském diktátorovi současný americký prezident Joe Biden, tvrdí Woodward. Biden podle něj vyčítá svému někdejšímu šéfovi, exprezidentu Baracku Obamovi, jak k Rusku přistupoval poté, co anektovalo ukrajinský poloostrov Krym.

Míní, že právě tehdejší reakce USA dovedla Kreml až k invazi z února 2022. „V roce 2014 to pos*ali. Proto jsme tam, kde jsme. Pos*ali jsme to. Barack Putina nikdy nebral vážně,“ řekl údajně Biden jednomu ze svých přátel. Když ještě před vypuknutím války viděl, co diktátor plánuje, odpověděl: „To by bylo tak šílené.“