Kreml kvůli ponorkám radši mlčí, ale Medveděv se dostal Trumpovi pod kůži

Trump rozmístění jaderných ponorek „blíže k Rusku“ vysvětlil „vysoce provokativními“ prohlášeními ruského exprezidenta Dmitrije Medveděva. Ten počátkem týdne prohlásil, že šéf Bílého domu hraje s Ruskem hru na ultimáta a připomněl mu, že Moskva disponuje nukleárními zbraněmi.

Americký prezident v pátek tato slova označil za znepokojivá a drzá. „Museli jsme rozmístit ponorky. Musíme být opatrní. Byla vyslovena hrozba. Dělám to na základě bezpečnosti našich lidí. Když zmíníte slovo nukleární, rozzlobím se,“ popsal Trump v pátek stanici Newsmax.

Krok v Rusku vyvolal odmítavou reakci, nikoliv ale od vládních představitelů. Ti ho totiž dosud oficiálně nekomentovali.

„Nezaznělo ani oznámení o tom, že by se ruské jaderné ponorky přesunuly blíže k Americe. Naznačuje to, že Moskva buď stále zvažuje, co dělat, nebo že prostě vůbec necítí potřebu reagovat,“ píše stanice BBC. Reakce ruského tisku podle stanice naznačuje, že jde o to druhé.

Komentátor deníku Moskovskij komsomolec Trumpovo oznámení označil za „záchvat vzteku“. Generálporučík v záloze Jevgenij Bužinskij listu Kommersant řekl, že prezidentovy řeči jsou „bezvýznamné blábolení“.

„Jsem si jist, že Trump žádné rozkazy nevydal a americké námořnictvo nemění své plány výcviku a bojové služby jen proto, že se někdo pohádal na sociálních sítích,“ řekl listu analytik Alexandr Ermakov.

„Myslím, že není třeba se Trumpovými prohlášeními znepokojovat. Už v roce 2017 na sítích napsal, že jeho jaderné tlačítko je větší a silnější než jaderné tlačítko vůdce KLDR Kim Čong-una. Krátce poté, se oba sešli,“ přisadil si bezpečnostní analytik Dmitrij Stefanovič s tím, že možná si Trump tímto způsobem připravuje půdu pro summit s Vladimirem Putinem.

Tomu dal americký prezident v polovině července padesát dní na změnu přístupu k válce s Ukrajinou, tento týden ale lhůtu výrazně zkrátil na deset dní. Poté údajně hodlá zavést cla a další opatření, pokud Kreml nepokročí na cestě k míru. Ultimátum podle Washingtonu vyprší 8. srpna.

Medveděv se dostal Trumpovi pod kůži

„Měl by pamatovat na dvě věci. 1. Rusko není Izrael ani Írán. 2. Každé nové ultimátům je hrozbou a krokem k válce. Ne mezi Ruskem a Ukrajinou, ale s jeho vlastní zemí,“ napsal v pondělí na síti X Medveděv, jenž je v posledních letech známý ostrými výroky na adresu Západu.

„Řekněte Medveděvovi, tomu neúspěšnému bývalému ruskému prezidentovi, který si myslí, že je stále prezidentem, ať si dává pozor na jazyk,“ kontroval Trump s tím, že se Medveděv pohybuje na tenkém ledě.

Odpověď na sebe nenechala dlouho čekat. „Pokud nějaká slova bývalého ruského prezidenta vyvolávají tak nervózní reakci u tak mocného prezidenta USA, znamená to, že Rusko má ve všem pravdu a bude pokračovat svou cestou,“ napsal Medveděv ve čtvrtek na Telegramu.

Zatímco většina západních představitelů Medveděvovo pravidelné vyhrožování jaderným arzenálem ignoruje coby nerelevantní, americkému prezidentovi se ruský jestřáb podle BBC dostal pod kůži.

„Trump si Medveděvovy příspěvky vzal osobně a podle toho na ně reagoval,“ píše stanice s tím, že ve hře by ale mohla být také nějaká strategie. „Trump činí neočekávaná rozhodnutí, která mohou vyvést soupeře i oponenty z rovnováhy před zahájením rozhovorů nebo během nich. Například o ukončení války na Ukrajině,“ podotýká BBC.

Trump zatím bezúspěšně usiluje o ukončení skoro tři a půl roku trvající ruské invaze na Ukrajinu. Znesvářené země spolu sice v poslední době vedly přímá jednání, kromě výměny válečných zajatců a návratu těl mrtvých vojáků se na ničem nedohodly. Trump před nástupem do Bílého domu tvrdil, že konflikt ukončí během jednoho dne. Nyní dává najevo rostoucí frustraci z přístupu Kremlu a pokračujících útoků na Ukrajinu.