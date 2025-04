Kličko: Možná se budeme muset vzdát území Ukrajina kvůli dosažení míru bude možná nucena přistoupit na územní ústupky, uvedl kyjevský starosta Vitalij Kličko v rozhovoru s britskou stanicí BBC. Kličko, který je považován za politického odpůrce ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, poskytl rozhovor jen několik hodin poté, co ruský útok na hlavní město zabil 12 lidí a více než 80 zranil. „Jedním ze scénářů je vzdát se území. Není to spravedlivé. Ale pro mír, dočasný mír, to možná může být řešení, dočasné řešení,“ řekl. Třiapadesátiletý bývalý boxerský šampion, který se stal politikem, současně zdůraznil, že Ukrajinci se nikdy nesmíří s ruskou okupací.