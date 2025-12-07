Trumpova bezpečnostní strategie nemá Rusko za hrozbu. Pozitivní krok, říká Kreml

Americký prezident Donald Trump v pátek představil devětadvacetistránkovou národní bezpečnostní strategii, která válku na Ukrajině či Rusko zmiňuje spíše okrajově.
„Je klíčovým zájmem Spojených států vyjednat rychlé ukončení válečného stavu na Ukrajině s cílem stabilizovat evropské ekonomiky, předejít nezamýšlené eskalaci nebo rozšíření války a obnovit strategickou stabilitu s Ruskem,“ píše se v Trumpově dokumentu.
|
Evropě hrozí totální civilizační rozklad, tvrdí Trump v nové bezpečnostní strategii
Většina předchozích amerických strategií bezpečnosti přitom po roce 2014 a ruské anexi Krymu používala výrazně tvrdší slovník vůči Rusku a označovala ho za přímou hrozbu, uvedl Reuters.
„Považujeme to za pozitivní krok,“ uvedl Peskov. „Samozřejmě se na ni musíme podívat blíže a analyzovat ji,“ dodal ke strategii.
Trump se v minulosti opakovaně vyjádřil vstřícně o ruském prezidentu Vladimiru Putinovi, na jehož rozkaz v únoru 2022 ruská vojska vpadla na Ukrajinu. Listopadový první návrh amerického mírového plánu pro Ukrajinu byl také vnímán jako velmi výhodný pro Rusko, než jej USA po připomínkách evropských zemí a Kyjeva upravily.