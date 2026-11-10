Za USA rozhovory povedou zmocněnec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Trumpův zeť Jared Kushner. V ruské delegaci bude mimo jiné poradce ruského prezidenta Vladimira Putina Vladimir Medinskij či šéf vojenské rozvědky GRU Igor Kosťukov. Ukrajinu má zastupovat šéf civilní rozvědky Rustem Umerov nebo šéf prezidentské kanceláře Kyrylo Budanov.
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Moskva v pondělí uvedla, že se jednání nebudou přímo účastnit představitelé evropských zemí. Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot přitom v neděli řekl, že evropské země se do rozhovorů zapojí. Agentura Ukrinform zase v pondělí informovala, že Berlín do Abú Zabí vyšle bezpečnostního poradce německého kancléře Friedricha Merze Güntera Sauttera.
Trilaterální jednání v Abú Zabí budou první od letošního února, kdy USA upřely svou pozornost na válku s Íránem. Trump v poslední době naznačuje, že se USA nyní chtějí více věnovat největšímu ozbrojenému konfliktu v Evropě od konce druhé světové války. Vyžádal si stovky tisíc mrtvých a zraněných na obou stranách.