Pojďme se nejdřív podívat, jak dobře to Donald Trump vymyslel s ruskou naftou, která „bude vržena na americké a světové trhy“, aby snížila ceny.
Je to něco jako způsobit záplavu injekční stříkačkou.
Čísla vypadají impozantně. Brzy to budou miliony a to vždy zní efektně. Rusko hned uvolní 300 000 tun nafty, v celém listopadu dodá dokonce půl milionu tun a v prosinci už to bude milion.
Potom snad i tři miliony a tak by to mělo být každý další měsíc. Takže budou „nižší ceny pro Američany, zejména pro naše skvělé farmáře, rančery a řidiče kamionů“, jak to Trump napsal na síti.
Jen neřekl, pro které z nich. Jestli to budou farmáři z Iowy nebo rančeři z Wyomingu. Na víc lidí to totiž nevystačí.
Ruská válka proti Ukrajině přivodila ztrátu milionu barelů denně, zatímco ta v Perském zálivu způsobila výpadek až čtrnáct miliard barelů za den.