Rudy Giuliani je v kritickém stavu v nemocnici. Skutečný bojovník, píše Trump

„Náš skvělý Rudy Giuliani, skutečný bojovník a zdaleka nejlepší starosta New Yorku všech dob, je v nemocnici v kritickém stavu. Jaká tragédie, že s ním radikální levicoví šílenci, všichni demokraté, zacházeli tak špatně. A ON MĚL VE VŠEM PRAVDU! Podváděli při volbách, vymysleli si stovky příběhů, udělali vše pro to, aby zničili naši zemi, a podívejte se teď na Rudyho. Tak smutné!“ napsal Trump na své síti Truth Social.
Odkázal tak na údajně „ukradené volby“ z roku 2020, po nichž se prezidentem nestal Trump, ale demokrat Joe Biden. Giuliani pak Trumpovi coby právník pomáhal se soudními spory, v nichž se ony podvody snažil prokázat. To se mu však nepodařilo a cesty obou mužů se nakonec rozešly. Loni však prezident svému někdejšímu poradci udělil milost.
Další podrobnosti o stavu jednaosmdesátiletého Giulianiho už Trump nedodal. Sdílnější nebyl ani konzultant Ted Goodman, který se s Guiulianim ještě v pátek zúčastnil živého vysílání. „Jeho stav je kritický, ale stabilní. Starosta Giuliani je bojovník, který čelil všem životním výzvám s neochvějnou silou, a právě teď bojuje stejně silně. Prosíme vás, abyste se k nám připojili v modlitbě za amerického starostu Rudyho Giulianiho,“ napsal v neděli na síti X.
Další bývalý starosta New Yorku Eric Adams pak Giulianimu po svém mluvčím popřál brzké uzdravení. Ačkoliv se prý v politických otázkách ne vždy shodovali, tato chvíle „přesahuje politiku“.
„Přejeme sílu, pevné zdraví a brzké uzdravení Rudymu Giulianimu – muži, který zasvětil svůj život veřejné službě. Od svých let – jako federální prokurátor až po vedení New Yorku v jeho nejtemnější den 11. září – stál po boku tohoto města, když ho nejvíce potřebovalo. Veřejná služba na této úrovni vyžaduje obětavost, odolnost a neochvějný závazek vůči lidem, kterým sloužíte. Ať už existují jakékoli rozdíly, tyto příspěvky si zaslouží respekt. Myslíme na něj a jeho rodinu,“ uvedl mluvčí.
Na hospitalizaci došlo osm měsíců poté, co byl Giuliani vážně zraněn při automobilové nehodě, připomíná stanice Fox News. Exstarostu tehdy zastavila žena prchající před domácím násilím. Giuliani jí pomohl, zavolal na policii a vydržel na místě až do jejího příjezdu. Když se poté vydal znovu na cestu, ve vysoké rychlosti do jeho vozu zezadu vrazilo jiné auto. Giuliani z nehody vyvázl se zlomeninou hrudního obratle, četnými tržnými ranami, pohmožděninami a poraněními levé paže a nohy.
Giuliani byl starostou New Yorku v letech 1994 až 2001. Vedl tedy americké město v době teroristického útoku z 11. září 2001. Jeho působení na newyorské radnici se vyznačovalo mimo jiné politikou nulové tolerance proti drobné kriminalitě.