Americký krok přišel několik hodin poté, co jihoafrická právnička a bývalá soudkyně ICC Navanethem „Navi“ Pillayová získala Nobelovu cenu míru. EU bude úzce spolupracovat s ICC, aby zajistila jeho účinné fungování, uvedla Evropská komise v reakci na americké sankce uvalené na soud.
Administrativa prezidenta Donalda Trumpa vůči ICC vystupuje nepřátelsky dlouhodobě, přičemž v minulosti už uvalila sankce na jeho soudce a prokurátory. Na základě dnes oznámených sankcí bude podle Reuters možné trestat firmy, které soudu poskytují služby.
Washington kritizuje soudem vydané zatykače na izraelské představitele, včetně premiéra Benjamina Netanjahua, ale také dřívější vyšetřování amerických vojáků nasazených v Afghánistánu, které však ICC již uzavřel.
„Prezident Trump nikdy ICC nedovolí stíhat Američany,“ uvedl Rubio. „Proto dnes Spojené státy uvalují sankce na ICC. Zakážeme transakce s tímto darebáckým soudem, odstřihneme ho od jeho zdrojů a ochromíme jeho schopnost fungovat,“ dodal.
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„Oceňuji prezidenta Donald Trumpa a ministra zahraničí Marca Rubia za toto zásadní rozhodnutí uvalit sankce na Mezinárodní trestní soud (ICC). ICC není soud. Je to politický orgán, který představuje smrtelnou hrozbu pro právní demokracie po celém světě i pro samotnou myšlenku národní suverenity,“ reagoval Netanjahu.
Podle agentury AP sankce zmrazují veškerá aktiva ICC na území Spojených států a zároveň dávají americkým firmám a jednotlivcům šest měsíců, aby své obchodní vztahy se soudem ukončili.
Ministerstvo financí USA podle Reuters okamžitě po oznámení sankcí vydalo čtyři výjimky, které umožní některé transakce týkající se telekomunikačních služeb pro ICC, platby za software, vyplácení penzí a transakce týkající se soudem zadržovaných osob.
Rusko chce soudce
Ruská generální prokuratura den předtím zaslala žádosti nizozemskému ministerstvu spravedlnosti a bezpečnosti a také několik dalším zemím o vydání zástupců Mezinárodního trestního soudu (ICC), které v Rusku v nepřítomnosti odsoudila k trestům odnětí svobody v rozmezí od 3,5 do 15 let za údajně nezákonné stíhání Rusů.
ICC předtím vydal zatykače na ruského prezidenta Vladimira Putina a dětskou ombudsmanku Marii Lvovovou-Bělovovou kvůli únosům ukrajinských dětí. Moskevský městský soud následně soudce ICC odsoudil.
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Evropská unie považuje uvalení sankcí na soud za „hluboce politováníhodné“ a je připravena podniknout veškeré nezbytné kroky, které ICC umožní nadále vykonávat jeho činnost, uvedla Evropská komise. „Vzhledem k tomu, že do nabytí účinnosti těchto opatření zbývá šest měsíců, existuje prostor pro dialog,“ dodala komise.
ICC uvalené sankce důrazně odmítl a vyzval své členské státy, aby zajistily, že bude moci i nadále fungovat. „Je to pokus o maření výkonu spravedlnosti a o bránění soudu v plnění úkolů, pro které byl zřízen. Je to útok na vládu práva a na samotné základy mezinárodního právního řádu,“ uvedl soud v prohlášení.
Sídlo ICC se nachází v nizozemském Haagu. Nizozemská vláda podle Reuters uvedla, že ohledně sankcí vidí prostor pro dialog se Spojenými státy.
ICC byl založen v roce 2002 za účelem stíhání válečných zločinů, zločinů proti lidskosti a zločinů genocidy. Má 125 členských států, včetně všech zemí Evropské unie a všech členů aliance NATO kromě Spojených států a Turecka.