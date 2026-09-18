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V Bílém domě máte přítele, ujistil Kennedy odpůrce očkování. Prověří chemtrails

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  10:49
Robert F. Kennedy Jr. na sjezdu republikánů před volbami do Kongresu. (10. září...

Robert F. Kennedy Jr. na sjezdu republikánů před volbami do Kongresu. (10. září 2026) | foto: Profimedia.cz

Robert F. Kennedy Jr. na sjezdu republikánů před volbami do Kongresu. (10. září...
Robert F. Kennedy Jr. na sjezdu republikánů před volbami do Kongresu. (10. září...
Robert F. Kennedy Jr. na sjezdu republikánů před volbami do Kongresu. (10. září...
Robert F. Kennedy Jr. na sjezdu republikánů před volbami do Kongresu. (10. září...
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Americký ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy mladší vystoupil na konferenci organizace Children’s Health Defense, kterou založil. Odpůrcům očkování slíbil, že mají spojence v Bílém domě. Jeho vystoupení se odehrálo v době, kdy se Spojené státy potýkají s největším šířením spalniček za desítky let. Na konferenci skupiny Children’s Health Defense, kde promluvil, zazněly dezinformace o očkování včetně tvrzení, že úspěch vakcín proti dětské obrně je podvod.

„Řeknu to jasně. V Bílém domě máte silného a neochvějného přítele. Za 19 měsíců jsme dosáhli věcí, které by se před dvěma lety zdály nemyslitelné,“ řekl ministr.

Kennedy na sjezdu organizace vystoupil poprvé od té doby, co se stal ministrem zdravotnictví v administrativě prezidenta Donalda Trumpa. V Children’s Health Defense (Obrana dětského zdraví) přestal působit v roce 2023, když se pokoušel kandidovat na prezidenta.

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Čtvrteční vystoupení bylo jakýmsi návratem a příležitostí vyzdvihnout snahu vlády snížit počet doporučených vakcín pro děti a ujistit přítomné aktivisty, že pracuje na proměně jejich priorit v politická opatření, napsala agentura AP.

Nákazu spalničkami, která si v poslední době v Pensylvánii vyžádala čtyři životy, Kennedy zmínil jen krátce. „V naší zemi se zajímáme o vzácné nemoci a úmrtí. Záleží nám na každém dítěti, které podlehne spalničkám. Dostanou se do titulků novin,“ řekl ministr zdravotnictví. „Rád bych vás požádal, aby vám záleželo na dětech, které umírají, trpí nebo jsou poznamenány v důsledku nežádoucích účinků očkování,“ dodal.

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Kennedy si rovněž vysloužil potlesk publika, když oznámil, že prověří vliv chemtrails na zdraví. Jedná se o konspirační teorii, podle níž kondenzační čáry za letadly vznikají v rámci tajných programů na ovlivňování počasí či klimatu.

Jedním z řečníků před Kennedym byl Mark Gorton, ředitel organizace MAHA Institute. MAHA je zkratkou sloganu Make America Healthy Again (Učiňme Ameriku opět zdravou) spojeného s Kennedym a Trumpem. Gorton označil úspěch vakcín proti dětské obrně za podvod.

Slova se ujal i diskreditovaný britský lékař Andrew Wakefield, jehož nyní stažená studie spojovala vakcínu proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám s autismem. Desítky let výzkumu prokázaly, že tento závěr byl mylný, poznamenal NYT.

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Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) na Trumpův popud v lednu snížilo počet doporučených vakcín pro americké děti, a znepokojilo tak dětské lékaře i odborníky. Krok od té doby předběžným rozhodnutím zablokoval soud.

V srpnu prezident podepsal výnos o doporučení rozestupu mezi dávkami očkování pro děti. Doporučuje rozdělení kombinované vakcíny proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (MMR) do tří samostatných vakcín podávaných při jednotlivých návštěvách lékaře. Experti na veřejné zdraví varují, že podobné opatření by mohlo zvýšit riziko nákazy.

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