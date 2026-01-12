Stíháte vzpurné doktory, nařkl Kennedy Němce. Řešte své problémy, vzkazují mu

  13:11
Americký ministr zdravotnictví Robert Kennedy Jr. o víkendu obvinil německou vládu, že trestně stíhá „víc než tisíc lékařů a tisíce jejich pacientů“. A to prý za to, že se během covidové pandemie vzepřeli platným nařízením o povinném očkování a nošení roušek. Známý šiřitel konspiračních teorií a skeptik vůči vakcínám do Německa poslal dopis a tamní kabinet vyzval, aby s trestáním těchto lidí přestal. Berlín se okamžitě ohradil s tím, že jsou Kennedyho výroky „naprosto nepodložené a fakticky nesprávné“.

„To, co se právě teď děje v Německu, vyžaduje jasnou veřejnou odpověď ze strany Spojených států. Dozvěděl jsem se, že víc než tisíc německých lékařů a tisíce jejich pacientů nyní čelí trestnímu stíhání a trestu za vydávání potvrzení o výjimce z povinnosti nosit roušku nebo dostat očkování proti covidu-19 během pandemie,“ říká Kennedy svým příznivcům ve videu zveřejněném na sociálních sítích.

Americký ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy jr. (8. ledna 2026)
Zdravotnický pracovník očkuje v drive-in centru v Berlíně. (17. července 2021)
Německá ministryně zdravotnictví Nina Warkenová (7. ledna 2026)
Americký ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy mladší na tiskové konferenci v Anchorage v Aljašce (5. srpna 2025)
Oznamuje jim, že své obavy shrnul v dopise, který zaslal německé ministryni zdravotnictví Nině Warkenové. „Kdykoliv nějaká vláda kriminalizuje lékaře za to, že radí svým pacientům, překračuje tím hranici, již svobodné společnosti vždy považovaly za svatou. Ve svém dopise jsem vysvětlil, že Německo cílí na lékaře, kteří dali své pacienty na první místo, a trestá občany za to, že učinili vlastní medicínské rozhodnutí,“ pokračuje Kennedy.

Německá vláda tím podle něj ničí „posvátný vztah lékař–pacient a nahrazuje jej nebezpečným systémem, který z lékařů dělá vymahače pravidel státu“. „V tomto systému už vaše zdraví není první prioritou vašeho lékaře,“ tvrdí také Kennedy, podle něhož tito lékaři slouží „blahobytu kolektivu tak, jak určili nikým nevolení technokraté bez lékařského vzdělání“. „Každý vidí nebezpečí tohoto systému,“ míní.

Teolog se v Bavorsku vydával za lékaře. Očkoval stovky lidí, hrozí mu vězení

Dále mluví i o tom, že „žádná demokracie postavená na důvěře a transparentnosti by se neměla posouvat tímto směrem“. Pacienti se podle amerického ministra musí vždy rozhodovat svobodně a bez nátlaku, což prý Berlín v těchto okamžicích znemožňuje. „Zprávy přicházející z Německa ukazují, že vláda odsouvá autonomii pacientů na vedlejší kolej a omezuje možnosti lidí jednat podle svého přesvědčení ve chvíli, kdy čelí nějakému zdravotnímu rozhodnutí,“ popisuje.

Aniž předkládá jakékoliv důkazy nebo zdroje svých informací, tvrdí také, že němečtí lékaři přicházejí o licence a čelí vyloučením ze své profese jen za to, že se během koronavirové pandemie odvážili zpochybnit status quo a platná nařízení. „Drželi se Hippokratovy přísahy v době, kdy vládní instituce žádaly striktní konformitu vůči státním nařízením,“ vypráví Kennedy a varuje, že takové vládní postupy ničí důvěru společnosti, kredibilitu zdravotnických institucí a právního systému.

USA osekaly očkování dětí. Už nebudeme patřit mezi vyspělé státy, varují experti

Za rozhodnutí učiněná ze strachu společnost v dlouhodobém horizontu zaplatí, hodnotí také Kennedy a vysvětluje tím, proč se zajímá o situaci v cizí zemi. Německo podle svých slov vyzval, aby změnilo nastavený kurz, zastavilo trestní stíhání lékařů, „kteří jednali v dobré víře“, a vrátilo jim jejich „nespravedlivě odebrané licence“. Na závěr uvádí, že má tato evropská země „příležitost“ ukončit politicky motivovaná stíhání a že „historie zaznamená, jaký lídři zaujímají postoj ve chvílích, jako je tato“.

Berlín na Kennedyho dopis odpověděl vzápětí. „Prohlášení vydaná americkým ministrem zdravotnictví jsou naprosto nepodložená, fakticky nesprávná a musejí být odmítnuta. S radostí mu to vysvětlím i osobně. V žádné chvíli koronavirové pandemie neměli lékaři povinnost očkovat proti covidu-19. Nikdo, kdo si nepřál vakcínu nabízet, ať už z lékařských, etických nebo osobních důvodů, nebyl trestně odpovědný ani se nemusel bát postihu,“ vzkázala ministryně Warkenová.

Spalničky v USA zabily další dítě. Kennedy už místo tresčího oleje radí očkování

Dodala, že se trestní stíhání vztahovalo jen na případy podvodů a padělání dokumentů, „jako třeba vydávání falešných očkovacích průkazů“ nebo potvrzení o osvobození od povinnosti nosit roušku. „Lékaři o léčbě pacientů rozhodují nezávisle a samostatně a i pacienti se mohou rozhodnout svobodně o tom, jakou léčbu si přejí dostat,“ zdůraznila.

K Warkenové se přidal i bývalý šéf resortu Karl Lauterbach, když na síti X Kennedymu vzkázal, aby „se staral o zdravotní problémy ve své vlastní zemi“. „Krátká průměrná délka života, extrémní náklady, desítky tisíc úmrtí v důsledku drog a vražd. V Německu nejsou lékaři za vystavování falešných potvrzení trestáni vládou. U nás jsou soudy nezávislé,“ napsal.

