Trumpovo ošklivé dědictví. Mezi republikány vypukla občanská válka

„Kdysi jsem prohlásil, že naše strana, strana Abrahama Lincolna a Ronalda Reagana, si dává šlofíka. Z toho šlofíka se stala noční můra našeho národa. Republikánská strana se musí probudit,“ vzkázal ve čtvrtek svým spolustraníkům někdejší předseda Sněmovny reprezentantů John Boehner.



Politika, jenž se od své rezignace před pěti lety k politice příliš nevyjadřoval a na Twitter dával hlavně fotky, jak seká trávník, přiměl k vyjádření vpád davu Trumpových příznivců na Kapitol. Dav k vášnivým protestům popouzel sám Trump, jenž se stále odmítá smířit s porážkou v listopadových volbách.

„Invaze na náš Kapitol, kterou podnítily lži šířené člověkem pověřeného mocí, představuje políček do tváře všech, kteří se obětovali při budování naší republiky,“ dodal politik, který za Trumpův vzestup nese částečnou odpovědnost - republikánským kongresmanům šéfoval v době, kdy ve straně získalo vliv hnutí Tea Party, které do značné míry připravilo půdu pro Trumpovu kandidaturu.

Pozor na zrádce

Proti dosluhujícímu prezidentovi se v Republikánské straně vymezuje čím dál víc lidí. Nejméně dva senátoři se vyslovili pro jeho sesazení a ruce od něj dává i vůdce senátní většiny Mitch McConell. Ten byl přitom dlouho považován za hlavní tvář pragmatismu, s nímž se stará republikánská garda podvolila excentrickému magnátovi.



Trumpovi se v posledních dnech postavil i viceprezident Mike Pence, na kterého naléhal, aby jako šéf Senátu zablokoval oficiální potvrzení Bidenovy výhry Kongresem. Pence ovšem oznámil, že do jednání zasahovat nebude, což Trumpa podle zdrojů z Bílého domu velmi rozčílilo.

Za úprk republikánských špiček od trumpovských praporů nemůže jen šturm Kapitolu. O den dříve republikáni ztratili kontrolu nad Senátem, když přišli o obě křesla za Georgii, jižanský stát, který donedávna platil za jejich spolehlivou baštu. Mnoho vysoce postavených představitelů strany cítí, že za to může ale i chování jejich prezidenta po prohraných volbách.



„Není to tak dlouho, co jsme kontrolovali Sněmovnu reprezentantů, Senát i Bílý dům,“ prohlásil senátor Mark Rubio. „O čtyři roky později nic z toho nemáme. Musíme se zamyslet, jak se to stalo, protože naše země potřebuje životaschopnou a atraktivní alternativu k radikální levici.“



Odborníci i média proto píší o občanské válce v řadách republikánské strany, která se štěpí na Trumpovy kritiky a zaryté stoupence. Mezi ty patří například Ted Cruz, vůdce skupiny senátorů, která se v Kongresu pokusila zpochybnit legitimitu Bidenova vítězství.

6. ledna 2021

Trump si navíc udržuje značnou moc nad republikánskými voliči. V listopadu dostal přes 74 milionů hlasů, více než jakýkoliv jiný úřadující prezident v historii. Podle průzkumů většina jeho voličů stále věří, že prohrál podvodem. Pouhých 27 procent považuje vpád do Kongresu za ohrožení demokracie, 45 procent z nich to dokonce schvaluje.

Podle analytiků se skupina Trumpových příznivců ve straně může nadále radikalizovat. „Jednání Pence, McConnella a dalších umírněnějších republikánů Trump nyní označí za zradu klasických politiků, kteří ho v klíčové chvíli nepodrželi. Obávám se, že u značné části republikánských voličů tato rétorika bude fungovat,“ uvedl v rozhovoru pro iDNES.cz amerikanista Kryštof Kozák.

Trumpovi už žádné peníze, hlásí velcí dárci

Trump navíc naznačil, že by za čtyři roky mohl opět kandidovat na prezidenta. Jeho kritici ve straně by mu v tom mohli zabránit, pokud by podpořili snahy demokratů o nový impeachment a v Senátu pak zajistili dostatek hlasů pro ústavní žalobu.

Z Trumpa by však tím vytvořili mučedníka a sami sobě vyrobili nesmiřitelného nepřítele, který by jim díky přetrvávajícímu vlivu na voličskou základnu při každých volbách okopával kotníky. S tím musí počítat každý republikán, který v sobě živí naděje na nejvyšší úřad.



„Trump sílu strany mezi lidovými vrstvami změnil ve svůj kult osobnosti. Na rozdíl od svých předchůdců v úřadu, kteří mandát neobhájili, nechce vyklidit pole a nemá v úmyslu vzdát se vedení své frakce v Republikánské straně. Takže si myslím, že ji čekají velmi bouřlivé časy,“ uvedl pro The Financial Times znalec republikánského zákulisí Tony Fratto.

8. ledna 2021

Republikánskou stranu neštěpí jen postava odcházejícího prezidenta, ale i otázka přístupu k budoucí Bidenově administrativě. Měla by s ní spolupracovat, nebo její agendu od začátku sabotovat? A změní se nějak program republikánů, který Trump výrazně posunul k izolacionismu, protekcionismu a nekompromisnímu postoji v otázkách imigrace?



Poslední týdny navíc výrazně poznamenaly vztahy s velkým byznysem a velkými donory. Po útoku na Kapitol už několik významných dárců oznámilo, že Trumpa a jeho křídlo ve straně už nehodlají finančně podporovat.

„Znesvěcení Kapitolu nebude zapomenuto,“ prohlásil Dan Eberhart, který na loni na Trumpovu kampaň dal přes 100 000 dolarů. „Senátor Mitch McConnell nejdřív kvůli němu přišel o svoji senátní většinu a teď si Trump s celým Kapitolem vytřel prdel - to je podle mě dost jasné znamení, co si prezident Trump o Republikánské straně myslí.“