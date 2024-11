Republikáni ovládli i Sněmovnu. Trump má namířeno k takřka neomezené moci

Ukrajina se může uchýlit k jaderným zbraním do několika měsíců, míní vědci

Ukrajina by mohla vyvinout základní verze jaderných bomb do několika měsíců, pokud by USA pod vedením nově zvoleného prezidenta Donalda Trumpa stáhly veškerou vojenskou pomoc. Uvádí to deník The...