Rafinerií Chevronu u Los Angeles otřásl výbuch, zachvátil ji rozsáhlý požár

Autor: ,
  9:50
V rafinerii americké společnosti Chevron ve městě El Segundo několik kilometrů jižně od mezinárodního letiště v Los Angeles došlo k výbuchu, po kterém vypukl rozsáhlý požár. Na místě zasahují hasiči. Zatím nejsou hlášeni žádní zranění a příčina incidentu, ke kterému došlo ve čtvrtek večer místního času (v pátek ráno SELČ), není známá.

Jeden ze svědků stanici CBS News sdělil, že exploze kolem 21:30 (v pátek 06:30 SELČ) mu připadala jako malé zemětřesení. Plameny byly vidět na kilometry daleko, píše list Los Angeles Times. Rafinerie má vlastní hasičský sbor a s hašením pomáhají další hasiči z regionu.

V rafinerii americké společnosti Chevron ve městě El Segundo došlo k výbuchu, po kterém vypukl rozsáhlý požár. (3. října 2025)
V rafinerii americké společnosti Chevron ve městě El Segundo došlo k výbuchu, po kterém vypukl rozsáhlý požár. (3. října 2025)
V rafinerii americké společnosti Chevron ve městě El Segundo došlo k výbuchu, po kterém vypukl rozsáhlý požár. (3. října 2025)
V rafinerii americké společnosti Chevron ve městě El Segundo došlo k výbuchu, po kterém vypukl rozsáhlý požár. (3. října 2025)
16 fotografií

Holly Mitchellová, členka rady okresu Los Angeles, podle CBS News řekla, že hasičům se podařilo oheň omezit na jednu část rafinerie.

Uvedla, že zatím nejsou hlášeni žádní zranění a v okolní oblasti není důvod k obavám. Úřady budou v pátek sledovat kvalitu vzduchu. Mitchellová doporučila obyvatelům města, aby pokud možno nevycházeli ven.

Přesně tohle jsme chtěli. Ropným magnátům se sázka na Trumpa zatím vyplácí

Rafinerie v El Segundu byla postavena v roce 1911. Zařízení zpracovává na 290 tisíc barelů ropy denně a jeho hlavními produkty jsou benzín, letecké palivo a nafta.

Celková skladovací kapacita činí 12,5 milionu barelů v přibližně 150 velkých nádržích, uvádí Chevron na svých webových stránkách.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými

Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první dámy Melanie Trumpové ve vrtulníku Marine One. Šéf Bílého domu po návratu do Washingtonu na jeho...

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už někteří mají obavu, jak se ve změti semaforů a cedulí vyznají a co si počnou, když se náhodou zařadí do...

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava konala na zámku v Hluboké nad Vltavou. Akce proběhla ve skromnějším duchu než ta poslední. Zemanovi...

U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze

U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo údajně závažné technické problémy a hrozila jeho exploze. Otázkou zůstává: co dieselelektrický stroj...

Izrael zasáhl proti flotile pro Gazu, Češka žádá vládu o záchranu

Izraelská armáda v noci na čtvrtek zasáhla proti flotile více než čtyř desítek lodí, které chtěly prolomit izraelskou blokádu a dovézt humanitární pomoc do Pásma Gazy. Část aktivistů vojáci zadrželi...

Už to dělat nebudu, řekl Putin o dronech létajících nad Dánskem

Ruský vůdce Vladimir Putin na čtvrtečním setkání účastníků odborně-analytického fóra Valdajský klub žertem slíbil, že už víckrát drony do Dánska posílat nebude. Zmínil to v narážce na incidenty,...

3. října 2025  10:01

Volby 2025: Jak jsou otevřené volební místnosti v pátek a sobotu

Velký den je tady. Dnes začínají volby do Poslanecké sněmovny 2025. Odpoledne se po celé republice otevřou dveře všech volebních místností po celé republice.

3. října 2025

Závěrečný předvolební střet lídrů. Sledujte online na iDNES.cz

Poslední předvolební superdebaty se v pátek zúčastní lídři sedmi politických uskupení. Diskuze Českého rozhlasu začne ve 12:10 a skončí minutu před otevřením volebních místností, tedy ve 13:59....

3. října 2025

Volební last minute. Lídr hnutí ANO Babiš v centru Ostravy rozdává koblihy

Republikový lídr hnutí ANO Andrej Babiš se pár hodin před zahájením sněmovních voleb rozhodl pro návrat známé propagace. V centru Ostravy u obchodního areálu Nová Karolina začal okolo procházejícím...

3. října 2025  9:07,  aktualizováno  9:59

Speciální štítky i týmy prověřující obsah. TikTok na volby posiluje bezpečnost

Sociální síť TikTok před volbami posiluje bezpečnost na své platformě. Obsah kromě AI technologií kontrolují také specializované týmy. Pomoci by měly i speciální štítky a zákaz politické reklamy. I...

3. října 2025  9:54

Anonym nahlásil bombu ve škole v Jihlavě. Odpoledne tu bude volební místnost

Policisté v pátek evakuují prostory Základní školy Křížová v Jihlavě. Důvodem je nahlášení výbušného zařízení. „Na místě jsou dostupné policejní hlídky. V budově probíhá prohlídka prostor,“...

3. října 2025  9:52

Volby 2025 ONLINE: Babiš první den voleb vsadil na osvědčenou taktiku

Sledujeme online

Volby do Poslanecké sněmovny se v Česku konají 3. a 4. října. Sledujte předvolební kampaň, volby samotné i povolební vyjednávání v podrobné online reportáži iDNES.cz.

3. října 2025  9:51

Rafinerií Chevronu u Los Angeles otřásl výbuch, zachvátil ji rozsáhlý požár

V rafinerii americké společnosti Chevron ve městě El Segundo několik kilometrů jižně od mezinárodního letiště v Los Angeles došlo k výbuchu, po kterém vypukl rozsáhlý požár. Na místě zasahují hasiči....

3. října 2025  9:50

Poslední vzkazy. S čím se lídři stran obracejí na voliče

V pátek ve 14:00 se otevírají volební místnosti a lidé budou moci rozhodnout, kdo je bude reprezentovat v Poslanecké sněmovně. Redakce iDNES.cz se ptala lídrů sedmi nejsilnějších politických stran,...

3. října 2025  9:43

Provoz v České Třebové byl obnoven, pracovní stroj ráno zastavil všechny vlaky

Na železničním koridoru mezi Českou a Dlouhou Třebovou byl v pátek ráno na více než hodinu přerušen provoz. Trakční vedení strhl pracovní stroj, část vlaků byla odkloněna přes Havlíčkův Brod. O...

3. října 2025  8:26,  aktualizováno  9:28

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Kvůli zakázkám je obviněný i šéf jihomoravských silničářů, hrozí až osmileté tresty

Policie po úterní razii u jihomoravských krajských silničářů obvinila pět lidí v souvislosti se třemi zakázkami z roku 2023. Stíháni jsou na svobodě. Akce se týká možných manipulací s veřejnými...

2. října 2025  10:27,  aktualizováno  3.10 9:28

Poplach na letišti v Mnichově. Kvůli neznámým dronům zrušilo 17 letů

Mnichovské letiště ve čtvrtek večer přerušilo provoz kvůli zpozorovaným dronům v jeho areálu i okolí. Zcela zrušeno bylo 17 letů, dalších 15 příletů bylo odkloněno do Stuttgartu, Norimberku,...

3. října 2025  3:52,  aktualizováno  9:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.