„Už žádné porno. Radiant Mobile je praktické řešení spirituálního problému,“ vábí nová síť na svém webu. Nabízí dvacetiprocentní slevu, pokud se jí upíšete na celý život, ale i další výhodné balíčky pro křesťany lačnící po životě bez škodlivého obsahu.
Jeden vymyslela pro pastory, kteří by rádi ochránili své ovečky. A slibuje, že církvi pošle 5 procent z každého měsíčního předplatného, které si pořídí některý z členů pastorovy komunity. Další slevy se pak dají získat díky balíčku pro „kmen“ – tedy rodinu o osmi až dvanácti členech.
Na blokování firma spolupracuje s izraelskou bezpečnostní společností Allot a mimo sexuální obsah vyřazuje také násilí, sebepoškozování, hráčské weby, či „sekty“. To bude v praxi znamenat, že se majitel účtu nedostane ani na portály o satanismu. Prostě se nenačtou.
Lidem, kterým tak na internetu ubude masivní množství možností, jak se zabavit, Radiant Mobile nabízí alternativní zábavu. Třeba biblická videa z dílny umělé inteligence, ale i další náboženský obsah. Dětem zase připravila biblické příběhy převyprávěné „ikonickými osobnostmi“. Web firmy Radiant Mobile je ostatně protkaný odkazy na Bibli.
|
Porna je plná Bible, vykažte ji ze škol, naléhá výzva na konzervativní Utah
Na hlavní stránce je mimo jiné citát odkazující na slovo „radiant“ neboli „zářící“. Pochází ze Žalmu 34:5: „Ti, kdo k němu vzhlédnou, se rozsvítí radostí, jejich tvář nebude zahanbena.“
„První křesťanský mobilní operátor“ spustil provoz v úterý a podle portálu MIT Technology Review je to poprvé, co nějaký operátor v USA v rámci svého tarifu blokuje tento typ obsahu na úrovni sítě. Blokování porna navíc nelze deaktivovat. Volitelné, ovšem ve výchozím nastavení automaticky zapnuté bude i blokování sexuálního obsahu spojeného s genderovými a trans tématy.
Radiant Mobile je virtuální operátor (MVNO), což jsou operátoři, kteří nevlastní vysílací věže. Kapacity proto nakupují u velkých poskytovatelů, v tomto případě u T-Mobile. Ten se nechal slyšet, že s novým operátorem nemá přímý vztah a komunikuje s ním přes prostředníka.
„Vytvoříme – a my si myslíme, že na to máme právo – prostředí, které je Ježíše-centrické a prosté pornografie, LGBT a trans,“ prohlásil zakladatel Radiant Mobile Paul Fisher. V minulosti byl agentem supermodelek včetně Naomi Campbellové a pořádal reality show, v níž se snažil z náhodných lidí bez domova a narkomanů udělat modely.
|
Před pornem nás ochrání víra a umělá inteligence, věří americké církve
Teď prý své předchozí kariéry lituje. K síti pro křesťany se dle svých slov dostal tak, že ho jedné noci oslovil Bůh. „Udělej něco s oborem založeným na víře,“ řekl mu prý. Rozhodl se proto pro očištění internetu. K propagaci sítě přizval křesťanské influencery a zaměřil se i na tisíce kostelů po celých Spojených státech. Tam však skončit nehodlá. Pomýšlí i na velké křesťanské komunity v Jižní Koreji či Mexiku.
Portál MIT Technology Review připomíná, že i dnes existují aplikace a nástroje, jak škodlivý obsah omezit. Třeba „dětský zámek“ pro rodiče, kteří chtějí mít pod kontrolou to, co jejich děti sledují na internetu. Zmiňuje pak i křesťanskou aplikaci Covenant Eyes, která sice porno přímo nezablokuje, ale pošle upozornění přátelům nebo příbuzným těch, kteří na něj „omylem“ zajdou. Jakýkoliv nechtěný obsah pak před občany skrývají i autoritářské režimy.
Novinkou tak pro Američany je fakt, že se blokace bude dít na úrovni celé sítě a že ji nebudou mít jak vypnout. Otázkou však je, jak Fisherův tým hodlá vyhodnocovat stránky, které mohou spadat do více kategorií, jako jsou média nebo univerzitní portály. Příkladem je Yaleova univerzita, jež má na svých stránkách i záložku „LGBTQ centrum“. Fisher varuje, že pokud se bude tato poradna objevovat na hlavní stránce příliš často, zablokuje i tuto slavnou univerzitu.